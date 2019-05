Dresden

Der Wahlkreis 8 umfasst die Stadtteile Prohlis, Niedersedlitz, Lockwitz, Leubnitz-Neuostra, Strehlen und Reick. Es leben 58 028 Menschen in diesem Gebiet, die Ausländerquote beträgt 7,8 Prozent. Das Jobcenter hat in diesem Wahlkreis 4012 Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften registriert, in 1129 davon leben Kinder. 977 Langzeitarbeitslose und 213 jugendliche Arbeitslose leben in dem Wahlkreis. Die Zahl der alleinerziehenden Haushalte liegt bei 1429.

Von tbh