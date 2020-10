Die 74. Grundschule in Dresden-Gompitz ist ein Anachronismus. Sie ist einzügig. So manche Eltern, die das Dach der Schule von ihrem Balkon aus sehen, müssen ihre Kinder dennoch nach Naußlitz schicken. Es ist nur eine von etlichen Schulbaustellen in Dresden, wiewohl der DNN-Familienkompass ergab: Viele Dresdner Eltern sind mit den Schulen zufrieden.