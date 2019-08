Dresden

Die SPD-Stadtratsfraktion will die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Dresden neu ausrichten. Dafür soll an Stelle der Arbeitsgruppe 13. Februar eine Plattform geschaffen werden, heißt es in einem Strategiepapier der Fraktion. Will die SPD das Gedenken an den 13. Februar abschaffen? Ein Gespräch mit der Fraktionsvorsitzenden Dana Frohwieser.

Wollen Sie den 13. Februar abschaffen?

Dana Frohwieser: Nein. Aber wir wollen den Blick weiten und andere Tage der Stadtgeschichte auch ins Blickfeld rücken für eine kommunale Erinnerungskultur, in deren Zentrum Frieden, Einheit und Demokratie stehen. Der 13. Februar hat, so erbittert es jahrelang ideologischen Streit um den Tag gab, eine inzwischen fast schon sinnentleerte Institutionalisierung bekommen. Das führt dazu, dass diverse Themen der Erinnerungskultur nicht mehr zum Zuge kommen. Die Bombennacht des 13. Februar ist aber nur ein Baustein in der vielfältigen Historie unserer Stadt – Dresden ist viel mehr als das.

Baustein? Es geht um Tausende Opfer.

Aus unserer Sicht sollte der zentrale Gedenktag für die Opfer von Faschismus und des Zweiten Weltkriegs der 27. Januar sein, der Tag der Befreiung der Lager von Auschwitz. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Bombenopfern aus Dresden und den Toten in anderen Städten. Da sollte es keine Hervorhebung von Dresden geben. Wir müssen der Millionen Toten der deutschen Geschichte gedenken. Ich kann keine Sonderrolle von Dresden entdecken.

Wenn die Zivilgesellschaft den13. Februar nicht besetzt, werden es andere tun. Haben Sie keine Angst vor einer rechtsextremen Vereinnahmung dieses Tages?

Institutionalisiertes Gedenken, um eine Stadt vor rechtsextremer Vereinnahmung zu schützen, verändert nichts in den Köpfen. Brauchen wir so eine institutionalisierte Gedenkkultur? Es hat das Problem der Rechtsextremen nicht verschwinden lassen, sondern nur verlagert. Dagegen müssen wir uns an jedem Tag und an jedem Ort erheben. Dass wir ein Problem mit der Leugnung von nationalsozialistischer Geschichte haben, hat sich ja nicht verändert. Geändert hat sich, dass es mehr Menschen gibt, die nicht mehr an den Wert der Demokratie und eines freiheitliches Europa glauben.

„Wir brauchen eine neue Gedenkkultur “

Was soll mit der Menschenkette am 13. Februar geschehen? Abschaffen?

Ich habe das Gefühl, dass es für viele Dresdnerinnen und Dresdner an der Zeit wäre, dass sie sich weiterentwickelt zu etwas anderem, vielleicht auch an einem anderen Tag. Zusammenkommen. Ins Gespräch kommen. Kultur leben.

Dürfen die Menschen noch Kerzen vor der Frauenkirche aufstellen?

Selbstverständlich geht es nicht darum, individuelles Gedenken einzuschränken. Aber die Fokussierung, als Stadtgesellschaft eine eigene Gedenkkultur nur um diesen Tag zu pflegen, greift zu kurz.

Wie soll es aus Ihrer Sicht gehen?

Wir brauchen eine neue Gedenkkultur, die sich nicht nur auf einen Ausschnitt der Geschichte konzentriert. Der 13. Februar sollte nicht mehr der eine Tag unserer städtischen Erinnerungskultur sein, der faktisch alles andere überstrahlt. Wir sollten die vielen Tage ins Bewusstsein der Bürgerschaft rufen, die vergessen sind.

Ich denke an Meilensteine der Freiheit und Demokratie wie den 9. Mai 1948, den 17. Juni 1953 oder den 8. Oktober 1989. Gedenkkultur sollte auch immer aufzeigen, wie sehr es sich lohnt, jeden Tag um unsere Demokratie, um Europa und Weltoffenheit zu kämpfen. Da passt sich der 13. Februar ein, denn wenn wir das verlieren, sind Leid und Tod nicht weit.

Am 13. Februar kam der Krieg, der von Deutschland ausging, in unsere Stadt zurück. Deshalb brauchen wir ein ganzheitliches Konzept, ohne dass individuelles Gedenken an den Verlust und Trauer beschnitten werden. Bei dem wir aber auch niemals vergessen dürfen, dass es Demokratie, Freiheit und Einheit sind, die uns vor Kriegsgräuel und politischer Verfolgung schützen.

„ Dresden war schon immer interkulturell und international geprägt“

Wer soll den Prozess moderieren?

Es gibt viele Vereine und Bildungsträger, die sich dem Thema widmen und an konkreten Formaten arbeiten. Daraus wollen wir schöpfen und da nichts vorgeben, sondern als Kommunalpolitiker daran arbeiten, dass die Stadt die Voraussetzungen für den Prozess schafft wie kostenlose Räume, die Organisation von Veranstaltungsformaten oder die Förderung von Vereinen. Eine gelebte Erinnerungskultur wird uns nicht gelingen, wenn sich die Debatte darüber nur im politischen Raum abspielt.

Ist Erinnerungskultur in Ihrem Sinne in dieser gespaltenen Stadt überhaupt möglich?

Unsere zerstrittene und gespalten wirkende Stadtgesellschaft versöhnen wir am besten in der Rückbesinnung auf die kulturellen Wurzeln unserer Stadt. Dresden war schon immer interkulturell und international geprägt. Am besten beginnen wir mit kultureller Bildung bei den Kindern, die noch mehr sein muss als kostenfreier Eintritt in Museen.

Wir als SPD wollen ein museumspädagogisches Zentrum, wir wollen einen „Schüler-Kultur-Bus“ nach dem Muster der Young ClassX der Hochschule für Musik, der die Schulklassen in die Museen bringt. Und wir wollen ein Museumsmobil, das das Museum auf den Schulhof bringt, wie der Barkas des Verkehrsmuseums.

