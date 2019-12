Zwischen Chorproben und Xbox: Zu Hause beim Dresdner Kreuzchor

Dresden

Während die meisten Dresdner mit ihren Verwandten Geschenke tauschten, saßen Timo Mauerhoff und die anderen Zwölftklässler des Dresdner Kreuzchors in ihrer „Klause“, zwischen Billardtisch, Beamer und Bar. Nach den zwei Christvespern in der Kreuzkirche und einem gemeinsamen Weihnachtsessen feierten die ältesten Kruzianer den 24. Dezember im Keller des alten Alumnats, direkt neben dem Kreuzgymnasium.

Dass er den Abend nicht mit seiner Familie verbringen konnte, war für den 18-jährigen Timo kein Grund zur Traurigkeit. „Wir wollten hier zusammen feiern“, sagt er. „Außerdem mussten wir am nächsten Morgen um 4.15 Uhr schon wieder auf den Beinen sein, für die Christmette in der Kreuzkirche. Da lohnt es sich kaum, vorher nach Hause zu gehen.“

Neue, bunte Räume

Obwohl seine Eltern nur 500 Meter vom Kreuzgymnasium entfernt wohnen, hat sich Timo Mauerhoff für ein Leben im Alumnat des Kreuzchores entschieden. Eingezogen ist er zu Beginn des Schuljahres, als das neue Alumnat nach fast zwei Jahren Bauzeit bezugsfertig war. 44 neue Internatsplätze in 22 Wohnräumen bietet der Neubau. „Die Möglichkeit, hier zu wohnen, wollte ich mir in meinem letzten Schuljahr nicht entgehen lassen“, begründet Timo seine Entscheidung.

Mit dem Neubau sollten nicht nur neue Plätze geschaffen werden – auch die Lebensbedingungen für die Kruzianer sollten sich verbessern. Wirken die Räume im alten Gebäude dunkel und altmodisch, so strahlen die Zimmer des neuen Alumnats in frischen Blau- und Grüntönen. Sofas in knalligen Farben und moderne Lichtspots machen die Räume modern. Dass hier alles neu ist, kann man noch riechen. Zwar sieht die ein oder andere Ecke noch karg aus. Das wollen Timo und seine Mitbewohner mit allerdings noch ändern, verrät er.

Der Alltag eine Kruzianers

Sein Leben zwischen Alumnat und Kreuzgymnasium hat vor allem eines: einen schnellen Takt. 7 Uhr Aufstehen, Duschen, Frühstück im Speisesaal, 13.20 Uhr Schulschluss, Andachtsingen, Mittagessen, Nachmittagsunterricht, Chorprobe, Andachtsingen, Abendbrot, Hausaufgaben, Schlafengehen. Freizeit bleibt da wenig.

„Anders als vielleicht andere, muss ich meinen Tag bewusst planen, da ich mit Unterricht und Chorproben wenig Spielraum habe“, erklärt Timo. Hat er zwischen Unterricht und Proben ein wenig Luft, sitzt der Zwölftklässler mit den anderen Kruzianern im Gemeinschaftsraum des neuen Alumnats, ein paar Türen neben seinem Zimmer. Hier haben die Choristen eine eigene Küche, einen großen Esstisch und eine Sitzecke mit Xbox zum Fifa-Spielen.

Wenn nachts der Magen knurrt

„Wir essen zwar gemeinsam im Speisesaal, aber ab und zu braucht es auch einen Mitternacht-Snack“, sagt Timo. Direkt neben der Spüle sind in großen, roten Lettern die „Küchenregeln“ zu lesen. Zwar gebe es Personal, das einmal am Tag alles besenrein mache. Ihr Geschirr müssten die Kruzianer allerdings selbst spülen. „Wir hatten auch mal überlegt, einen Küchenbeauftragten zu bestimmen, aber gerade funktioniert es auch ohne“, erzählt Timo, während vor der Tür quietschende Schuhsohlen zu hören sind – zwei Kruzianer haben soeben ein Fußballturnier auf dem Gang eröffnet. Aus einem Raum ein paar Türen weiter ertönen parallel Klavierklänge.

Während Timo durch die Gänge des neuen Alumnats läuft, grüßt er jeden, der ihm über den Weg läuft. Dass sie beim Kreuzchor diese Freundlichkeit beigebracht bekämen, verneint Timo. „Das liegt in unserer Natur“, sagt er und muss grinsen.

Möglicherweise liegt es aber auch an der besonderen Rolle, die Timo im Kreuzchor hat. Denn der 18-Jährige ist sogenannter Hauspräfekt. Dieser Posten macht ihn zum Repräsentanten des Chores in allen Gremien und zum Ansprechpartner für die Kruzianer, falls es Probleme gibt.

Stil-Ratgeber und Glücksbringer

Doch vielleicht hat der Zwölftklässler auch den ein oder anderen Tipp für Freundlichkeit aus seinem Buch „Der Gentleman“. Den Stil-Ratgeber für Männer, welcher auf seinem Bücherregal steht, habe er sich zum Geburtstag gewünscht, sagt er. Ein Regal weiter: drei Bände über die Deutsche Geschichte und ein kleiner Buddha. „Den habe ich mir auf unserer China-Tournee gekauft“, erzählt der Kruzianer. Sein Zimmer teilt sich Timo mit einem anderen Jungen. Mangelnde Privatsphäre sei für ihn kein Problem. „Wenn ich meine Ruhe brauche, dann gehe ich einfach raus und mache einen Spaziergang.“

Wie lange er unterwegs sein will, kann Timo weitestgehend selbst entscheiden. Denn eine strenge Bettruhe gebe es für die Ältesten nicht. Stattdessen reiche es, wenn sich Timo an der Pforte am Eingang des Alumnats ab- und wieder anmelde. „Wir bekommen hier viele Freiheiten. Wir sind schließlich keine Zirkuspferde.“

Übernachtung mit Antrag

Selbes Spiel bei Besuch: Will Timo jemanden mit in sein Zimmer nehmen, muss er die Person an der Pforte anmelden. Und selbst Übernachtungen sind möglich. Da müsse man allerdings einen Antrag auf Übernachtung stellen. Ein stinknormales Leben habe er bestimmt nicht, gibt Timo zu. „Aber wir leben hier auch nicht in unserer Kreuzchorblase.“

Und dennoch – ihn und die anderen Kruzianer verbinden mittlerweile Jahre. „Die Leuten, mit denen ich auf dem Gang wohne, sehe ich seit der dritten Klasse, jeden Tag. Und durch den gemeinsamen Alltag wächst man einfach zusammen“, sagt der Chorist. „Du kannst hier sein, wie du bist. Und keiner guckt dich blöd an.“

Doch nicht nur die Zwölftklässler untereinander haben ein enges Gemeinschaftsgefühl. Auch zwischen den verschiedenen Jahrgängen des Kreuzchors herrsche ein enges Verhältnis, sagt Timo. Nicht nur durch die gemeinsamen Proben, Auftritte und Tourneen, auch durch die gemeinsamen Mahlzeiten: Im Speisesaal gibt es eine Tischordnung, bei der an jedem Tisch jeweils ein Vertreter einer Klassenstufe sitzt. „Das trägt zur Gemeinschaft bei“, meint Timo.

Die Zeit nach dem Kreuzchor

Doch mit dem gemeinsamen Alltag ist es bald vorbei. Denn mit dem Abitur endet für den Hauspräfekten nicht nur die Schule, sondern auch die Zeit im Kreuzchor. Für das Leben danach peilt Timo ein Jahr im Ausland an. „Ich will zuerst für sechs Monate in einer Organisation arbeiten und dann für ein halbes Jahr reisen“, verkündet er. Danach soll es sehr wahrscheinlich mit Jura weitergehen. „Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das sicher antun will, diesen trockenen Stoff.“ Was das Singen betrifft, hofft Timo hobbymäßig in einem Chor oder in einem Ensemble weitermachen zu können. Am liebsten in Dresden.

Auch wenn es für Timo in diesem Jahr das letzte Weihnachtsfest mit dem Dresdner Kreuzchor ist – die Gemeinschaft bleibt. „Ich denke, auch wenn man sich erst nach 15 Jahren wieder sieht, dann wird es dennoch herzlich sein“, sagt er. „Nicht ohne Grund heißt es: Einmal Kruzianer, immer Kruzianer!“

Von Laura Catoni