Zuhause bei Eileen Mühlbach: So wohnt die Kanzlerin der Dresdner HfM

Dresden

Zuerst muss die Namensfrage geklärt werden. Im beruflichen Alltag könnte man sie mit „Frau Kanzlerin“ ansprechen, aber zu Hause in ihrer Wohnung? Am Klingelschild stehen Mägel und Mühlbach zur Auswahl. Die Gastgeberin muss also aufklären: „Als Eileen Mägel habe ich 25 Jahre lang im Rundfunk moderiert. Das ist der Name, unter dem mich wahrscheinlich die meisten Menschen kennen.“

Die Radiofrau mit den besten Quoten

Ein Vierteljahrhundert Journalismus möchte man der dunkelhaarigen Frau mit ihrem freundlich wachen Blick gar nicht zutrauen. Die Stationen bei einem privaten sächsischen Rundfunksender in Chemnitz, Leipzig und Dresden haben Eileen Mägel offenbar jung gehalten. In der „PSR-Morningshow“ sei sie die „Radiofrau mit den besten Quoten“ gewesen, blickt sie lachend zurück. Fernsehen wäre ihr zu langweilig gewesen, aber für den Hörfunk habe sie sich mit viel Freude als Straßenkämpferin gefühlt.

Ein Name wäre damit also geklärt. Und Mühlbach, der zweite? Das ist der Name ihres Mannes, den sie seit der Heirat im Jahr 2010 trägt. Mägel wurde daraufhin zum Künstlernamen, den sie wegen seiner großen Bekanntheit noch bis vor zwei Jahren genutzt hat. Schließlich ist sie der Pressearbeit auch nach ihrer Rückkehr gen Dresden lange Zeit treu geblieben.

Eileen Mühlbach – einigen wir uns also auf die offizielle Variante – ist in der Johannstadt aufgewachsen und dorthin auch wieder zurückgekehrt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in einer geräumigen Altbauwohnung. Vom straßenseitigen Erker aus geht der Blick in Richtung Elbwiesen und Waldschlösschenbrücke.

„Literatur ist meine größte Leidenschaft“

Zum Hof hin erstreckt sich ein großzügiger Balkon, auf dem man bei schönem Wetter gerne zusammenkommt. Leider ist der schon seit einer ganzen Weile von einem Baugerüst verstellt, einem ungenutzten zumal. Das macht die aparte Küche ein wenig dunkler als sonst. Viel Tageslicht fällt freilich ins Wohnzimmer, wo Eileen Mühlbach ihren Schreibtisch und die große Bücherwand hat.

Weihnachtsstrauß mit Hibiskus. Quelle: Anja Schneider

„Literatur ist meine größte Leidenschaft“, meint die ausgebildete Romanistin. Zum Studium ist sie 1989 erst nach Greifswald gegangen, dann allerdings auch nach Frankreich und Italien. Dort wurde womöglich die zweitgrößte Leidenschaft wach, das Reisen. Besonders schwärmt sie von einer unvergesslichen Tour im Wohnmobil, die sie von Dresden nach Sankt Petersburg und wieder zurück geführt hat. Lesen und Reisen, das sind allerdings sehr zeitaufwändige Interessen.

Die einstige „Quotenfrau“ musste sich also gut organisieren, als sie 2002, wie sie sagt, „an die andere Seite des Schreibtischs“ gewechselt war. Damals hat sie Pressearbeit für die Landtagsfraktion der SPD geleistet, erinnert sich sichtlich gern an den gemeinsamen Wahlkampf mit Gerhard Schröder. Die menschlich wichtigsten Begegnungen seien allerdings die mit Regine Hildebrandt und Manfred Stolpe gewesen, erzählt sie. „Die viel zu früh verstorbene Regine Hildebrandt war für mich der Grund, Sozialdemokratin zu werden.“

Partei und Radio spielen Zuhause keine Rolle

Nach einer Tätigkeit als stellvertretende Pressesprecherin der sächsischen SPD wechselte sie 2006 zum von Eva-Maria Stange geleiteten Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Noch so eine persönliche Begegnung, die Eileen Mühlbach in ihrer beruflichen Vita nicht missen möchte. Wer nun aber meint, die Arbeit als Rundfunkmoderatorin und das parteiliche Engagement würden sich im Zuhause von Eileen Mühlbach widerspiegeln, sieht sich getäuscht. Hier zeigen sich mehr die ganz privaten Vorlieben Literatur und Musik.

Den Jazzkalender von Matthias Creutziger in der Küche kommentiert die Hausherrin so: „Ich bin ein extrem emotionaler Mensch, wollte ursprünglich mal Gesang studieren.“ Ein schon historisches Plakat der großartigen Verfilmung des Romans „Hiroshima mon amour“ von Marguerite Duras durch Alain Resnais verweist auf die Liebe zu Frankreich. Und angesichts der kleinen Bücherei hinter dem Wohnzimmersofa kommt sie auf ihre momentane Lektüre zu sprechen: „Mich interessiert gerade alle Literatur, die sich mit der DDR-Aufarbeitung beschäftigt.“ Lukas Rietzschel wird da genannt, Grit Lemke natürlich und auch Birk Meinhardt.

Ein Lieblingsstück: das Schränkchen mit der CD-Sammlung. Quelle: Anja Schneider

Das Schmuckstück in der guten Stube ist aber ihr Lieblingsmöbel, von dem sie sich seit Studententagen nicht trennen mag. Erst in diesem Jahr ließ sie das kleine Schränkchen fachgerecht aufarbeiten. „Aus einem hässlichen Entlein ist ein wunderschöner Schwan geworden, finden Sie nicht?! Doch, selbstverständlich. Und auch hinter dessen Glastür ist der „enge Draht zur Musik“, dem Eileen Mühlbach stets treu geblieben ist, nicht zu übersehen. Hier wird die CD-Sammlung aufbewahrt. Schließlich widmet sich unsere Gastgeberin – nach Stationen bei den Staatlichen Kunstsammlungen sowie der Palucca-Hochschule für Tanz – heute im Hauptberuf ganz der Musik. Seit 2017 ist sie Kanzlerin der Musikhochschule Carl Maria von Weber Dresden.

„Meine wichtigste Aufgabe ist dort der Haushalt, damit der Laden gut läuft“, erklärt sie und lobt das „tolle Team“ an der Lehrstätte. „Wir verwalten jetzt zwar seit zwei Jahren vor allem die Krise, haben aber den Anspruch, für die Studierenden so viel wie möglich an Normalität zu ermöglichen.“ Ein harter Job, den sie aber mit Hingabe ausfüllt. Dennoch hat sie die Politik nie ganz verlassen und wird im Neuen Jahr in den Stadtrat aufrücken. Für welche Fraktion ist keine Frage, sondern Bekenntnis.

Zur Person geboren in Dresden, aufgewachsen im „Lieblingsviertel“ Johannstadt studierte Romanistik in Greifswald sowie in Frankreich und Italien Tätigkeiten als Rundfunksprecherin und Moderatorin langjähriges Engagement in der SPD, unter anderem als Pressesprecherin in der sächsischen Landtagsfraktion sowie im Ministerium für Wissenschaft und Kunst Pressearbeit für die Staatlichen Kunstsammlungen während der Ära von Martin Roth, dort u. a. auch für das Projekt der „Via Regia“ in Görlitz Pressearbeit für die Palucca-Hochschule für Tanz Dresden seit Mai 2017 Kanzlerinder Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden verheiratet, zwei Kinder

Und noch etwas anderes wird sich 2022 im Leben von Eileen Mühlbach und Familie verändern. So wohl sie sich in der Dresdner Johannstadt fühlen, es drängt sie doch in die Natur. „Ich brauche Veränderung“, sagt sie mit einem Lächeln und berichtet von einem langsam wachsenden Hausbau im Schönefelder Hochland. Vielleicht besuchen wir sie eines Tages ja auch einmal dort. Vorher aber muss nochmal das Thema ihres Namens berührt werden, diesmal der Vorname: „Als ich zur Welt kam, gab es eine berühmte Eiskunstläuferin, die Eileen hieß. Das muss meine Eltern wohl inspiriert haben.“

Von Michael Ernst