Schreiben war neben dem Schauspielern schon immer ihre Leidenschaft. Am Krankenbett ihrer krebskranken Mutter entstanden erste Kurzgeschichten. Zunächst für Erwachsene. Heute ist Frauke Angel eine bekannte und bereits mit vielen Preisen ausgezeichnete Kinderbuchautorin. Wir haben sie und ihre Familie zu Hause in Dresden-Striesen besucht.

Zu Hause bei Kinderbuchautorin Frauke Angel in Dresden-Striesen

