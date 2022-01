Er ist überzeugter Einwohner von Klotzsche, Ortschronist und vom Flugwesen begeistert: Franz-Josef Fischer ist der älteste Stadtrat der aktuellen Wahlperiode und war nie Mitglied einer Partei. Dafür kennt er sich mit den Sternen sehr gut aus. Was die Wahl seiner Wohnung beeinflusst hat.

Zu Hause bei Franz-Josef Fischer, dem Alterspräsidenten des Stadtrats in Dresden

Hausbesuch - Zu Hause bei Franz-Josef Fischer, dem Alterspräsidenten des Stadtrats in Dresden

Hausbesuch - Zu Hause bei Franz-Josef Fischer, dem Alterspräsidenten des Stadtrats in Dresden