Dresden

Es war vielleicht die größte Liebesgeschichte des Absolutismus: Die anmutige Gräfin Cosel (1680 – 1765) und August der Starke. Mehr als zehn Jahre war sie von 1704 an seine offizielle Mätresse, ehe sie wegen zu großer Machtgelüste in Ungnade fiel.

„Ich habe dringend einen August gebraucht“, erzählt gut 300 Jahre später Karolina Borowski in ihrer Dresdner Dachwohnung, und wer jetzt eine brachialpoetische Annonce auf einem einschlägigen Singleportal vor Augen hat, muss den dazu passenden Plot im Kopf schnell wieder löschen. Denn die Stadtführerin suchte vor vier Jahren schlicht deshalb nach dem sächsischen Kurfürsten, weil ihre Kundschaft nach kostümierten Städtetouren schrie. So kam sie auf Stephan Reher.

Anzeige

Faszination statt Zufall

„Stimmt so nicht ganz“, meldet sich Stephan Reher vom anderen Ende des samtroten Sofas im gemeinsamen Wohnzimmer. „Ich hatte Dich vorher schon auf Facebook angeschrieben. Du hattest ein Foto von Dir mit dem Anti-Pegida-Schild gepostet, und ich fand das großartig“.

Womit der pure Zufall dann wohl aus dem Spiel ist und eine gewisse Faszination das Startfeld dieser Geschichte ziert. Faszination passt auch viel besser, weil die beiden nämlich nur wenige Wochen später einen gemeinsamen Sizilienurlaub wagten. Jetzt flott den Plot vom Anfang wieder rausgekramt, et voilà: Sie kehrten als Paar zurück. August alias Stephan hatte seinen berühmten Charme erfolgreich versprüht.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, war zu dieser Zeit Karolina noch nicht wirklich auch die Cosel. Sie hatte es als Lubomirska oder Dönhoff probiert – doch in Dresden sprachen sie trotzdem alle nur mit Cosel an. Richtig entdeckt hat die gebürtige Polin Augusts berühmteste Mätresse erst für sich, als Stephan einen Auftrag aus Breslau bekam. Er sollte für einen Empfang des sächsischen Verbindungsbüros den August geben: Kurfürst von Sachsen und König von Polen, da falle ihm sicher was ein.

August für den Staatsempfang in Polen – mit Cosel

Der 56-Jährige ist zwar ein promovierter Literaturwissenschaftler und ein universeller Theatermann, doch Polnisch spricht er nicht. Aber wer im Zweit- , Dritt– und Viertberuf Stücke schreibt, Regiekonzepte erarbeitet, Märchen vorliest und als Schauspieler praktisch immer und überall improvisieren kann, ist um eine Idee nicht verlegen. Gemeinsam mit Karolina feilte er an einem Konzept, das seine deutschen August-Sätze mit polnischen Cosel-Reaktionen kommentiert und überspitzt. „Hat super geklappt, alle haben sich prächtig unterhalten“, erinnern sich beide an die Anfänge ihrer herrschaftlichen Paarbeziehung.

Stephan Reher alias August der Starke Geboren 1964 in Hamm/ Westfalen, Studium Germanistik, Geschichte, Philosophie, Abschluss Dr. phil 1995-99 Regieassistent mit Spielverpflichtung am Staatsschauspiel Dresden Seit 1996 Regisseur und Darsteller bei verschiedenen freien Theaterprojekten in Dresden und später auf der Kulturinsel Einsiedel . seit 2005 Kostümführungen in Dresden – unter anderem als August der Starke, Gründungsmitglied der Yenidze 1001 Märchen GmbH

Heute hängen in der gemeinsamen Wohnung am Rande der Johannstadt traumhaft schöne Kostüme für jede Jahreszeit in einem riesigen Schrank. „Die Wintergarderobe haben wir gerade erst geliefert bekommen“, sagt Karolina und zieht zum Hut eine zauberhafte Winterpelerine vom Bügel. Auch Stephan streift sich edle Stücke über. „Die hat Kerstin Micheel für uns geschneidert, eine begnadete Kostümbildnerin“, sagt er und zeigt stolz seine königlich-rote Robe vor.

Wintergarderobe im Coronajahr nur Makulatur

Dass die warmen Herrschergewänder in diesem Corona-Winter zum Einsatz kommen, daran glauben die beiden mit Blick auf den Hotspot Sachsen nicht. Was nicht nur deshalb traurig ist, weil ihr Lebensunterhalt zum Großteil daran hängt, sondern auch, weil potenziellen Dresdner Gästen entgeht, mit wie viel Herzblut, Spaß und Expertise die beiden in ihre Rollen schlüpfen.

„Als ich mit der Gräfin angefangen habe, habe ich wirklich alles zum Thema gelesen, was es gab“, erzählt Karolina. Mit Kunst und Kultur kannte sie sich bereits aus – Führungen durch Gemäldegalerie, Porzellansammlung und die Manufaktur in Meißen gehörten ohnehin zu ihrem Repertoire.

Zuhause bei... Zwischen den Jahren öffnen Künstler, Manager, Sportler, Vertreter der Kirche und weitere Persönlichkeiten den DNN die Türen ihres Zuhauses. Alle „Zuhause bei...“-Folgen der vergangene Jahre finden Sie in unserem Special

Wenn sich Stephan den barocken Hut aufsetzt, braucht er schon fast keinen Überwurf mehr, um monarchisch rüberzukommen. Da unterscheidet er sich kaum von seinen zwei Dresdner Hauptkonkurrenten Steffen Urban und Klaus-Dietmar Matthes, die ebenfalls überzeugend den August geben und wie er zum Stadtbild gehören. Aber Perfektion schadet natürlich selten. Und so stimmen Stephans Gesten und Sprüche präzise mit der Garderobe überein, in die er gerade schlüpft.

„Das trennen wir ganz sauber“

Wie viel August und Cosel es im Alltag gibt? „Das trennen wir ganz sauber“, sagt Stephan Reher. „Außerdem“, meint Karolina kichernd, „passiert es oft, dass er als August aus dem Haus geht und spät als Mönch oder Märchenerzähler zurück kommt“.

Märchenerzähler suchen neue Spielstätte

Märchenerzähler? Den kennen viele aus der Yenidze, in deren Kuppel Stephan Reher viele Jahre lang Familien mit Geschichten und Musik verzauberte. Das ist leider wegen diverser Baumängel vorbei. Die 1001 Märchen GmbH braucht eine neue Spielstätte. Stephan: „Vielleicht klappt es ja im Bräustübel am Körnerplatz. Mal sehen.“

In den Leerlauf-Monaten, dann also, wenn von Januar bis Ostern für gewöhnlich Stadtführungen, Auftritte und Lesungen nicht gefragt sind, entwickelt Stephan Reher von jeher Stücke für Schauspieler, Kabarettisten, Kleinkünstler. „Auf dem Feld tummeln sich nicht viele“, sagt der Allrounder, der eine Bühne auch ganz allein bespielen kann. In Köln und Münster hat er studiert und über E.T.A. Hoffmann promoviert, zugleich hat er Schauspiel- und Gesangsunterricht genommen. 1994 folgten drei Jahre Regieassistenz am Schauspiel Dresden, in denen er alles gelernt hat, was man über den Betrieb einer Bühne wissen muss. „Und weil ich oft auch die Rollen mit einstudiert habe, wurde ich immer wieder besetzt“, erzählt er lächelnd, was seine Leidenschaft fürs Theater am Kochen hielt.

Beruf? Am ehesten „Theatermensch“

„Ich weiß nicht, was mein Beruf ist“, enthüllt er schließlich mit einem Blick, als habe er über alle Lebensfragen nachgedacht und sie vermutlich auch beantwortet. „Vielleicht beschreibt es ,Theatermensch‘ am ehesten“. Vielleicht.

Zur Galerie Im Gegensatz zum Original ist die Liaison zwischen Stadtführerin Karolina Borowski und Schauspieler Stephan Reher darauf angelegt, glücklich zu enden

Dass er auch Familienmensch kann, würde jedenfalls Karolina ohne jedes Zögern unterschreiben. Seit sie in diesem schönen alten Haus zusammenleben, fühlt sie, wie ihre alte Kreativität wieder erblüht. Auch sie schreibt Stücke, mit denen sie als Cosel Abendauftritte bestreiten kann, sie verfasst Kindergeschichten, malt. „Es ist nicht mal so, dass Stephan mich ermutigen muss, es strömt einfach“. Sie sagt es vorsichtig, unsicher, ob richtig rüberkommt, dass sie da ihren Weg noch sucht. Wer im Advent auf Facebook oder Youtube ihren allabendlich geöffneten Kalendertürchen gefolgt ist, weiß, dass es für Unsicherheit keinen Grund gibt: Die fröhlichen Geschichten, urkomisch vorgetragen, sind einfach wundervoll.

Deutsch ja, Schwäbisch nein

In der selbst entworfenen Küche – weihnachtlich geschmückt wie der Rest der Wohnung – denkt Karolina zurück. An ihre polnische Familie, mit der sie nach Deutschland kam, als sie 14 war. Das war 1979, Polen rutschte gerade in die Krise, die 1980 zur Gründung der Gewerkschaft Solidarnosc führte. Mit ihrer deutschen Mutter und dem polnischen Vater landete sie in Ravensburg. „Deutsch konnte ich“, erzählt sie feixend, „aber Schwäbisch nicht“. Und ihre Eltern steckten sie auch noch in eine Wirtschaftsschule. „Ich habe soooo gelitten!“

Sie begann eine Einzelhandelslehre in einem Küchenstudio. Reüssierte dank angeschlossener Schreinerei bald mit höchst individuellen Ideen, brachte das Geschäft nach vorn. Gern hätte sie es übernommen, doch der Inhaber entschied sich anders. Als die Wende kam, schaute sie sich mit ihrem damaligen Partner im Osten um. „Halle, Leipzig, Dresden. Wir waren extrem neugierig.“ Weil ihre Urgroßmutter einst aus Dresden nach Schlesien ausgewandert war und sie als Kind ab und an die Stadt besucht hatte, reifte der Plan, sich an der Elbe mit einem eigenen Küchenstudio selbstständig zu machen.

Küchenstudio in der Dresdner Neustadt

Sie zog um in die Dresdner Neustadt. Hatte anfangs viel Erfolg. Auch mit dem Mann, der hinterherzog. Doch beides war nicht von Dauer. Ende der 1990er Jahre beendete sie die Beziehung und wickelte ihr Geschäft ab. Sie nahm verschiedene Jobs an, ehe Freunde ihr Talent fürs Erzählen in die richtigen Kanäle leiteten. Die Chefin des deutsch-polnischen Vereins Polonia erzählte ihr von vielen Touristen-Anfragen auch aus dem Nachbarland nach Stadtführungen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadtführerin mit Höhen und Tiefen

2006 meldete Karolina als zertifizierte Stadtführerin ihr Gewerbe an und führte neben überwiegend deutschen Gästen auch polnische Touristen durch Dresden und die Umgebung. Ein Job mit Höhen und Tiefen.

Karolina Borowski alias Gräfin Cosel Geboren 1964 in Zabrze, Oberschlesien / Polen, aufgewachsen in Gleiwitz 1979 Umsiedlung nach Ravensburg (Bd.-Württb) zum deutschen Teil der Familie Ausbildung zur Einhandelskauffrau in einem Küchenstudio – Anstellung 1992-1999 eigenes Küchenstudio in der Dresdner Neustadt Seit 2006 selbstständig als Stadtführerin. Betreuung von Touristen und Geschäftsleuten, Familien – auch als Gräfin Cosel mit eigenem Programm

Das Coronajahr, in dem bislang so gut wie überhaupt nichts ging, wäre wohl ein absoluter Tiefpunkt gewesen, hätte es da nicht schon vier Jahre Stephan in ihrem neuen Leben auf der anderen Elbseite gegeben.

Kein Stück ohne Geschichte

Das Haus auf der Schubertstraße, in dem sie wohnen, ist rund 130 Jahre alt und auf diese lässige Art unsaniert, als würde es sich erst wohlfühlen, wenn es knarzen und ächzen kann. Hier wohnen viele Künstler – im romantischen Garten hinter dem Haus ertrugen sie den harten Coronasommer als Gemeinschaft.

Ganz oben, unter dem Dach, in der verwinkelten, aber überraschend großzügigen Bleibe von Karolina und Stephan, prangen an den Doppelfenstern noch originale Messing-Griffe. Überall grüßt Kunst – Gemälde, Plastiken, Fotografien, Plakate aus Polen, Ledermasken aus Venedig, alte und neue Instrumente. Kein Stück ohne Geschichte! Und das in der Wohnung von Geschichtenerzählern! Wer hier ohne Zeit ankommt, hat verloren.

Ein gewisses majestätisches Gefühl

Manchmal, erzählt Stephan alias August alias Zuckerbäcker alias Märchenonkel alias Stückekonzipierer amüsiert, manchmal sitze er in seinem Arbeitszimmer im Ostflügel der Wohnung, ganz vertieft in einen neuen Stoff. Und dann erreiche ihn von Karolina alias Gräfin Cosel alias Malerin, Dichterin und Vorleserin eine WhatsApp-Nachricht aus dem Westflügel, wo sie mit Blick auf die Reste der originalen Jugendstilwandornamente über einer neuen Geschichte brütet und eine so kurze Frage hat, dass das Aufstehen, Rüberkommen und Ernsthaft-Stören nicht lohnt.

Dass Ost- und Westflügel maximal zehn verschlungene Meter trennen, ist egal. Was zählt, ist ein gewisses majestätisches Gefühl, das Menschen mit Humor wahrscheinlich noch in der kleinsten Hütte herbeizaubern können. Raum ist eben auch Kopfsache.

Genau wie die Kunst, durch die Zeit zu jagen und als August und Cosel Menschen intelligent zu unterhalten. Und wie die Gabe, das Gestern zu umarmen und pointiert ins Heute zu tragen. Dass die Liebe zu August für die Cosel auf Burg Stolpen endete, ist tragisch. Würden Karolina und Stephan die Geschichte, die ja zum Teil auch ihr Leben ist, umschreiben können, wer weiß, vielleicht gäbe es beim heute unwidersprochenen Talent der Frauen zum Regieren ein Happy End.

Von Barbara Stock