Für viele ist der Friseurbesuch nur eine Erledigung. Zwar soll die Mähne wieder sitzen, doch viel Zeit bleibt dafür nicht. Schließlich warten noch der Wocheneinkauf und die Kinder in der Kita. Da föhnt der eine im Eiltempo gerne mal selber, der andere verlässt den Salon gar mit nassen Haaren. Ruckzuck geht’s weiter, denn Zeit ist Geld. Nicht so in der Villa Baumgarten.

Zwei Stunden Friseurbesuch sind die Regel

„Bei uns bleibt der Gast durchschnittlich zwei Stunden im Salon“, sagt Friseurmeisterin und Ladeninhaberin Juliane Sach. 2011 hat sie die alte Villa an der Carolinenstraße gemietet und – wie so manche ihrer Salonbesucher – generalüberholt. Sach wusste sofort, dass es die Villa am Albertplatz zwischen Hauptstraße und Szeneviertel werden soll. „Ich wollte immer ein altes Haus haben, mit viel Licht und einem Garten“, sagt sie, „sodass man die Jahreszeiten beobachten kann.“

Total-Beauty-Konzept: Vom Haarschnitt bis zur Pediküre

Eineinhalb Jahre dauerte es, bis aus einer Ruine ein Salon wurde. Wobei das Wort Tempel treffender wäre. Denn bei Juliane Sach und ihren 13 Mitarbeitern wird nicht nur gewaschen, geschnitten und gefärbt. In der Villa Baumgarten kann man sich auch die Nägel lackieren, den Nacken massieren, die Augenbrauen formen, die Füße polieren und den Lidstrich ziehen lassen. Dazwischen können die Besucher Werke von Dresdner Künstlern begutachten, einen regionalen Wein kaufen oder ein Abendkleid samt passendem Schmuck auswählen.

Stille und Entspannung als Leitideen

Von Reizüberflutung kann aber nicht die Rede sein. Denn in dem weitläufigen Salon hat alles seinen Platz, jede Anwendung ihren eigenen Bereich. Das Gleiche gilt für das Geschlecht. Während die Frauen auf der einen Seite unter die Friseurhaube kommen, sitzen die Herren auf der anderen Seite der Villa. „Alle Dinge haben ihre Ordnung“, sagt Juliane Sach mit einer sanften Stimme, die selbst den hektischsten Großstädter zur Ruhe kommen lässt. Die Stille, die Entspannung – das sind für sie die Leitideen des Salons. Viele Gäste würden bei der Behandlung einschlafen. Wahrscheinlich auch, weil in vielen Räumen mit Absicht keine Musik läuft. Wer wach bleibt, kann das Treiben in der sonst so lauten Neustadt – dreifachverglasten Fenstern sei Dank – im Stillen beobachten.

Gesamte Produktpalette von Biosthétique

Die Produkte, die in der Zwischenzeit auf Haar, Haut und Nägel kommen, stammen alle von der gleichen Marke: La Biosthétique. Ein internationales Familienunternehmen mit Hauptsitzen in Paris und Pforzheim, das auf das sogenannte Total Beauty Konzept setzt. Demnach geht es beim Friseurbesuch nicht nur um schöne Haare, sondern auch um Haut- und Körperpflege, Make-up und Kosmetik. Wie Juliane Sach sagt, setze das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und natürliche Inhaltsstoffe. Tierversuche sind laut Firmenphilosophie tabu.

La Biosthétique prägt nicht nur die Produktpalette in der Villa Baumgarten, sondern auch die Arbeit selbst. Eine Etage über dem Salon lernt Sachs Friseurnachwuchs in der sogenannten Akademie die fachlichen Grundlagen von Hautpflege, Kolorierung oder Braut-Make-up. Als Corona die Friseurläden im März zum Schließen zwang, ging der Unterricht Zuhause weiter, berichtet die Ladeninhaberin. „Die Azubis haben dann kurzerhand mit den Puppenköpfen geübt.“

Corona-Shutdown im März: Von 150 runter auf Null

Den Virus hat die Villa Baumgarten – bis jetzt – gut überstanden. „Abgesehen von der Zeit der Schließung hatten wir keine Einbußen“, sagt Juliane Sach. Abstandsregeln seien für sie kein Problem, der Laden sei ja ohnehin nicht für viele Gäste ausgelegt. Dennoch: Der Lockdown setzte auch ihr zu. „Die erste Woche habe ich nur geheult“, erinnert sich die Friseurmeisterin. Von 150 ging es auf einmal runter auf Null. „Aber ich war jeden Tag im Laden, habe jeden Tag was gemacht. Den Garten auf Vordermann gebracht, die Ecken abgestaubt, die Gäste angerufen.“

In gewisser Weise ist Juliane Sach der Krise auch dankbar. Denn sie zwang sie selbst zur Entschleunigung und zur Ruhe, sagt sie. Doch jetzt stehen ihre Gäste – das Wort Kunde möchte man in der Villa Baumgarten nicht hören – und deren Schönheit wieder im Mittelpunkt. Was Schönheit für die Unternehmerin ganz persönlich bedeutet? „Zum einen Ästhetik, zum anderen Selbstwert“, sagt sie. „Wenn man sich selbst etwas wert ist, dann ist man automatisch schön.“

Von Laura Catoni