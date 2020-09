Schmölln-Putzkau

Heute starten wir am Bahnhaltepunkt in Putzkau bei Bischofswerda. Die 14,4 Kilometer lange Tour „Rund um Putzkau“ ist durchgängig mit dem „Grünen Strich“ markiert. Am alten Bahnhofsgebäude betreten wir einen Pfad, der zur neuen B 98 führt. Wir überqueren die Bundesstraße und laufen auf der Brauereistraße weiter. Dieser Name erinnert an den Neuhof, der früher eine Brauerei beherbergte. Dem Verlauf der Wesenitz folgend überqueren wir erneut die Bundesstraße 98 und biegen am Ortsausgang links von der Schmöllner Straße ab.

Der Wanderweg erreicht an der nächsten Wesenitzbrücke einen Ge­denkstein: Am 13. September 1813 trafen bei Putzkau napoleonische auf russische Truppen. Eine Tafel des ortsgeschichtlichen Wanderweges informiert. Vorbei an der Kirche und erneut über die Bundesstraße hinweg kommen wir auf den Steinweg und verlassen in Kürze den Ort in die freie Natur.

20 Denkesteine zur Kulturgeschichte

Die Zufahrtsstraße eines Kieswerkes bringt uns später zur Ottendorfer Straße in die Nähe der Siedlung Vogelhäuser. Der Weg führt von hier direkt in den Hohwald hinein, der das größte zusammenhängende Waldgebiet der Oberlausitz bildet. Auf bequemer Strecke wandern wir nun bis zum Abzweig am Mahlteich. Hier gehen wir rechts herum und können an dem Gewässer auch kurz rasten. Über den Kas­parteichweg und den Roten Sandweg gelangen wir an die Bahnstrecke von Neukirch nach Neustadt. Der Personenverkehr ist seit Jahren eingestellt.

Am Tunnelportal finden wir rechter Hand eine Tafel der „Denksteine-Tour“: Auf insgesamt 20 Stationen sind hier diese kulturgeschichtlichen Objekte verbunden. Vorbei am Tunnel überqueren wir nun den Bach „Rote Pfütze“ und folgen dem „Grünen Strich“ parallel zur Bahnstrecke bis wir diese überqueren können. Vor dem Gelände des Sägewerkes gehen wir links durch die Brücken der Bahnstrecken nach Neustadt und nach Bischofswerda. Außerhalb des Waldes erreichen wir die Siedlung Hübelschenkhäuser. Hier biegen wir links ab. Mitten in der freien Natur befindet sich ein Rastplatz mit einer Schautafel zum Valtenberg. Dieser ist mit gut 586 Metern der höchste Gipfel des Lausitzer Berglandes und immer wieder Blickfang der heutigen Runde.

In Kürze biegen wir rechts ab, laufen in Putzkau an der ehemaligen Hartmannmühle vorbei zur B 98 und steigen auf der anderen Seite weiter zum Aussichtspunkt Heydelberg auf. Hier bietet sich die wohl beste Aussicht auf Putzkau und hinauf ins Neukircher Tal. Der Rundweg führt bis an die Schmöllner Straße. Dort gehen wir etwa 200 Meter links, dann auf der „Alten Straße“ weiter und unter dem Viadukt hindurch. Dieser wurde 1877/78 als eingleisige Bahnbrücke erbaut. Er ist in seiner ganzen Länge von insgesamt 400 Metern gekrümmt und besitzt 21 Bögen. Seine größte Höhe beträgt 18 Meter. Gleich dahinter biegt rechts die Straße „Am Viadukt“ von der Zittauer Straße in Richtung Bahnhof ab.

Hinweise Wanderkarte Sachsen, Blatt 42, Bischofswerda/ Neustadt i. Sa./ Stolpen und Blatt 48, Lausitzer Bergland/ Wilthen (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/ 8283-0; VVO-Hotline: 0351/8526555.

Von Frank Wehrmeister