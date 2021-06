DNN-Wandervorschlag: ​Zur Talsperre Rauschenbach und dem Flugzeugmuseum

Freiberg

Die etwa 16 Kilometer lange Tour startet am Haltepunkt Bienenmühle. Die Anreise kann über Freiberg mit der Bahn erfolgen. Auf der anderen Seite der Bundesstraße 171, am Rande von Neuclausnitz, laufen wir mit dem „Roten Strich“ die Straße „Am Zeisingberg“ bergan. Von der Wegkreuzung ziemlich am Ortsende biegen wir in spitzem Winkel links auf den „Waldeckenweg“ ab.

In der gleichnamigen Siedlung treffen wir auf die Route des Kammweges (Blauer Strich). Wir folgen seinem Verlauf weiter hinauf bis an den Ortsrand von Clausnitz, überqueren dort die Straße und wandern nach Cämmerswalde. Der Blick schweift über den Ort hinweg zum 787 Meter hohen Schwartenberg.

Passagiermaschine, Jagdflugzeug und ein Hubschrauber

An der Dorfstraße gehen wir wenige Meter rechts und biegen noch vor dem Gasthof Jandusch links auf den Wiesenweg ab, der hinauf zur Kirche führt. Sie beherbergt eine Orgel, die A. G. Oehme (1719–1789) im Jahre 1763 fertigstellte. Dieser war ein Schüler des Baumeisters Gottfried Silbermann. Wir erreichen eine Kreuzung. Von der Infotafel „Talsperre Rauschenbach“ gehen wir rechts zur „Gaststätte am Flugzeug“ weiter. Hier steht eine frühere Passagiermaschine vom Typ IL-14 der Interflug. Cämmerswalde hatte noch zu DDR-Zeiten den Transport vom Flughafen Barth an der Ostsee organisiert und damit eine Touristenattraktion für den Ort geschaffen. Inzwischen sind mit dem Jagdflugzeug MiG 21 und einem Hubschrauber vom Typ Mi 2 zwei weitere museale Fluggeräte hinzugekommen.

Auf einer ruhigen Straße wandern wir dann weiter bis zu der Staumauer. Das in Beton gegossene Bauwerk ist 346 Meter lang, bis zu 43 Meter hoch und kann 15 Millionen Kubikmeter Wasser der hier noch schmalen Flöha halten. Von der etwa sechs Meter breiten Dammkrone laufen wir wieder ein Stück zurück und folgen dem „Gelben Strich“ in Ufernähe. In einem Wiesental ändert dieser schöne Weg seine Richtung und steigt auf zur bekannten Kreuzung mit der Infotafel.

Beschwerlich über den Rehbockweg

Nun gehen wir rechts an der Station der Bundespolizei vorbei und weiter geradeaus. Hinter dem Landwirtschaftsbetrieb biegen wir nach einer Rechtskurve links auf den Weg mit dem „Roten Punkt“ ab. Dieser führt durch die Siedlung „Halbe Metze“ und findet im Wald Anschluss an den Lehrpfad „Neugrabenflöße“. Wir wandern geradeaus bis zum Parkplatz. Von der Infotafel laufen wir auf dem Rodlandweg weiter durch den Wald bis zur Straßenkreuzung „Am Ringel“. Kurz davor ist vom Rastplatz bei guter Sicht der Fichtelberg zu sehen.

Wir folgen nun dem „Grünen Strich“ ein Stück auf der Straße „Klötzerweg“ und vor der großen Kurve dann rechts in den Wald, um erneut diese Straße zu erreichen. Weiter unten, gegenüber dem Parkplatz am Siebenweg, führt links der völlig unscheinbare Rehbockweg in den Wald hinein (kein Schild!). Diesem unmarkierten und etwas beschwerlichen Kurs können wir folgen. Er quert den Kammweg und trifft später auf einen breiten Hauptweg. Hier finden wir zur Gartenanlage „Fliegenstirne“ und wandern dort rechts am Waldrand entlang. Am unteren Hang biegen wir rechts ab. Ein Pfad erreicht die „Alte Straße“ am Ausgangsort.

Hinweise Alternative zum recht schwierigen Rehbockweg: Gelbe Markierung bergab ab dem Parkplatz am Siebenweg; Wanderkarte Sachsen, Blatt 33, Osterzgebirge Kurort Seiffen (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/ 828 30; Achtung! 2021 gibt es Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Dresden-Freiberg; VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister