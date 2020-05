DNN-Wandervorschlag: Vom Triebischtal zum Katzenberg

Nossen

Ausgangspunkt dieser zwölf Kilometer langen Wanderung ist einer der im Text genannten Orte, etwa Heynitz bei Nossen. Besonders sehenswert ist hier das im 16. Jahrhundert erbaute kleine Schloss. Sein heutiges Erscheinungsbild entstand im Wesentlichen im Jahre 1519 unter Nicolaus von Heynitz, seit 1504 Kanzler und Geheimer Rat unter Herzog Georg dem Bärtigen. Der Baustil von Giebeln, Vorhangbogenfenstern und Kapellenerker erinnert ein wenig an die Albrechtsburg in Meißen. Die beiden Renaissance-Erker wurden einige Jahre später 1580 angebaut. Unterhalb des Schlosses befindet sich der Park mit zwei kleinen Teichen.

Vorbei an Partyscheune und Gallowayfarm

Wir treffen hier auf den Wanderweg mit dem „Gelben Strich“ und laufen zuerst das liebliche Mühltal abwärts. Nach kurzer Wanderung in reizvoller Umgebung kommt die Bahnbrücke im Triebischtal in den Blick. Noch davor gehen wir links mit dem „Grünen Punkt“ weiter. Über den Pinzigberg gelangen wir bei schöner Aussicht nach Miltitz. Wir folgen hier der Brauereistraße und biegen am ehemaligen Rittergut links ab. Nächster Anlaufpunkt ist die Kirche. Aufmerksamkeit verdienen insbesondere die fünf Grabplatten der Familie von Miltitz an deren Südwand. Berühmt ist auch der Edelkastanienhain ne­benan. Er ist wohl der größte nördlich der Alpen und wurde der Legende nach um 1100 durch den bekannten Meißner Bischof Benno angelegt.

Mit dem Wanderweg „Grüner Punkt“ laufen wir nun noch ein Stück auf der Straße weiter, die Richtung Luga aus dem Ort führt, biegen aber auf den ersten Weg links ab. Ohne Wanderzeichen laufen wir an Partyscheune und Gallowayfarm Miltitz vorbei. Wir erreichen den Weg nach Krögis und gehen rechts. Dieser endet an der nächsten Straße in einer scharfen Kurve. Wir wandern diese nach links und sind in wenigen Minuten in Krögis. Dort verlassen wir die Straße auch gleich „Zur Löbsche“ und gelangen in das Tal des Käbschützer Baches. Jetzt wird es etwas knifflig: Es gilt einer Fahrspur flussaufwärts durch Wiesenland zu folgen. Den Damm zum Hochwasserschutz umgehen wir dann rechter Hand und wechseln auf die andere Seite des Baches, der heute der Gemeinde Käbschütztal mit Sitz in Krögis seinen Namen leiht. Schließlich treffen wir auf einen Feldweg, der erst rechts hinauf, dann immer geraderaus zur Verbindungsstraße zwischen Soppen und Wuhsen führt.

Hier gehen wir links. In Wuhsen biegen wir gleich rechts ab und folgen schließlich einer Allee hinaus zu den Windrädern. Eines davon steht direkt am quer verlaufenden Fahrweg, in den wir links einbiegen. Auf der nahen Erhebung Katzenberg (304 Meter ü. N. N.) steht in einem umzäunten Grundstück eine Königlich-Sächsische Triangulationssäule 2. Ordnung aus dem Jahr 1866. Die Schautafel daneben enthält ausführliche Informationen zur damaligen Landesvermessung. Weiter geht es geradeaus in Richtung Wunschwitz, dort links nach Heynitz. Am Eiscafé Albrecht gehen wir kurz rechts und finden sogleich die schmale Straße zum Schloss.

Hinweis Wanderkarte Sachsen, Blatt 30, Linkselbische Täler/ Meißen, Wilsdruff (Vertrieb durch Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/ 82 83-0; Wanderkarte „Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen, Triebischtäler“ von Sachsen Kartographie GmbH; Wanderkarte „ Döbeln, Nossen, Triebischtal und Umgebung“ vom Dr. Barthel Verlag; Parken ist allerorten nicht so einfach, wo erlaubt ggf. am Straßenrand; VVO-Hotline: 0351/ 852 65 55

Von Frank Wehrmeister