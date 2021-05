DNN-Wandervorschlag:  Rund um Rückersdorf zum Kunsthandwerkerhaus

Rückersdorf

In Langenwolmsdorf bei Stolpen erwartet der Stammsitz von „RATAGS Kunsthandwerk“ seine Gäste. Auf den zwei Dreiseitenhöfen links und rechts der Hauptstraße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Lauterbach befinden sich u. a. Weihnachts- und Frühlingshaus, Schauwerkstatt, Erlebniseinkauf, Tiergarten und Gastronomie. Nur wenige Schritte davon entfernt liegt die Alpaka-Farm der Familie Grüttner.

Weit abseits der bekannten Wanderpfade

Eine maximal 14 Kilometer lange Wanderung im Umland dieser Ziele besticht vor allem mit schönen Ausblicken. Die Route führt durch eine Gegend weit abseits der bekannten Wanderpfade. Unterwegs fehlen daher die üblichen Markierungen und Wanderwegweiser. Auch so mancher auf Karten verzeichnete Feldweg ist leider verschwunden oder versperrt!

Parken ist neben dem Feuerwehrhaus in Rückersdorf möglich, einem Ortsteil von Neustadt in Sachsen. Wir folgen der Kirchstraße ein Stück bergan, gehen jedoch vor der Linkskurve oberhalb des Gemeindehauses geradeaus weiter. Der Feldweg wird alsbald zum Wiesenweg und führt direkt zum Lämmerbusch. Durch diesen Waldstreifen wandern wird geradewegs hindurch (auch Reitweg). Auf der anderen Seite finden wir linker Hand einen Feldweg, den wir nur ganz kurz nutzen, um sofort rechts abzubiegen und dem Wiesenweg am Waldrand zu folgen. Dieser führt erst leicht bergab, schwenkt dann scharf rechts erneut in den Wald hinein, um über eine Kuppe hinweg die dann linker Hand gelegene Niederung des Fuchsbaches zu erreichen.

Hier gehen wir nach links durch die Senke bei den Fuchsteichen. Schon bei nächster Gelegenheit biegen wir im spitzen Winkel rechts ab und wandern überwiegend unter Bäumen bergan.

Vorbei am Fuchsberg erreichen wir das Waldgebiet auf dem 437 Meter hohen Wachberg. Dort halten wir uns eher links und gehen auf der Höhe durch einen Jungbuchenbestand bis zu den zwei mächtigen Windkraftanlagen. Auch ein Rastplatz ist vorhanden, von dem sich ein wunderschöner Panoramablick bietet.

Vom zweiten Windrad führt dann ein breiter Feldweg nach Rückersdorf. Hier gehen wir rechts bis zu der kleinen Kirche. Dort biegen wir links ab und erreichen durch das alte Lehngut die Kreisstraße K8726 oberhalb der Ortslage.

Wir biegen erneut links ab und marschieren ca. 750 Meter bis in die Nähe der ehemaligen Knochenmühle. Dort nutzen wir den ersten Feldweg rechts am Waldrand entlang und wandern durch eine flache Senke leicht bergan in Richtung Langenwolmsdorf.

Nach einem Rechtsknick dieses Weges, schon in Sichtweite des Ortes, erreichen wir ganz in der Nähe o. g. Sehenswürdigkeiten die „Alte Langenwolmsdorfer Straße“. Dieser Fuß- und Radweg ist zwar geteert, lässt sich jedoch gut laufen. Es geht durch die freie Landschaft zurück nach Rückersdorf. An der kleinen Kirche biegen wir links ab und gelangen zum Ausgangspunkt. Mit dem Pkw können wir dann im Anschluss noch nach Langenwolmsdorf zum „Geld ausgeben“ fahren, sofern das endlich wieder möglich ist…

Hinweise: Wanderkarte Sachsen, Blatt 42, Bischofswerda/ Neustadt i. Sa./Stolpen (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0; Info: www.ratags.de und www.alpaka-farm.de; Öffnungsregelungen können sich wegen Corona ändern; Strecke für Radfahrer nur bedingt geeignet; VVO-Hotline: 0351/8526555.

Von Frank Wehrmeister