DNN-Wandervorschlag: Eine Runde durch die Dresdner Heide über den Wolfshügel

Wir starten an der Haltestelle Wilhelminenstraße der Linie 11 unmittelbar am Rande der Dresdner Heide. Der „Grüne Strich“ führt rechts am Wildgehege vorbei und folgt dem Eisenbornbach in den schönen Schotengrund. Dieses enge Kerbtal ist nicht durchgängig begehbar. Erst vor dem „Fischhaus“ geht es erneut hinab. Das frühere Wohnhaus des Fischteichwächters ist heute eine Gaststätte. Der alte Name blieb erhalten, obwohl hier später das kurfürstliche Forstamt seinen Sitz einrichtete.

Wir laufen weiter das Tal hinauf. Mit dem Moritzburg-Pillnitzer-Weg (PM-Weg) überqueren wir dann die Brücke links und wandern an der anderen Bachseite weiter, nun ohne das Wanderzeichen. Immer am Talhang verbleibend, erreichen wir später den PG-Weg, auf dem wir nach rechts gehen. Erkennbar ist der Verlauf der historischen Heidewege an den Roten Zeichen auf weißem Grund. Über Schneise 16 hinweg erreichen wir die Kreuzung mit dem Anker-Weg. Wir gehen erneut rechts, überqueren ein letztes Mal den Eisenbornbach und treffen schließlich auf den breiten Doppel-E-Weg. Links wandern wir bis zur Kreuzung mit dem HG-Weg, wo der „Grüne Strich“ abbiegt.

Geradeaus führt nun der Z-Weg (Rennsteig) am Biotop „Kranichsee“ vorbei und folgend rechter Hand an den „Weißiger Gänsefuß“ heran. Diesen historischen Weg gehen wir rechts, überqueren nach kurzer Wanderung erneut den HG-Weg und treffen sogleich auf den „Roten Punkt“. Mit dieser Markierung kommen wir in die Nähe einer Brücke und können von dort direkt am Mordgrundwasser weitergehen. Parallel zum Pfad am Bächlein verläuft oberhalb der „Gelbe Punkt“.

Im Stechgrund passieren wir nacheinander drei kleine Quellen: Degele-Quelle, Schwestern Quelle und Teichquelle. Noch einige Schritte talwärts dürfen wir rechts den Stufenaufstieg über den steilen Hang nicht verpassen. Wir erreichen den Forstmeister-Vogel-Weg (Gelber Punkt) und alsbald eine Aussicht oberhalb einer alten Steinbruchkante. Nach kurzem Abstieg können wir von einer platzartigen Kreuzung unter Buchen auf dem „Loschwitzer Weg“ einen Abstecher nach links zum „ Kentaur“ machen (Lehrpfadzeichen). Diese Plastik des Bildhauers Otto Petrenz wurde 1902 oberhalb der Mordgrundbrücke aufgestellt. Sie zeigt den Kentaur Chiron, ein Mischwesen der griechischen Mythologie aus Pferd und Mensch. Bald wird das Tal des Gutebornbaches erreicht.

Ehe wir links auf den Weg „Hämmerchen“ abbiegen (Wegzeichen erinnert an ein „T“), besuchen wir den Wolfshügel. Die Bergkuppe ist ca. 215 Meter hoch. Im Jahre 1912 wurde hier nach Vorlagen des Stadtbaumeisters Hans Erlwein der einzige Aussichtsturm der Dresdner Heide errichtet, von dem sich ein wundervoller Blick auf die Altstadt bot. Der Turm wurde in den letzten Kriegstagen 1945 gesprengt und (noch) nicht wieder aufgebaut.

Das „Hämmerchen“ erreicht das 13 Meter hohe König-Albert-Denkmal (Obelisk) am PM-Weg und führt dann rechts davon weiter in Richtung Schloss Albrechtsberg. Hier gehen wir direkt vor der Brücke über den Gutebornbach rechts parallel zur Bautzner Straße zum Ausgangspunkt, der nach knapp elf Wanderkilometern erreicht wird.

Hinweise: Wanderkarte „Dresdner Heide“ (1:10.000) oder Wanderkarte Sachsen, Blatt 40, Dresden (Vertrieb durch Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/8 28 30; VVO-Hotline: 0351/8 52 65 55

Von Frank Wehrmeister