DNN-Wandervorschlag: Ein Blick vom Osterzgebirge bis in die Lausitz

Bad Gottleuba-Berggießhübel

Wir starten vom Parkplatz in der Dorfmitte von Oelsen. Von hier laufen wir kurz bergab und rechts zur nahen Kirche. Der Wanderweg führt auf die Höhe. An der nächsten Kreuzung gehen wir rechts mit dem Gelben Strich und treffen am oberen Ende von Oelsen auf den Grünen Strich. Diesem folgen wir nach links und erreichen die 644 Meter hohe Oelsener Höhe. Von dem kegelförmigen Aussichtshügel bietet sich ein herrlicher Rundblick.

Fantastische Panoramaaussicht

Von hier führt der Schönwalder Weg weiter geradeaus und erreicht als Wiesenpfad die Grenze zu Tschechien. Hier wandern wir ein Stück nach rechts und folgen der grünen Markierung sehr aufmerksam über die Bergwiesen zum nahen Sattelberg. Am Rande der bewaldeten Kuppe müssen wir erneut einige Meter nach rechts gehen, ehe der Wanderweg in den Wald hineinführt. Wenige Meter weiter finden wir den Abzweig zum gut 723 Meter hohen Gipfel, der mit der tschechischen Markierung als Stichweg ausgewiesen ist (Grünes Dreieck).

Der deutsche Name Sattelberg wurde von seinem markanten Doppelgipfel abgeleitet, der aufgrund der Bewaldung heute weniger auffällt. Der tschechische Name „Špicák u Krásného Lesa“ ist eine Übersetzung des Namens Schönwalder Spitzberg. Das rekonstruierte Sandsteinkreuz auf den Basaltklippen ersetzt seit Oktober 2014 ein eisernes Kreuz von 2005. Das historische Steinkreuz war nach 1945 zerstört worden. Die Panoramaaussicht vom Osterzgebirge über das Elbtal hinweg bis weit in das Lausitzer Gebirge ist von hier oben einfach fantastisch! An der Ostseite des Gipfels befand sich seit 1907 eine Gastwirtschaft, die jedoch nach 1945 verfiel. Umgeben von einigen Resten der Grundmauern befindet sich hier heute ein Rastplatz. Zurück auf dem Hauptweg verlassen wir den Wald auf der anderen Seite.

Die A 17 stört die Idylle

Die Naturidylle wird hier deutlich von der nahen Autobahn 17 gestört. Die markierte Wanderroute führt steil abfallend unter der Autobahn hindurch in Richtung des Dorfes Schönwald (Krásný Les). Es gibt eine (unmarkierte) Alternative: Wir verbleiben auf der Höhe und folgen im Uhrzeigersinn weiter dem einzigen Feld- und Wiesenweg in nördliche Richtung bis an den Rand des Naturschutzgebietes in Grenznähe. Am oberen Waldrand müssen wir dann links gehen und einer Fahrspur folgen, die später in einen bergab führenden Waldweg übergeht. Dieser erreicht das Tal des Fischbaches (Rybný potok) an der Ruine einer kleinen Kapelle. Wir überqueren diesen Quellfluss der Gottleuba und gehen nun wieder mit dem Grünen Strich rechts in dem schönen Tal weiter, eine ganze Zeit parallel zur Staatsgrenze.

Die früheren Siedlungen und Mühlen sind weitgehend verschwunden oder ruinös, einerseits als Folge der Ereignisse nach 1945, andererseits bedingt durch den Talsperrenbau bei Gottleuba und die Festlegung von Schutzzonen. Letzteren wurde auch die Siedlung Oelsengrund geopfert. Von hier führt der Lappenbuschweg bis an den Ortsrand von Oelsen. Wir gehen dort kurz links und erreichen nach gut zwölf Kilometern das Tagesziel.

Hinweise: Wanderkarte Nr. 17, Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz von Sachsen Kartographie Dresden (enthält auch Alternativroute), ggf. Wanderkarte Sachsen, Blatt 44, Kurort Berggießhübel/Kurort Bad Gottleuba oder Topographische Karte Sächsisch-Böhmische Schweiz (beide Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0.

Von Frank Wehrmeister