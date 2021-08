DNN-Wandervorschlag: Bergbauspuren und schöne Aussichten um Glashütte 

Glashütte

Das ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofes Glashütte wird heute von einer Uhrenmanufaktur als repräsentative Fertigungsstätte genutzt. Wir laufen von hier aus zum Gebäude der früheren Uhrmacherschule im Zentrum. Dort ist das Deutsche Uhrenmuseum untergebracht. Es vermittelt anschaulich die Geschichte der Uhrenherstellung und erinnert an deren Pioniere, so an Ferdinand Adolph Lange, dessen Denkmal sich in der Nähe der Kirche St. Wolfgang befindet. 2020 hinzugekommen ist direkt vor der Kirche das Denkmal für seinen Urenkel Walter Lange, der nach 1990 für den erneuten Aufschwung der Uhrenindustrie sorgte.

Am einstigen Bergbaumittelpunkt von Glashütte.

Vom Museum kann eine eher kurze Wanderung in die nähere Umgebung starten. Wir folgen weiter der Hauptstraße durch die Stadt, die einst als Bergmannssiedlung gegründet wurde. Nicht die Glasherstellung stand im Mittelpunkt, sondern die Verarbeitung von Silbererz, das auch Glaserz genannt wurde.

Zwischen den an der Prießnitz flussaufwärts rechts gelegenen Häusern mit Nr. 25 und Nr. 27 biegen wir ab und wandern an Gärten vorbei (kein Wegweiser). Die Hirtenwiesen waren der einstige Bergbaumittelpunkt von Glashütte. Der Name entstand, als die von Halden zerfurchte Gegend noch ohne Baumbestand war. Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert wurde intensiv nach Erz gegraben, 1874 der Grubenbetrieb eingestellt.

Wir erreichen an einem freien Platz zwei Mundlöcher – Apostelstolln und St. Blasius Stolln. Rechts davon führt der eher schmale Weg weiter bergan durch das ehemalige Revier. Der Weg linker Hand mündet in selbigen. Ein neuer Lehrpfad ist noch in Planung.

Orientierung: Wer sucht, der findet auch

Nur das alte Zeichen „Hammer und Schlegel auf weißem Grund“ hilft noch bei der Orientierung, die vor allem im oberen Bereich recht schwierig wird: Unter hohen Fichten geht es kurz vor dem Waldrand rechts hinauf zu einer Waldecke, wo Weideland abgegrenzt ist. Noch etwas weiter oben beginnt ein Feldweg, der zu einem Wanderparkplatz führt. Motto: Wer etwas sucht, der findet!

Wir gehen dann noch vor dem Parkplatz rechts über die Wiese (Gelber Punkt) und finden vom nächsten Querweg aus im nahen Wald den Abzweig zur 501 Meter hohen Kalkhöhe, dem höchsten Punkt dieser Tour. Am oberen Waldrand bietet sich Aussicht auf das Erzgebirgsvorland.

Wir wandern weiter zur Cunnersdorfer Linde, dort nach links mit dem „Gelben Strich“. Noch vor Cunnersdorf zweigt rechts der Weg zur Teufelskanzel ab (Grüner Strich). Sie bietet einen schönen Blick ins Müglitztal und auf die Rückenhainer Höhe.

Weiter am Waldrand und zuletzt schräg über eine große Wiese erreichen wir den Weg am bewaldeten Hang des Müglitztales, der hier mit den Markierungen „Gelber Punkt“ und „Blauer Punkt“ versehen wurde: Linker Hand kommen wir nach wenigen Wanderminuten zum Aussichtspunkt „Pilz“ auf einem Felssporn über dem Tunnelportal der Müglitztalbahn.

In die andere Richtung schlängelt sich der Weg alsbald unter Laubbäumen entlang. Wir entdecken auf dem Weg nach Glashütte etwa fünfzig Meter unterhalb des Wanderweges den Aussichtspunkt „Bastei“. Die Tour endet dann nach etwas weniger als zehn Kilometern am Ausgangsort.

Hinweise: Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte ist von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10–17 Uhr für Besucher geöffnet; Wanderkarte Sachsen, Blatt 37, Dippoldiswalde, Kreischa, Dohna (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/8283-0; Wanderkarte Nr. 37, Müglitztal, Liebstadt und Umgebung von Sachsen Kartographie GmbH Dresden; VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister