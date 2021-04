DNN-Wandertipp: ​Zehn Kilometer Rundtour durch das Triebischtal 

Tanneberg

Zehn beschauliche Wanderkilometer warten heute im Triebischtal. Wir starten an der Buswendeschleife in Tanneberg unterhalb der Gaststätte „Triebischtalbaude“. Zuerst überqueren wir die Straße und biegen gleich rechts auf den Talweg ab. Am Waldrand wählen wir den (mittleren) Weg am bewaldeten Hang, gehen also nicht direkt an der Triebisch entlang.

Wir wandern nun oberhalb der ehemaligen Eulenmühle in einer großen Schleife durch ein idyllisches Seitental der Triebisch. Leider war dieser Weg letztens (noch?) nicht beschildert. Mit der Rückkehr ins Triebischtal erreichen wir einen Stauweiher. Der Hauptweg nebenan führt zur Niedermühle. An der Triebischbrücke gehen wir zunächst rechts die schmale Straße entlang bis zum nächsten Abzweig noch vor der Krillemühle.

Info zur Bergbaugeschichte von Blankenstein

Hier biegen wir links ab und wandern bergan. Wir kommen an einem historischen Kalkbrennofen vorbei. Am Rand von Blankenstein gehen wir gleich links bis zur Kirche weiter. Der historische Friedhof weist einige sehenswerte Grabdenkmale auf.

Ganz in der Nähe befindet sich ein kleiner Aussichtspunkt mit Blick ins Tal. Wir finden auch den Abstieg: Es geht über Stufen hinab, vorbei an Zeugen des früheren Kalkabbaus. Wichtige Punkte der wenig bekannten Bergbaugeschichte von Blankenstein sind mit Infotafeln markiert.

Zurück an der Triebisch treffen wir auf die Wanderroute „Roter Punkt“, der wir am rechten Ufer weiter flussabwärts folgen. Seit 2013 wurde im Oberen Triebischtal zwischen Mohorn-Grund und Rothschönberg ein geologischer Wanderweg eingerichtet (GWOT). Er stellt die Verbindung zwischen derartigen Routen im Tharandter Wald und dem Geopfad Triebischtal von Rothschönberg nach Miltitz her. Der Wanderweg mündet auf eine Straße und trifft an der Bushaltestelle beinahe auf den Ausgangspunkt.

Alte A 4-Trasse noch erkennbar

Wir gehen jedoch rechts ein Stück die S36 in Richtung Wilsdruff weiter und biegen in Kürze wieder auf den flussabwärts führenden Wanderweg ab. Dieser führt nun an eindrucksvollen ehemaligen Steinbrüchen vorbei zum „Tanneberger Loch“. Hier störte früher die Autobahn A 4 die Idylle. Der Verlauf der alten Trasse ist gerade noch erkennbar. Heute rollt der Verkehr in sicherem Abstand – meist deutlich hörbar – über riesige Betonbrücken.

Wir schauen nach links und nehmen eine Brücke über den Graben, um dann nach rechts zum Waldrand zu gehen. Hier erreichen wir den Rundweg „Gelber Punkt“, der am linken Flussufer in das Wiesental der Triebisch mit dem ehemaligen Dammmühlenwehr führt und kurz später links nach Tanneberg abbiegt.

Weitere DNN-Wandertipps

Von einem kleinen Teich aus laufen wir in Tanneberg die Straßen „Am Pfarrweg“ und „Zum Rittergut“ hinauf. Weiter oberhalb der meist ruinösen Nebengebäude treffen wir auf einen Wiesenweg, dem wir nach Neutanneberg folgen. Im Außengelände des bekannten Gasthauses „Triebischtalbaude“ ist eine Sammlung von allerlei landwirtschaftlichem Gerät zu begutachten. Im krassen Gegensatz zur Naturidylle steht der hierher verfrachtete russische Jagdbomber „Suchoj SU 22 - M 4“. Immerhin 48 Stück dieser einsitzigen Flieger standen einst in Diensten der DDR-Volksarmee. Bis zum Ausgangspunkt sind es von hier nur noch wenige Schritte.

Hinweis: Wanderkarte Sachsen, Blatt 30, Linkselbische Täler, Meißen, Wilsdruff (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351/8283-0); Wanderkarte „Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen, Triebischtäler“ von Sachsen Kartographie GmbH; Wanderkarte „Döbeln, Nossen, Triebischtal und Umgebung“ vom Dr. Barthel Verlag; VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister