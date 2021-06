DNN-Wandertipp: ​Über Schindergraben und Bärengarten ins Polenztal bei Hohnstein

Dresden

Wir beginnen unsere Rundwanderung an der Haltestelle Polenztal, die wir mit der Buslinie Pirna – Hohnstein erreichen. Unmittelbar am Talweg finden wir auch einen Parkplatz für Pkws. Ein zweiter Parkplatz befindet sich an der Polenztalgaststätte.

Am flussabwärts führenden Wanderweg geht es an den bizarr geformten Felswänden des Hocksteinmassivs vorbei. Unmittelbar hinter der Polenztalgaststätte biegen wir links in den Schindergraben ein. Seine Bezeichnung geht auf den Schinder oder Abdecker zurück, der das verendete Vieh abhäutete und meist außerhalb bzw. am Rande der Ortschaft leben musste.

Wo einst Bären zuhause waren

Beim Emporsteigen können wir durch die Hinweistafeln des Hohnsteiner Lehrpfades noch weitere Informationen über Natur und Heimatgeschichte erhalten.

Besonders seltsam muten die plötzlich an die Felsen des Schindergrabens angemauerten Steinwände an, die auch den Bach mit einer kleinen Brücke überspannen. Es handelt sich hierbei um den im Auftrag des Kurfürsten Christian II. 1609 angelegten Bärengarten. Die Brücke für den Wasserdurchfluss war mit einem Eisengitter gesichert. Bären fing man zu dieser Zeit mit Hilfe von Bärfanggruben in der hinteren Sächsischen Schweiz. Eine davon ist noch in der Hinteren Sächsischen Schweiz am Teichstein oberhalb des Zeughauses erhalten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Bärengarten hegte man die Bären, bis der Kurfürst auf dem Dresdner Altmarkt eine sogenannte Tierhatz durchführte. Dies waren Tierquälereien, wie wir sie in Spanien in Form der Stierkämpfe auch noch erleben könnten. Da Bären exzellente Kletterkünstler sind, konnten einzelne Exemplare mehrmals die Absperrungen des Gartens überwinden. Deshalb ließ Kurfürst August III. nach den eindringlichen Klagen der Hohnsteiner Einwohner 1756 die Bären abschießen. An der Felswand auf der rechten Seite des Gartens entdecken wir ein Profil des Erschließers der Sächsischen Schweiz, W.L. Götzinger. Er war in Hohnstein einige Zeit als Hauslehrer tätig.

Ein kurzes Stück über dem Bärengarten gabelt sich unser Weg. Wir folgen jetzt der Markierung grüner Strich, die unmittelbar an der Gautschgrotte vorüberführt. Der ehemals als Begangsteig angelegte Weg führt in cirka 280 Meter Höhe auf dem oberen Felsabsatz der cirka 330 Meter hohen Brandfläche entlang. An der Gautschgrotte, die man die schönste Grotte der Sächsischen Schweiz nennt, treten vielfältige Verwitterungsspuren des Sandsteins zutage. Im Winter schaffen herabrieselnde Wasser regelmäßig einen phantastischen Eisvorhang vor der Grotte. Unser als Halbeweg ausgewiesener Steig geht schließlich in den Räumigtweg über und stößt dann auf den Neuweg. In diesen biegen wir mit der Markierung roter Strich rechts ein und laufen zur Waltersdorfer Mühle im Polenztal hinunter. Diesen Weg ließ schon Kurfürst August (Rgz. 1553 – 1586) anlegen, der einleidenschaftlicher Jäger war.

Weitere DNN-Wandervorschläge

Zum Glück konnte er seine Idee, die Bauern aus den Dörfern der Sächsischen Schweiz zu vertreiben, um hier ein riesiges Jagdgebiet einzurichten, nicht mehr verwirklichen.

Die ehemalige Waltersdorfer Schneide- und Mahlmühle ergänzte der Müller um die Wende ins zwanzigste Jahrhundert ein Stück bachaufwärts durch ein Gasthaus im Landhausstil. Es wurde schnell zu einem Glanzpunkt des unteren Polenztales. Hoffen wir, dass die heutigen Besitzer es wieder zu einer Perle gestalten können(zur Zeit in der Saison Kioskbedienung).

Bequem wandern wir jetzt bachaufwärts an der Polenz entlang zum Ausgangspunkt unserer Wanderung zurück. Im Frühjahr können wir neben Farnen einzelne Märzenbecher entdecken. Anschließend erscheinen die großen Blütenkolben der Pestwurz mit ihren großen rhabarberähnlichen Blättern. Im Spätsommer aber blüht im Polenztal der amerikanische Korbblütler Rudbeckia, der Sonnenhut, in großen Beständen am Bachufer.

Als Wanderkarte sei empfohlen „Nr. 10, Vordere Sächsische Schweiz“ von Sachsen Kartographie Dresden. Für die Wanderung sollten wir dreieinhalb bis vier Stunden einplanen. Die Haltestelle Polenztal erreichen wir von Pirna mit der Buslinie 237. Parkplätze wie erwähnt unmittelbar am Anfang des Wanderweges.

Von Heinz Strohbach