DNN-Wandertipp: Durch das Weißbachtal zum Weifbergturm

Die Landschaft um Hinterhermsdorf ist eines der schönsten Wandergebiete im Nationalpark Sächsische Schweiz. Schon W. L. Götzinger schrieb 1804 in seinem Reiseführer „Der erste Gang muß auf dem Weifberg gehen, (…) um sich an einer zauberischen Ansicht zu ergötzen.“ Wir beginnen unsere Rundwanderung an der Hinterhermsdorfer Touristinformation, gleichzeitig Bushaltestelle und Parkplatz. An dieser Stelle beginnt die Markierung gelber Strich, die wir auf unserer Tour fast ausschließlich nutzen. Bis wir aus dem Ort auf dem Lehmhübelweg abzweigen, können wir uns an mehreren Lausitzer Umgebindehäusern erfreuen, an denen der Ort so reich ist.

Im Waldgebiet gelangen wir vor dem Abstieg in das Kirnitzschtal an einen Abzweig, der uns in zwei Minuten zu einen Punkt bringt, von dem aus der Talabschnitt der ehemaligen Niedermühle einzusehen ist. Diese Taubensteinfelsplattform liegt nur wenig südlich vom Mühlhübel, der mit seinen 403 Metern von einem Basaltstock durchdrungen ist.

Am rechten Kirnitzschufer entlang

Jetzt steigen wir in das Tal ab und passieren die ehemalige Niedermühle. Auf der alten OEDER-Karte war sie als „Brett müll der hermsdorfer bauern“ eingezeichnet. Jetzt ist es nur ein kleines Stück bis zur Hinterdaubitzer Straße. Links einschwenkend verlassen wir sie kurz darauf rechts abbiegend Richtung Obermühle. Doch unsere Markierung geht bald rechts zur Häusergruppe „Im Loch“ ab. Es handelt sich um zwei sehenswerte Umgebindehäuser, die an der Stelle stehen, wo gegen Ende des 16. Jahrhunderts „Zentschels Brettmüll“existiert haben soll. Eine Längsrille auf der Wiese deutet den ehemaligen Mühlgraben an.

Am rechten Kirnitzschufer entlang wandernd erreichen wir den Zufluss des Weißbaches, der gleichzeitig die Grenze zwischen Sächsischer und Böhmischer Schweiz bildet. Das Weißbachtal ist eines der schönsten Täler der hinteren Sächsischen Schweiz, so recht zur Erholung geeignet. Schon 1586 heißt es in einer Urkunde, „an diesen Bächen (Weiß- und Heidelbach, d. V.) seindt uf jedern ein Teich gemachet, das man doruffen das Holtz in die Kirnitzschbach flößen kann“.

Nicht nur wirtschaftlich, auch geologisch ist das Tal interessant. Zum einen wird im oberen Abschnitt Lausitzer Granodiorit und teilweise der ältere Rumburger Granit angeschnitten. Zum anderen wurde durch die Lausitzer Überschiebung auch ein kleines Kalkvorkommen aus dem Jura emporgeschoben. Dieses baute man beidseits des Baches ab. Dadurch erhielt dieser Talabschnitt den Namen „die Kalklöcher“.

Nachdem unser Weg das Tal verlassen hat, gelangen wir an den Heidelbach und biegen in den Folgenweg ein. Jetzt geht es gleichmäßig bergan, bis das „Schäferräumicht“ erreicht ist. Dieser ehemalige Ortsteil von Hinterhermsdorf, heute wenigstens noch eine Raststätte, geht auf die nach dem Niedergang der Leineweberei ausgeweitete Schafzucht zurück.

Bald zweigt der Weg rechts zum 478 Meter hohen Weifberg ab. Dieser seltene Name beruht auf der früheren Leineweberei. Auf den Hängen standen die „Weifen“, Holzgestelle zum Aufwinden des gewonnenen Garnes. Die bewaldete Kuppe des Berges erhielt erst in den Jahren nach der Wende einen hölzernen Aussichtsturm, der den Weifberg zu einer Aussichtswarte ersten Ranges erhebt. Mit einer umfassenden Rundsicht gestattet er sowohl eine gute Sicht in die Sächsische als auch in die Böhmische Schweiz. Aber auch zahlreiche Gipfel des Kreibitzer und Zittauer Gebirges präsentieren sich bei guter Sicht dem Beobachter. Tafeln auf der Brüstung erleichtern die Orientierung. Beim Abstieg halten wir uns links und wandern auf der alten Nixdorfer Straße nach Hinterhermsdorf zurück.

Service: Für die rund zwölf Kilometer lange Tour sollten vier Stunden eingeplant werden. Hinterhermsdorf erreichen wir von Bad Schandau aus mit der Buslinie 241. Der Autoparkplatz an der Touristinformation ist gebührenpflichtig. Empfohlene Wanderkarte „Nationalparkregion Sächsisch- Böhmische Schweiz“ von Sachsen Kartographie Dresden. Die für diese Wanderung ausgewählten Wege sind nicht für Radfahrer zugelassen.

Von Heinz Strohbach