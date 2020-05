Nach den gewaltsamen Attacken auf Polizisten bei einer Demonstration in Pirna hat Sachsens Innenminister Roland Wöller die konsequente Verfolgung der Täter angekündigt. Er forderte friedliche Demonstranten zur klaren Distanzierung auf.

Sachsens Innenminister verurteilt Gewalt bei Demo in Pirna

Corona-Demos - Sachsens Innenminister verurteilt Gewalt bei Demo in Pirna