Wo die Grünen in Dresden auf keinen Fall sparen wollen

Dresden

Wo muss Dresden den Rotstift ansetzen, wenn die Stadt in die Normalität zurückgekehrt ist? Welche Aufgaben müssen besonders intensiv gefördert werden? Und welche Lehren können Stadt und die Bürgerinnen und Bürger ziehen? Ein Interview mit Tina Siebeneicher und Christiane Filius-Jehne, den Vorsitzenden der größten Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Wie geht es Ihnen?

Christiane Filius-Jehne: Danke, meine gesamte Familie ist fit und gesund.

Tina Siebeneicher: Auch mir geht es gut. Und nach jetzigem Stand gilt das für unsere gesamte 15-köpfige Stadtratsfraktion und auch unsere fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber sind wir sehr froh.

Wie ist Ihre berufliche Situation?

Christiane Filius-Jehne: Ich bin als Lektorin Soloselbständige, und natürlich sieht es auch bei mir gerade nicht unbedingt rosig aus, was aktuelle Aufträge angeht. Allerdings habe ich noch ein paar „Überhänge“, die ich gerade abarbeite. Und Homeoffice ist ohnehin ein großes Stück Alltag für mich.

Tina Siebeneicher: Ich arbeite als parlamentarische Beraterin für die Grünen im Landtag, unter anderem für den Bereich Gesundheitspolitik. Hier ist natürlich gerade der Bär los, da ich nah dran bin an den Entscheidungen rings um die Corona-Pandemie, und ich ziehe auch den Hut davor, was die Landesregierung tagtäglich stemmt.

Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Stadtverwaltung?

Der Oberbürgermeister und die Beigeordneten scheinen gut zusammenzuarbeiten. Seit wir täglich die „Tagesbriefe“ vom OB-Büro weitergeleitet bekommen, funktioniert auch der Informationsfluss gut. Nur bei der Bearbeitung konkreter Fragen hapert es gelegentlich noch etwas: So warten wir zum Beispiel seit drei Wochen auf eine klare Aussage zur finanziellen Absicherung der freien Träger im Bereich Jugendhilfe und Soziales.

„Es wird eine Zeit nach der Corona Krise geben“

Wann sollte der Stadtrat seine normale Arbeit wieder aufnehmen?

Der Rat kann wieder in gewohnter Form tagen, sobald die Versammlungsbestimmungen es wieder zulassen. Bis dahin setzen wir uns zum Gesundheitsschutz weiter für eine verkleinerte Zusammensetzung ein. Und die Ausschüsse tagen ja weiterhin und können auch wesentliche Entscheidungen treffen. Das ist gut.

Was glauben Sie: Geraten jetzt in der Krise grüne Themen wie Erneuerbare Energien, Verkehrswende oder Nachhaltigkeit in Vergessenheit?

Nein. Dass diese Herausforderungen bestehen bleiben, wird niemand ernsthaft bestreiten können. Nach der Corona-Krise stehen diese weiterhin ganz oben auf der Agenda. Und es wird eine Zeit nach der Corona Krise geben, politische Antworten darauf werden sich wieder mit hoher Dringlichkeit stellen.

Kommen diese Themen zu kurz, wenn nach der Rückkehr in die Normalität die Wirtschaft wieder angekurbelt werden muss?

Nein. Denn gerade etwa in wirtschaftlicher Hinsicht merken viele Menschen jetzt, wie wichtig eine gute Handelsstruktur vor Ort ist. Etwa beim Thema Schutzkleidung wurde manchem die Augen geöffnet, dass es keine gute Strategie ist, in weiter Entfernung billig zu produzieren und die Dinge „auf Abruf“ hertransportieren zu lassen. Da ist die Verfügbarkeit nämlich einfach sehr schnell mal gestört. Hier wird es ein Umdenken geben – also im Sinne von wieder mehr vor Ort produzieren und lagern. Das wird in Zukunft hoffentlich auch ökologischere Handelswege mit sich bringen.

„Vielen wird der Wert der Freiheit erst jetzt wieder richtig bewusst.“

Bleiben bei der Rückkehr zur Normalität, wenn jeder an sich selbst denkt, Themen wie Solidarität und Gemeinschaft auf der Strecke?

Hoffentlich wird das genaue Gegenteil der Fall sein! Wichtig ist doch die Feststellung, dass Solidarität und Gemeinschaft in dieser Krisenzeit ganz offenkundig funktionieren. Und das ist essenziell und macht Mut – auch für die Zukunft – man denke etwa nur an die Gabenzäune für bedürftige Menschen.

Wenn Sie die Restriktionen betrachten: Lassen sich Lehren aus der Krise ziehen?

Manches, was einem jetzt in der Krise an Freiheiten und für selbstverständlich gehaltene Gewohnheiten genommen wurde, wird vielleicht – und das wäre gut – wieder mehr wertgeschätzt: Zum Beispiel kann jetzt jeder sehen, was die von manchen Kräften gern auch außerhalb von Corona geforderten geschlossenen Grenzen bedeuten: Nichts Gutes.

Deshalb müssen wir nach der Krise um so mehr für Europa einstehen! Die Einschränkungen dürfen nur ein absoluter Ausnahmefall sein, müssen gut begründet sein und gut begründet bleiben, denn die Folgen für eine freiheitliche Gesellschaft sind enorm. Vielen wird der Wert der Freiheit erst jetzt wieder richtig bewusst.

Tina Siebeneicher: Ich bin 1983 in Dresden geboren und nach der Wende in einer freiheitlichen Gesellschaft groß geworden. Heute erlebe ich erstmals bewusst eine Freiheitsbeschränkung am eigenen Leib. Einmal mehr weiß ich jetzt zu schätzen, was 1989 mit der friedlichen Revolution erreicht wurde.

Gibt es Verhaltensweisen, an die sich die Dresdnerinnen und Dresdner jetzt gewöhnen mussten und die beibehalten werden sollten?

Ja, die kurzen Wege und das Kaufen vor Ort.

Sie haben sich für die Öffnung der Wochenmärkte ausgesprochen. Angesichts des Gedränges auf einigen Märkten: Eine gute Idee?

Ja, unbedingt. Es gibt nur einen, sehr großen, Markt, an dem noch nachgesteuert werden muss, was die Sicherheitsabstände angeht. Aber ansonsten bieten wir hier den Menschen in frischer Luft die Möglichkeit, regionale Produkte zu kaufen und damit auch den lokalen und regionalen Handel zu stärken.

„Wir dürfen nicht am Klimaschutz sparen“

Der Finanzbürgermeister spricht von enormen Einnahmeausfällen. Wo muss Dresden jetzt sparen?

Hier müssen erstmal die Zahlen auf den Tisch, um solide Aussagen machen zu können. Im Zweifel sind wir angesichts der unklaren Einnahmen und Ausgaben-Situation zu einem Jahreshaushalt verdammt.

Und an welchen Stellen würden Sie auf keinen Fall sparen?

Christiane Filius-Jehne: Dresdens Innenstadt ist jetzt besonders leer, weil wir eine Kultur- und Tourismusstadt sind – zwei Bereiche, die komplett zusammengebrochen sind. In diese müssen wir unbedingt weiter Geld fließen lassen, weil wir sonst den Ast abhacken, auf dem wir allesamt sitzen. Das reflexartige „Wir sparen jetzt an der Kultur“, was in der ferneren Vergangenheit in dieser Stadt haushalterisches Leitmotto war, darf es nicht geben!

Tina Siebeneicher: Wir dürfen nicht am Klimaschutz sparen, denn der nächste Rekordsommer wird kommen. Klimaschutz ist kein Steckenpferd, sondern bleibt die zentrale Zukunftsaufgabe auch nach der Corona-Pandemie.

Von Thomas Baumann-Hartwig