Die Pelikane im Dresdner Zoo sind total entspannt. Ausführlich gibt sich die vielköpfige gefiederte Truppe der Morgentoilette hin, und das unmittelbar am Weg. Kein halber Meter und nur ein niedriger Zaun trennt sie von den Besuchern, die am nächsten stehen. Die Pelikane beeindruckt das offensichtlich nicht.

Das Gros der Flamingos gegenüber hat vor 9 Uhr noch den Kopf im Gefieder und macht ein Nickerchen. Die Nilgau-Antilopen etwas weiter scheinen dagegen beim Vorbeilaufen wie erstarrt. Regungslos stehen sie da und verfolgen die Familie mit den beiden fröhlich plappernden Kindern aus respektabler Entfernung erst mal geraume Zeit mit Blicken, bevor sie schließlich weiterlaufen.

Besucher sind Unterhaltung für Tiere

„Durch die Besucher haben die Tiere jetzt wieder mehr Abwechslung“, sagt Zoosprecherin Kerstin Eckart. Und nein, trotz eines eifrigen Elefantenbullen habe es mit dem Nachwuchs bei den Elefanten bisher noch nicht geklappt, erfahren wir vom Zoologischen Leiter Wolfgang Ludwig.

Zur Galerie Nach reichlich sechs Wochen Schließzeit aufgrund der Corona-Pandemie ist der Zoo seit 4. Mai 2020 wieder für Besucher geöffnet. Wir haben uns umgesehen, was jetzt anders ist.

Längste Schließzeit seit Kriegsende

Seit Montag haben die Dresdner ihren Zoo wieder. Nach 47 Tagen ununterbrochener Schließzeit. Das gab es seit Ende des Zweiten Weltkrieges im viertältesten Zoo Deutschlands noch nie. Zur Wiedereröffnung 8.30 Uhr steht aber wider Erwarten keine lange Schlange vor dem Tor. Die Besucher kommen – fast schon wie abgesprochen – gestaffelt, aber stetig. Und man schaut fast ausnahmslos in strahlende Gesichter.

Ungeduld und Vorfreude bei den Kindern

„Endlich können wir wieder in den Zoo!“ Dieser Satz fällt oft an diesem Morgen. Es sind viele Mütter und Väter, die mit ihren Kindern eintrudeln. Aber auch ältere Ehepaare und mehrere ältere Damen, alle zumeist Jahreskartenbesitzer. „Unser Sohn war heute schon um 5 Uhr munter und hat gefragt, wann wir denn endlich losfahren“, sagt ein Paar, das aber seinen Namen nicht sagen möchte.

„Bei uns in der Familie war der Zoobesuch das ganze Wochenende Thema. Annabel wollte immer wissen, wann es endlich soweit ist“, sagt Daniel Franke, der mit seiner vierjährigen Tochter zu den ersten Besuchern nach der Wiedereröffnung zählt.

Daniel Franke gehört mit Tochter Annabel zu den ersten Besuchern. Quelle: E-Mail-DNN

„Wir haben den Zoo so vermisst“, sagt Uwe Wetterau, der jetzt montags seine vierjährige Tochter betreut und sich an diesem Tag Urlaub genommen hat, um total entspannt mit seiner kleinen Ida durch den Tierpark bummeln zu können. „Wir gehen regelmäßig in den Zoo, mindestens einmal im Monat“, sagt Uwe Wetterau. Es sei nicht nur wegen der Tiere, sondern auch von der Anlage her ein schöner Ort.

Schlangen als Abstandshalter

Maximal 1000 Besucher dürfen auf einmal in den Zoo. Das regelt der Sicherheitsdienst am Eingang. Das Foyer im Afrikahaus, über das sonst der Zutritt erfolgt, bleibt geschlossen. Dafür wurde das große Tor daneben weit geöffnet. Sollte sich ein Stau am Eingang bilden, zeigen aufgemalte Schlangen auf dem Boden den einzuhaltenden Abstand an.

Der Online-Ticketverkauf, der Sonntagmittag startete, lief gleich gut an. 250 Tickets wurden für den ersten Öffnungstag gekauft. „Auch für nächste Woche haben wir bis jetzt pro Tag schon 100 Buchungen“, sagt Kerstin Eckart vom Zoo. Bislang sei das Online-Kontingent aber noch an keinem Tag ausgeschöpft.

Tickets gibt es auch an der Außenkasse

Mit den übers Internet erworbenen Tickets könne man ohne Wartezeit in den Zoo, hat der Zoodirektor versprochen. Am Montagvormittag ist das auch so. Wer nicht online kauft, kann ebenso vor Ort ein Ticket erwerben. Dafür ist eine Außenkasse am Afrikahaus geöffnet.

Weil es viele Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie im Zoo gibt, zahlen die Besucher jetzt nur die Hälfte des ursprünglichen Eintrittspreises – lässt man den freiwilligen Artenschutzeuro außen vor. So kann man die Orang-Utans nur sehen, wenn es warm genug ist und sie ins Freigehege können. Auch die anderen Tierhäuser sind geschlossen. Der Zookasper macht erst mal noch weiter Pause.

Zoo-Shop-Chefin ist zuversichtlich

Der kleine Zoo-Shop am Eingang ist zwar zu, Pächterin Grit Matthies darf aber davor einen großen Tisch aufbauen und Warenträger aufstellen, um Plüschtiere & Co. zu verkaufen. „Wir haben so ein Glück, dass das hier überdacht ist“, sagt sie und ist heilfroh, dass sie mit ihren drei Mitarbeitern nach reichlich sechs Wochen Kurzarbeit und null Einnahmen das Geschäft wieder öffnen kann. „Das wird schon!“, ist sie zuversichtlich.

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nach so einer langen Pause endlich wieder loslegen können“, sagt Susann Engel, die stellvertretende Restaurantleiterin im Pinguin-Café ist. Von den sieben bis acht Mitarbeitern, die hier sonst die Zoobesucher verköstigen, können jetzt drei wieder arbeiten.

Hindernis-Parcours am Pinguin-Café

„Wir starten mit einem kleinen Auszug unseres Speisen- und Getränkeangebotes, das wir über ein Fenster verkaufen, und zwar ausschließlich zum Mitnehmen“, sagt Susann Engel. Damit die Abstände beim Schlangestehen eingehalten werden, haben die Mitarbeiter aus vielen Tischen eine Art Hindernis-Parcours gebaut. Alle anderen Tische und Stühle sind zusammengestellt und mit Flatterband umgrenzt. Hinsetzen nicht erwünscht.

Gastronomin Susann Engel am Verkaufsfenster des Pinguin-Cafés. Rechts die Wartezone: Vereinzelung und Abstand mit Tischen und Stühlen. Quelle: Dietrich Flechtner

Das ist auch unmittelbar am Biergarten neben dem Afrikahaus so. Dort arbeiten jetzt zwei von sonst drei bis vier Mitarbeitern. Allerdings kann man sich in 50 Metern Entfernung vom Ausschank setzen. Dort sind – in gehörigem Abstand voneinander – ein paar Tische mit Stühlen aufgestellt.

„Unmittelbar am Pinguin-Café können wir den geforderten Abstand von 50 Metern zwischen Verkauf und Verzehr nicht einhalten. Wir wollen aber auch auf der Pinguin-Wiese noch ein paar Biertischgarnituren in großen Abständen aufstellen“, begründet Kerstin Eckart.

Spielplätze sind noch geschlossen

Doch warum sind im Zoo die Spielplätze noch geschlossen, während sie in der Stadt seit Montag wieder öffnen dürfen? „Die Verordnung sagt, dass wir auf den Spielplätzen im Zoo Hygienevorschriften einhalten müssen. Da wir die aber noch nicht kennen, konnten wir die Spielplätze noch nicht öffnen. Das ließ sich in der kurzen Zeit seit Freitag einfach noch nicht klären“, sagt Kerstin Eckart. Könnte also sein, dass sich das bald ändert.

Von Catrin Steinbach