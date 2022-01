Wie schlimm wird die fünfte Corona-Welle in Dresden?

Dresden

Die fünfte Corona-Welle baut sich auf, Dresden steht vor einer schweren Zeit. Im Interview erklärt Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann, wie sich die Stadt auf Omikron vorbereitet.

Frage: In anderen Regionen explodieren die Zahlen, in Dresden ist es relativ stabil. Kommt die Stadt um eine fünfte Welle herum?

Kris Kaufmann: Wir werden um die fünfte Welle nicht herumkommen. In den vergangenen Monaten waren Sachsen und Thüringen Spitzenreiter bei der Inzidenz. Dann wurden die Regeln verschärft, die Menschen wurden vorsichtiger. Das erklärt die relativ stabilen Zahlen. Aber die Omikron-Variante kommt vom Norden und Nordwesten auch nach Sachsen und Thüringen. Die Zahlen steigen ja bereits wieder. Das liegt auch daran, dass Beschränkungen aufgehoben wurden. Die Menschen sind wieder mobiler geworden, fahren Ski und gehen in Regionen, in denen das Ansteckungsrisiko hoch ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet für Mitte Februar mit dem Höhepunkt der Welle.

„Wir stehen vor einer intensiven, infektionsstarken Zeit“

Mit welchem Verlauf der fünften Welle rechnen Sie für Dresden?

Die Universitäten modellieren mögliche Verläufe. Wir müssen von einem sprunghaften Anstieg der Infektionen ausgehen. Es gibt Modelle, die bis zu 95.000 Neuinfektionen in Sachsen pro Tag vorhersagen. Wie lange die Welle andauert, weiß noch keiner. Die Zahlen können auch genauso schnell wieder sinken. Wir stehen vor einer intensiven, infektionsstarken Zeit, hoffentlich mit wenig schweren Verläufen. Ab einer Inzidenz von 1500 wird es wieder Einschränkungen geben. Ich sage es immer wieder: Wir haben es selbst mit in der Hand, wie stark die Welle ausfällt. Je besser wir uns an die Regeln halten, um so besser kommen wir durch die schwere Zeit.

Was wären die Konsequenzen, wenn die Prognose zutrifft? Ist dann die halbe Stadt außer Gefecht?

Ich hoffe nicht, dass die Horrorszenarien eintreffen. Wenn es aber so kommt wie in anderen Städten, dann wird es Einschränkungen im Nahverkehr geben, aber auch bei der Entsorgung und der Stadtreinigung oder im Gesundheitswesen. Es kann Zeiten geben, in denen die Hälfte der Beschäftigten fehlt. Wir haben deshalb Notfallpläne für die kommunalen Einrichtungen und Unternehmen erarbeitet.

Wie lässt sich der Betrieb der kritischen Infrastruktur aufrecht erhalten?

Wir müssen uns auf Ausfälle einstellen und den Betrieb trotzdem absichern. So haben wir bereits einen Notfallhelfer-Pool für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gebildet. Wir haben einen öffentlichen Aufruf gestartet und Menschen nicht nur für die Pflege, sondern auch für Hauswirtschaft oder Reinigung gewinnen können, die in den Einrichtungen einspringen, wenn Not am Mann ist. Die Situation ist für uns ein Novum. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt.

„Wir müssen dafür sorgen, dass Pflege in der Gesellschaft stärker anerkannt wird“

Was wird eine Omikron-Wand für die Krankenhäuser bedeuten? Wieder überlastete Corona-Stationen?

Wir müssen differenzieren: Die Corona-Stationen waren nicht überlastet, sondern das System Krankenhaus war überlastet. Deshalb haben die Kliniken ihren Schwerpunkt darauf gelegt, die Versorgung der Corona-Kranken abzusichern und Notfallpatienten zu behandeln. Wenn die Zahlen schlagartig ansteigen, wird das Personal wieder zusammengezogen. Mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt: Untersuchungen werden vertagt, Operationen aufgeschoben.

Den Krankenhäusern fehlt es nicht an Betten, sondern am Personal, das für eine bestmögliche Versorgung der Patienten notwendig ist. Der Fachkräftemangel in der Pflege war schon vor Corona ein Thema und hat sich jetzt noch weiter zugespitzt. Wir müssen dafür sorgen, dass Pflege in der Gesellschaft stärker anerkannt wird. Wir brauchen mehr junge Menschen, die einen Pflegeberuf ergreifen wollen.

Werden wir in den Winterferien entspannt verreisen können? Oder müssen wir zu Hause bleiben?

Mitte Februar soll der Höhepunkt der Welle erreicht sein. Da beginnen die Ferien in Sachsen. Ich hoffe, dass wir trotzdem schöne Winterferien haben werden. Die Notfall-Verordnung lässt es aktuell ja zu, dass wir auf die Skihänge gehen. Trotzdem müssen wir achtsam bleiben. Je besser wir schon jetzt auf uns aufpassen, umso entspannter werden die Winterferien.

Neue Regeln über Nacht: „Das ist vom Stil her grenzwertig“

Der Freistaat hat die Corona-Regeln gelockert. War das sinnvoll angesichts der bevorstehenden Welle?

Kein klares Ja oder Nein. Der Freistaat hat einige Fehler behoben. Warum die Eisflächen gesperrt waren, hat sich mir nicht erschlossen. Jetzt sind diese wieder offen. Die Zahl von zehn Teilnehmern an einer Kundgebung ist auch weggefallen. Schwierig finde ich es, dass der Ministerpräsident uns erst auf eine Verlängerung des Lockdowns einstellt, dann wie aus dem Nichts plötzlich Lockerungen proklamiert und diese dann auch noch kurz vor knapp in Kraft setzt.

Sachsens Skigebiete öffneten am Samstag nach der coronabedingten Pause unter Hygieneauflagen. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Wir sitzen nun wirklich Tag für Tag zusammen – auf den verschiedensten Ebenen. Politiker und Experten tauschen sich aus, die Fachebenen tauschen sich aus. Und dann kommen über Nacht neue Regeln. Das ist vom Stil her grenzwertig. Das sorgt für Verwunderung. Ich frage mich auch, was passiert, wenn wir in drei oder vier Wochen die Lockerungen zurücknehmen müssen. Das finde ich ganz schwierig.

Wer steckt sich eigentlich im Moment mit Corona an?

Nach wie vor die Sechs- bis 18-Jährigen. Aber diese Altersgruppe wird auch am besten gescreent dank der drei Tests pro Woche in der Schule. Wir hatten in der ersten Dezemberwoche eine Inzidenz von 2800 bei den Sechs- bis Zwölfjährigen. Jetzt liegt der Wert bei knapp 1000. Die wenigsten Ansteckungen gibt es bei den über 60-Jährigen. Leider ist überhaupt nicht mehr klar, wo sich die Menschen anstecken. Wir haben keine Hotspots mehr. Wir wissen nur, dass sich Corona sehr intensiv in schlecht gelüfteten Räumen ausbreitet.

Die Stadt hat ein eigenes Impfzentrum im Rathaus eingerichtet. Wie wird das Angebot wahrgenommen?

Das Impfzentrum an der Goldenen Pforte läuft hervorragend. Wir haben in der ersten Woche 1700 Personen geimpft. Die Impfteams sind noch in den Pflegeheimen unterwegs, wir wollen mit diesen bald auch wieder in andere Einrichtungen gehen und bieten das Impfen auch Unternehmen an: Wenn mehr als 30 Mitarbeitende sich impfen lassen wollen, kommen wir vorbei. Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist sehr groß. Leider kommen deutlich weniger Menschen zu Erst- oder Zweitimpfungen, aber sie kommen.

„Es gibt nicht nur das eine Virus“

Was passiert, wenn die Impfpflicht für das Pflegepersonal am 15. März kommt? Droht Dresden dann der Pflegenotstand?

Nein. Wir bekommen keinen Pflegenotstand. Die Einrichtungsleiter gehen auf ihre Mitarbeiter zu, die sagen: Ich lasse mich nicht impfen. Eine Hoffnung ist der sogenannte Totimpfstoff von Novavax, mit dem sich vielleicht einige Skeptiker überzeugen werden lassen. Ende Februar steht der Impfstoff zur Verfügung. Wir sind im Dialog, appellieren, sensibilisieren. Bis zum 15. März müssen die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege ihren Impfstatus mitteilen, dann greift die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Gesundheitsamt müsste dann Betretungsverbote für ungeimpftes Personal aussprechen. Wir brauchen dringend eine einheitliche Regelung. Es kann nicht so sein, dass alle 380 Gesundheitsämter Deutschlands losziehen und Ausnahmegenehmigungen erarbeiten. Mindestens für den Freistaat brauchen wir ein einheitliches Vorgehen.

Infektiologen wecken Hoffnungen, dass das Virus zahmer wird. Wagen Sie eine Prognose, wie lange der Ausnahmezustand noch dauert?

Jede Pandemie hat einen Anfang und ein Ende. Da verlasse ich mich auf die Virologen, die uns Hoffnung machen. Wir haben es ein Stück weit selbst in der Hand. Ich muss auch daran erinnern, dass in Frankreich gerade die Influenza-Grippe grassiert, die Welle sicherlich auch in Deutschland ankommt. Es gibt nicht nur das eine Virus, das uns bald zu schaffen machen könnte.

