Wie gut wirkt die Impfung? Die Zahlen für Dresden

Überall das gleiche Bild: Die mobilen Impfaktionen der Stadtverwaltung werden regelrecht überrannt. Am Montag standen die Menschen an der Technischen Universität Schlange – bereits am Freitag beim Impfangebot während des Late-Night-Shopping in der Altmarkt-Galerie und im Gesundheitsamt am Waldschlößchen-Areal. Das Dresdner Gesundheitsamt registriert eine deutliche Zunahme der Interessenten. „Dies ist vor allem auch darin begründet, dass seit 1. November Booster-Impfungen für Personen ab 18 Jahren möglich sind“, konstatiert die Behörde. Das sind die Fakten.

Warum reichen die Kapazitäten nicht?

Die Wartezeiten sind extrem lang, die Impfkapazitäten oftmals nach wenigen Stunden erschöpft. Viele Interessenten werden ohne Impfung wieder weggeschickt. Der Freistaat Sachsen hat nach der Schließung des Impfzentrums in der Messe Ende September die Zahl der mobilen Impfteams in Dresden auf vier reduziert, heißt es dazu vom Gesundheitsamt. Zwei der Teams seien bis Mitte November in den Schulen gebunden. „Die derzeitige Nachfrage an Impfungen kann mit der vorhandenen Kapazität nicht gedeckt werden“, informieren die Verantwortlichen aus dem Amt.

Wie unterstützt die Stadt die Impfaktion?

Seit Juli organisiert die Stadtverwaltung die mobilen Impfaktionen. Anders als in den Sommermonaten gebe es jetzt eine deutliche Nachfrage nach dezentralen Impfangeboten. Zum einen würden doppelt geimpfte Personen nach der Auffrischungsimpfung anstehen, zum anderen würden aber auch Erst- und Zweitimpfungen stetig nachgefragt. Deshalb hofft das Gesundheitsamt auf die hausärztlichen, fachärztlichen und betriebsärztlichen Strukturen. Dieses Angebot könnte die mobilen Teams aber nur ergänzen, nicht ersetzen. Sollte der Freistaat weitere mobile Teams zur Verfügung stellen, würde die Landeshauptstadt auch gerne zusätzliche Impforte organisieren.

Wie lange sind die mobilen Teams noch im Einsatz?

Nach Plänen des Sozialministeriums von Petra Köpping (SPD) nur noch bis Ende des Jahres. Was dann passiert? Darauf gibt es gegenwärtig keine Antwort.

Wie viele Impfdurchbrüche gibt es in Dresden?

„Mit den steigenden Fallzahlen und abhängig vom Zeitpunkt der vollständigen Impfung werden Impfdurchbrüche immer wahrscheinlicher“, heißt es vom Gesundheitsamt. Seit Januar dieses Jahres sind Impfungen in großer Zahl möglich, seitdem wurden dem Amt 21 263 Coronainfektionen (Stand Freitag) gemeldet. 1363 dieser infizierten Personen waren vollständig geimpft, das ist ein Anteil von 6,4 Prozent am Infektionsgeschehen.

Wie entwickelt sich die Zahl der Impfdurchbrüche?

Steigend. Im August wurden 647 Neuinfektionen gezählt und 119 Impfdurchbrüche, was einem Anteil von 18,4 Prozent entspricht. Im September waren es 1451 Fälle und 269 Impfdurchbrüche – entspricht 18,5 Prozent. Im Oktober schoss die Zahl der Neuinfektionen auf 4641, gleichzeitig wurden 881 doppelt geimpfte Personen positiv getestet. Das sind 19 Prozent aller Infizierten. Das Gesundheitsamt wies darauf hin, dass in die Bilanz nur zweifach geimpfte Personen eingegangen sind. Einfach geimpfte Personen und genesene Personen konnten nicht erfasst werden.

Wie viel geimpfte Personen müssen ins Krankenhaus?

Erste Fälle, in denen geimpfte Personen im Krankenhaus behandelt werden mussten, seien bereits seit Februar bekannt, so das Gesundheitsamt. 1100 Personen mussten von Anfang Februar bis Ende Oktober ins Krankenhaus eingewiesen werden. Darunter befanden sich 104 geimpfte Personen. Allein im Oktober mussten 53 Menschen mit vollständiger Impfung ins Krankenhaus eingewiesen werden. Im September waren es 22 Hospitalisierungen, davor war die Zahl laut Gesundheitsamt einstellig. Wie viele vollständig geimpfte Personen auf In­tensivstationen behandelt werden mussten oder müssen, wird nicht registriert.

Wie viele geimpften Personen sind an Covid verstorben?

Der erste Todesfall einer vollständig geimpften Person wurde laut Gesundheitsamt bereits im Februar gemeldet. Von Anfang Februar bis Ende Oktober seien 28 vollständig geimpfte Menschen gestorben. Im Oktober wurden 17 Menschen gezählt, die trotz doppelter Impfung verstorben sind.

Sollten auch Geimpfte getestet werden?

Mit den höheren Infektionszahlen mehren sich auch die Impfdurchbrüche, so das Gesundheitsamt. „Da auch Geimpfte das Virus verbreiten können, empfiehlt es sich aus unserer Sicht, im Rahmen von Selbsttests anlassbezogen beziehungsweise im Arbeitskontext sehr regelmäßig zu testen. Zudem wäre eine kostenfreie Testung nach Bundestestverordnung auch für geimpfte Personen sinnvoll, um frühzeitig Infektionen zu erkennen.“ Alten- und Pflegeheime könnten ihr Hausrecht ausüben und jeden Besucher vor Ort testen.

Von Thomas Baumann-Hartwig