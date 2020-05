Wie ein Biergarten in Dresden Corona überlebt, aber von anderen Restriktionen bedroht wird

Dresden

Am Freitag dürfen in Sachsen Gaststätten und Biergärten wieder ihre Pforten öffnen. Tom Knappe, Betreiber des Louisengartens in der Äußeren Neustadt, hat die Auflagen studiert und Desinfektionsmittelspender bestellt. Doch die Vorfreude auf die Eröffnung seines Biergartens ist getrübt: „Die Coronakrise werde ich überstehen. Aber nicht die Restriktionen der Stadtverwaltung“, sagt er mit bitterer Stimme.

Seit 2007 betreibt Knappe den Biergarten mit seinem Team. 2018 konnte er das Grundstück kaufen. „Ich wollte den Betrieb des Biergartens in seiner jetzigen Form langfristig sichern“, erklärt Knappe. Der Vorteil für die Neustadt liege auf der Hand: Eine der letzten Baulücken in dem dicht besiedelten Gebiet bleibe bestehen. „Die Sommer werden ja nicht kühler.“

Auch wenn der Biergarten formal ein Unternehmen sei, erfülle er durchaus auch eine soziokulturelle Funktion. Studenten, Lebenskünstler, Stadträte, Touristen – die Palette der Besucher sei bunt und vielfältig, so Knappe. Bis 2019 habe er den Biergarten problemlos betreiben können. Doch dann beschwerten sich zwei Anwohner über Lärmbelästigungen.

Der Louisengarten wurde zum Problem für die Behörden. „Obwohl der Biergarten seit 25 Jahren besteht, musste ich einen Bauantrag stellen“, erklärt Knappe das Verfahren. Er musste Gutachten erarbeiten lassen und eine Architektin engagieren. Schließlich waren die Unterlagen vollständig. Knappe beantragte Betriebszeiten in der Woche bis 23 Uhr und an den Vorabenden von arbeitsfreien Tagen bis 1 Uhr.

Keine Kompromissbereitschaft erkennbar

Als der Gastronom die Baugenehmigung in der Hand hielt, war er sprachlos: Die Behörde gestattet den Betrieb des Biergartens nur noch bis 22 Uhr. Ohne Ausnahme. „Das heißt für mich in der Praxis: Ausschankschluss ist 21.30 Uhr.“ So, sagt Knappe, könne er den Biergarten nicht mehr wirtschaftlich betreiben. „Die Hälfte des Umsatzes büßen wir dann ein. Das ist für mich existenzbedrohend.“

Besonders ärgert den Betreiber, dass die Behörden nicht auf sein Angebot eingegangen sind, ab 22 Uhr die Fläche des Biergartens zu verkleinern. „Ich würde nur noch den Bereich zur Straße offen halten und den hinteren Teil schließen. Aber ich kann keine Kompromissbereitschaft erkennen.“ Er habe erwartet, dass man ihn zu einem Gespräch einlädt – Fehlanzeige.

Das Bauaufsichtsamt und das Umweltamt der Stadtverwaltung erklärten, dass es wiederholt Beschwerden von Anwohnern gegeben habe. „Im Baugenehmigungsverfahren wurde die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens geprüft. Als Bestandteil dieser Prüfung war auch die Zumutbarkeit der zu erwartenden Schallimmissionen für die Nachbarschaft zu beurteilen“, erklärte das Umweltamt die Begrenzung der Öffnungszeit.

„Größte Biergärten in der Neustadt Spätverkaufsstellen“

Für Grünen-Stadtrat Torsten Schulze ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir können doch nicht einer etablierten Einrichtung einfach den Hahn zudrehen. Hier muss die Verwaltung Ermessensspielräume nutzen“, fordert der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat. Pikant: Sowohl Bauaufsichtsamt und Umweltamt gehören zu den Geschäftsbereichen von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (beide Bündnis 90/Die Grünen).

Knappe wünscht sich, dass sich die Stadtverwaltung nicht hinter Vorschriften versteckt, sondern die Realität betrachtet: „Die größten Biergärten in der Neustadt sind doch die Spätverkaufsstellen. Was passiert denn, wenn ich um 22 Uhr schließen muss?“, fragt er. Richtig, die Gäste setzen ihre Runde vor dem Biergarten fort. Oder eines Tages vor einem schicken Neubau. „Für das Grundstück besteht Baurecht. Mich haben schon viele Projektträger angesprochen, die es kaufen wollten“, sagt Knappe. „Ich habe immer betont, dass ich diese Oase erhalten will. Aber man muss mich auch lassen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig