Dresden

Auf Laufbändern und Steppern trainieren Frauen und Männer unterschiedlichen Alters. Auf den ersten Blick erinnert im Fitnessstudio Activ-Sports in der Blasewitzer Straße Montagnachmittag wenig an die Corona-Pandemie, wären da nicht die Trainer am Tresen mit FFP2-Masken und der Azubi mit Eimer, Lappen und Desinfektionsmittel zwischen den Trainingsgeräten.

Studioleiter Chris Gottwald wirkt unerwartet entspannt. Immerhin haben die Fitnessstudios in Sachsen gerade den dritten Lockdown in knapp zwei Jahren hinter sich. Gottwald schiebt dennoch keinen Frust. Er blickt nach vorn und ist zuversichtlich, dass sein Studio die Pandemie unbeschadet übersteht.

Schon am ersten Tag kamen 490 Sportbegeisterte zum Training

Schon am ersten Tag nach dem jüngsten Lockdown seien 490 Besucher zum Training gekommen. Gottwald hat erst am Montag geöffnet, obwohl er seit Freitag gedurft hätte. „Unser Start sollte perfekt verlaufen, das Personal vorbereitet und die Mitglieder informiert sein“, sagt er.

Das Hygienekonzept sei ausgefeilt. Überall sind Desinfektionsmittel und Papiertücher verfügbar. Die Trainierenden säubern ihre Geräte nach der Benutzung. „Freiwillig und ohne zu motzen“, betont Gottwald.

Fitnessstudio ist auch ein sozialer Treffpunkt

Überhaupt sei die Stimmung recht locker. „Unsere Mitglieder sind froh, dass wieder Training möglich ist. Viele kommen mehrmals die Woche, Sport ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.“ Man kennt sich, grüßt sich, duzt sich und hat immer ein offenes Ohr für einen kleinen Plausch. Daran haben auch die Lockdowns nicht geändert.

Die Altersspanne der gut 2000 Mitglieder liege zwischen 16 und 90 Jahren. Der älteste Hobbysportler war gleich am ersten Tag nach Wiedereröffnung gekommen, sagt Gottwald sichtlich erfreut. Für viele Seniorinnen und Senioren sei das Fitnessstudio auch ein sozialer Treffpunkt, wo sie sich nicht nur fit hielten, sondern sich auch unterhalten und Bekannte treffen könnten. „Das hat vielen unserer Mitglieder schon sehr gefehlt“, sagt der Studioleiter.

Für Azubi Marvin Domonkos hat sich das Aufgabenspektrum im "Fitti" durch Corona erweitert. Neben Mitgliederbetreuung muss er nun auch deren Impfstatus am Empfang kontrollieren und die Trainingsgeräte regelmäßig desinfizieren und reinigen. Quelle: Lars Müller

Online-Kurse haben sich nicht bewährt

Er und seine Mitarbeiter hätten versucht, Kontakt zu den Mitgliedern zu halten. Bis zum zweiten Lockdown wurden auch Online-Kurse angeboten. Diese hätten sich allerdings nicht bewährt. Mitunter gab es technische Probleme bei der Übertragung, zudem könnten die ausgebildeten Trainer bei den Übungen Haltungsfehler kaum korrigieren. Ganz abgesehen davon, dass die Kraft- und Ausdauergeräte für gezieltes Training im Fitnessstudio stehen und bei niemandem zu Hause.

Gottwald schätzt, dass die Pandemie seinem Studio etwa 20 bis 30 Prozent der Mitglieder gekostet habe – trotz verschiedener Angebote zur Verlängerung der Mitgliedschaft oder dem Aussetzen der Beiträge.

Keine Schleuderpreise zur Neukundengewinnung

Zugleich glaubt der Fitnessfachmann aber auch, dass die Erfahrungen in der Pandemie das Gesundheitsbewusstsein gefördert haben und deshalb neue Sportbegeisterte bringen werden, die unter fachlicher Anleitung fit bleiben wollen und genug von der Einsamkeit zu Hause hätten. Auf Schleuderpreise zur Neukundengewinnung, wie es manche Discount-Ketten der Branche machten, wolle er aber verzichten. Dies sei nicht nachhaltig.

Seine Mannschaft hat Gottwald nach eigenen Angaben in der Pandemie halten können, wenngleich auch zeitweise Kurzarbeiterregelungen genutzt werden mussten. Dazwischen habe man das Personal auch geschult - vor allem für Auszubildende und Studenten sei das wichtig gewesen, weil ihnen wegen der fehlenden Kunden die Praxis fehlte. Medizinisch indizierte Reha-Kurse durften immer angeboten worden. Das wiederum habe die Sportler geärgert, wenn sie draußen bleiben mussten und durch die Fensterscheiben sahen, wie die Reha-Patienten ihre Übungen machen durften.

Über Corona und die Sinnhaftigkeit einzelner Regelungen diskutiere er grundsätzlich nicht mit den Mitgliedern, sagt der Studioleiter. Das mache auch gar keinen Sinn. „Daran können wir ja nichts ändern.“

Mitarbeiter achten auf Einhaltung der Hygieneauflagen

Er könne aber sicherstellen, dass die behördlichen Auflagen in seinem Fitnessstudio eingehalten werden. Und dafür hat er auch seine Mitarbeiter sensibilisiert – wer keinen 2Gplus-Nachweis erbringt, kommt nicht ins Studio. Die Mitarbeiter seien auch für Schnelltests geschult, die vor dem Training im Bedarfsfall angeboten werden. Wechseln die Trainierenden die Geräte, müssen sie auf dem Weg ihre FFP2-Maske aufziehen, trainiert werden darf ohne Maske. Verärgerte Mitglieder habe es wegen dieser Auflagen bisher keine gegeben.

Auf die staatliche Unterstützung während der pandemiebedingten Schließung angesprochen, sagt Gottwald, die sei geflossen – wenngleich die Beantragung bürokratisch war und die Zahlungsfristen Geduld erforderten.

Lockdown für Sanierungsarbeiten genutzt

Am überraschendsten sei für ihn der dritte Lockdown Mitte November 2021 gekommen, da die Politik – trotz anderthalb Jahre Pandemieerfahrung – bis zwei Tage vorher noch felsenfest signalisiert habe, mit 2G soll Training in Fitnessstudios möglich bleiben.

Das Activ-Sports in Blasewitz unweit der Uni-Klinik hat aus der Not eine Tugend gemacht: In allen drei Lockdowns seien verschiedene Sanierungsarbeiten umgesetzt worden, die nach 20 Jahren anstanden und bei normalem Betrieb nur unter Einschränkung möglich gewesen wären.

In Dresden hat nach Wissen von Chris Gottwald kein Fitnessstudio wegen Corona dicht machen müssen. „Ich hoffe, es bleibt so, wenn jetzt der Betrieb anläuft und staatliche Hilfen auslaufen“, sagt er. Und natürlich hofft er auch darauf, dass ein vierter Lockdown der Fitnessbranche erspart bleibt.

Von Lars Müller