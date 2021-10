Wie Dresden und Sachsen in Sachen Corona die Zeichen der Zeit verschlafen

Dresden

Es ist noch keine vier Wochen her, da trat Mitveranstalter Rodney Aust vor die Presse und verkündete, das Stadtfest habe gezeigt, dass solche Veranstaltungen trotz Corona möglich seien. Das bunte Treiben sei ein „Paradebeispiel“ dafür. Aktuell liegt die Inzidenz in Dresden bei 276,0. Und auch wenn es nicht monokausal ist, so spricht doch einiges dafür, dass das Stadtfest entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Schaut man sich die Inzidenzen im Großraum Dresden an, so sind sie deutlich stärker gestiegen als in Chemnitz, Leipzig, Nordsachsen und im Vogtland.

Allerdings war Aust in seiner Gutgläubigkeit in bester Gesellschaft. Die DNN titelten fröhlich unkritisch: „Dresden stand Kopf“. Entscheidend ist, was danach geschah, oder besser: nicht geschah. Ein kleines Beispiel: RB Leipzig hat mittlerweile die 2G-Regel eingeführt, Dynamo schied am Mittwoch vor 16.000 Fans im Pokal aus. Hier dürfen weiter Ungeimpfte ins Stadion. Tja, Leipzig hat 2G, Dresden hat Dynamo.

Aber die Frage ist natürlich auch nach der politischen Verantwortung zu stellen. Bekannt ist: die Zahlen steigen seit Wochen exponentiell, liegen sogar deutlich über dem Wert des Vorjahres – und damals war noch niemand geimpft. Die sachsenweite Inzidenz bei den nicht vollständig Geimpften lag am Freitag schon bei 550. Das für das Wohl der Sachsen zuständige Gesundheitsministerium hat reagiert und die Corona-Schutz-Verordnung verlängert. Wow! Ministerin Petra Köpping (SPD) wartet ab, derweil Sachsen souverän die Rote Laterne bei der Impfquote verteidigt.

Auch bei den Dritt-oder Boosterimpfungen scheint Dresden die Zeichen der Zeit zu verschlafen. Bundesweit haben 1,6 Millionen Menschen die dritte Spritze bekommen. Das entspräche etwa 80.000 Sachsen. In Wahrheit ist es gerade mal die Hälfte. Man darf gespannt sein, wie sich Köppings Haus, das sich bei der Impfkampagne bislang wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert hat, aus dieser Misere befreit. Das Impfzentrum in der Messe wurde bekanntlich vorsorglich geschlossen. Ein Plan ist nicht zu erkennen. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen: dann Gute Nacht!

Ihr Dirk Birgel

