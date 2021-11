Wie Corona die Kinderbetreuung in Dresden verändert

Dresden

Die Outlaw gGmbH betreibt in Dresden sechs Kitas, bietet Hilfen zur Erziehung und leistet offene Kinder- und Jugendarbeit. Dirk Luther, Geschäftsleiter am Standort Dresden, erklärt im DNN-Interview, welche Folgen Corona für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte hat.

Frage: Was macht Corona mit der Kinderbetreuung?

Dirk Luther: Wir sind stellenweise an der Überlastungsgrenze. Wir verzeichnen immer mehr Situationen, in denen Kinder oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet werden. Das führt dazu, dass unsere mühsam erarbeiteten Dienstpläne schnell wieder Makulatur sind. Da stellt sich für uns schon die Frage, wie wir in dieser Entwicklung Umfang und Qualität der Betreuung gewährleisten können. Bei den Hilfen zur Erziehung geht es gleich um einen ganzen Haushalt, wenn eine Wohngruppe betroffen ist. Das hält sich zum Glück im Moment in Grenzen. Bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen wir vor dem Spagat zwischen den Bedürfnissen junger Menschen und den Anforderungen des Infektionsschutzes. Man kann nicht alles mit Maske und Abstand machen in diesem Bereich.

Wie schützen Sie die Belegschaft, wie die Kinder und Jugendlichen vor einer Ansteckung?

Wir haben Hygienekonzepte und Testangebote, die auch funktionieren. Sonst wäre die Situation viel schlimmer. Ich bin überaus froh, dass wir am 16. Dezember unserer Belegschaft einen Termin für die Auffrischungsimpfung anbieten können. Das ist das Resultat von vielfältigen Bemühungen der Politik, der Landesärztekammer und Menschen, die ehrenamtlich tätig sind.

Nur wenige Lerneffekte in der vierten Welle

Wie schwer war es, den Impftermin zu organisieren?

Es haben viele Menschen mitgewirkt. Dafür bin ich dankbar. Wir sind in der vierten Welle und nicht mehr in der ersten. Dass ich nur wenig Lerneffekte beobachte, macht mich nachdenklich. Wenn beispielsweise der Datenschutz auf einer Ebene mit dem Kindswohl steht, sollten wir über unsere Prioritäten nachdenken.

Wie hoch ist die Impfquote im Outlaw-Team?

Das haben wir nicht erhoben, aber ich gehe von 80 bis 90 Prozent aus. Wir haben schon im Frühjahr Impftermine für unser Team angeboten und ein kleines Impfzentrum aufgebaut, das Angebot wurde sehr umfangreich genutzt. Die Nachfrage nach dem Booster ist genauso groß. Ich bin sehr froh, dass sich die Kolleginnen und Kollegen so einbringen. Sonst hätten wir noch viel mehr unter Corona zu leiden.

„Krankheitsfälle in der Belegschaft halten sich in Grenzen“

Halten Sie eine Impfpflicht für Pflege- und Betreuungspersonal für angemessen?

Wir als Mitglieder der Geschäftsleitung suchen das Gespräch mit allen Beschäftigten, um sie von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen. Gleichzeitig respektieren wir auch die Auffassung anderer. Wir sind aber davon überzeugt, dass Impfungen einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.

Was sagt Ihre Erfahrung: Schützen die Impfungen vor einer Infektion?

Die Krankheitsfälle in der Belegschaft halten sich in Grenzen. Das liegt nicht nur daran, dass in Kitas die Abwehrkräfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeprägter sind als bei anderen Berufsgruppen, das liegt auch daran, weil unsere Hygienekonzepte funktionieren. Und es dürfte auch an der hohen Impfquote liegen.

Kinder brauchen Kinder, Schüler brauchen ihr Lernumfeld

Halten Sie Schließungen von Kitas und Schulen für vertretbar, um die vierte Corona-Welle zu brechen?

Wenn wir die Frage aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen beantworten: Nein. Kinder brauchen Kinder, Schüler brauchen ihr Lernumfeld im Klassenverbund. Kinder verändern sich, wenn das wegfällt. Wenn aber die Betriebsfähigkeit einer Einrichtung gefährdet ist, dann muss es auch Schließungen geben. Das sollte aber nur im Einzelfall geschehen.

Welche Lehren ziehen Sie aus der Corona-Krise für die Kinderbetreuung?

Wir müssen in Sachsen den Betreuungsschlüssel ändern. Je mehr Kinder sich in einer Gruppe befinden, umso größer werden die Probleme bei einem positiven Fall. In der Pandemie verstärken sich die Probleme mit dem Schlüssel, und dieser passt kaum noch ins Loch.

Von Thomas Baumann-Hartwig