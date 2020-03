Wegen Coronavirus: Keine Pegidaversammlung und wohl auch kein Protest in Dresden

Dresden

Wegen des grassierenden Coronavirus’ sieht nun auch Pegida von einer Versammlung am Montagabend ab. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mit. Auf offiziellen Pegida-Kanälen wird die Absage bestätigt. Das kommt einigermaßen überraschend, weil der Frontmann der fremdenfeindlichen Gruppierung, Lutz Bachmann, in den letzten Tagen noch per Videobotschaft verkündet hatte, dass man sich in jedem Falle treffen wolle. Das in Dresden geltende Verbot für alle Veranstaltungen, zu denen 1000 oder mehr Besucher kommen, wollte er umgehen, indem er eine Versammlung mit 950 Teilnehmern anmeldete. Wie so oft bei Bachmanns Verlautbarungen ist daraus nun offenbar nichts geworden.

Unklar ist nun noch, wie sich Protestgruppierungen gegen Pegida verhalten. Aus dem Rathaus heißt es, dass „eine Rückmeldung der anderen Anmelder an das Gesundheitsamt“ noch ausstehe. Der den Pegidagegnern um „Hope – fight racism“ und „Nationalismus raus aus den Köpfen“ nahe stehende Twitteraccount Straßengezwitscher hatte dagegen schon am Freitagmittag mitgeteilt, dass man auf eine Versammlung am Montag verzichten wolle. Nationalismus raus aus den Köpfen bestätigt das auf seinem Twitteraccount.

Eine Stellungnahme von „Hope – fight racism“ stand am Freitagnachmittag dagegen noch aus. „Der Conoravirus und die damit verbundene Ansteckungsgefahr nimmt keine Rücksicht auf politische Meinungen“, sagte Stadtsprecher Kai Schulz. Er appelliere deshalb an alle Anmelder, ihre Veranstaltungen abzumelden und an alle Demoteilnehmer, nicht am Montag in die Stadt zu kommen.

In jedem Fall gelten die strengen Regeln der am Donnerstag in Dresden erlassenen Allgemeinverfügung auch für Versammlungen. Dazu gehört, dass jede Versammlung ab 100 Teilnehmern beim Gesundheitsamt angezeigt werden muss. Veranstalter müssen besondere Infektionsschutzvorkehrungen treffen.

Zuletzt hatte es Aufregung um Pegida und den Protest gegeben, weil die Versammlungsbehörde den Protestierenden verbieten wollte, mit lauten Tröten, Musikinstrumenten und dergleichen die Pegida-Versammlung zu stören. Das war den Protestierenden zuvor bei zwei Versammlungen gelungen – sehr zum Unmut von Lutz Bachmann und Co., die mehrfach mit dem Abbruch ihrer Versammlung drohten. Die Protestbündnisse wollten trotz der Verfügung der Versammlungsbehörde auf kreative Weise laut sein – diese Kraftprobe ist nun bis auf Weiteres verschoben.

Von uh