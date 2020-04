Passion und Ostern wären hohe Zeit für Kirchenmusik. Die Absage aller Konzerte wegen Corona bringt Freiberufler in existenzielle Nöte. Sie appellieren an die Politik, bei den Hilfen nachzubessern.

Sonst erklingt sie in dieser Zeit in vielen Kirchen: Bachs Matthäuspassion – in diesem Jahr coronabedingt nicht. Quelle: dpa/Paul Zinken