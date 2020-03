Dresden

Das vom 17. bis 19. April geplante 12. Dresdner Dampfloktreffen ist ersatzlos gestrichen. Betroffen sind davon auch die Sonderveranstaltungen Nachtfotoparade und Dampf & Dixie sowie alle Sonderfahrten, informieren die Veranstalter. „Wir bedauern das sehr, haben aber auch im Interesse Ihrer Gesundheit keine andere Wahl“, heißt es auf der Internetseite der Interessengemeinschaft Bw Dresden-Altstadt.

Für die Erstattung bereits gekaufter Eintritts- und Fahrkarten, die in Reisebüros oder bei einem Reiseveranstalter erworben wurden, sind die jeweiligen Anbieter vor Ort zuständig. Tickets, die im Vorverkauf an der Kasse des Verkehrsmuseums gekauft wurden, können ausschließlich dort erstattet werden – sobald diese wieder geöffnet ist. Käufer, die im Web-Shop der Interessengemeinschaft Karten erworben haben, werden in diesen Tagen über Details der Rückerstattung informiert.

Im vergangenen Jahr hatte das Spektakel an der Nossener Brücke knapp 10 000 Menschen angelockt. Die Veranstalter verweisen nun bereits auf das nächste Jahr. Die 13. Auflage des Dresdner Dampfloktreffens wird voraussichtlich vom 9. bis 11. April stattfinden.

Von seko