Wegen Corona: Drastische Verluste bei Dresdner Taxifirmen und Fahrdiensten

Dresden

Wegen des Coronavirus steht das öffentliche Leben in Dresden still. Viele Menschen bleiben zu Hause, um die Pandemie einzudämmen. Darunter leiden Taxiunternehmen und andere Fahrdienste, deren Geschäft die Mobilität ist.

Die Dresdner Taxigenossenschaft sowie der Fahrservice Clevershuttle verzeichnen deutliche Umsatzeinbußen und müssen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Damit sich die verbleibenden Fahrer und Fahrgäste nicht mit Covid-19 infizieren, rüstet Clevershuttle seine Fahrzeuge um. Die Mitarbeiter der Taxigenossenschaft sind angehalten, Schutzkleidung zutragen.

Umsatzeinbußen von 60 bis 80 Prozent

In Zeiten ohne Corona sind in der Regel rund 460 Taxen auf den Straßen der Landeshauptstadt unterwegs. Doch: „Die Anzahl musste drastisch reduziert werden“, sagt Jan Kepper, Vorstandsvorsitzender der Dresdner Taxigenossenschaft. Über 100 Fahrzeuge zogen die Verantwortlichen aus dem Verkehr, zwei Drittel der Belegschaft schickten sie in Kurzarbeit. „Normalerweise arbeiten 850 Fahrer für uns, aktuell sind es schätzungsweise noch 280.“ Der Grund: Umsatzrückgänge im Bereich von 60 bis 80 Prozent. Touristen und Geschäftsleute fehlen, die Leute bleiben zu Hause.

Spürbarer Nachfragerückgang vor allem in der Nacht

Ähnlich klingt das beim Fahrservice Clevershuttle: „In Dresden befördern wir monatlich etwa 20 000 Fahrgäste, deutschlandweit etwa 300 000“, sagt Fabio Adlassnigg, Pressesprecher des Unternehmens. Aktuell gehe er von rund einem Drittel weniger Fahrten aus. Von den 25 Autos, die Clevershuttle in Dresden bereitstellt, sind derzeit nur noch um die acht im Einsatz.

Wie es um den Dresdner Chauffeur Service „8x8“ steht, ließen die Verantwortlichen auch nach mehrfachen DNN-Anfragen offen.

Fabio Adlassnigg hingegen erklärt: „Tagsüber ist die Nachfrage nach wie vor gut. Die Umsatzeinbußen sind auf den spürbaren Nachfragerückgang in den Nacht- und Abendstunden sowie am Wochenende zurückzuführen“.

Die Folge: Ab Anfang April führt auch Clevershuttle in einigen Städten Kurzarbeit ein, um „weiterhin Arbeitsplatzsicherheit gewährleisten zu können“.

Das öffentliche Leben steht still

Schuld an den hohen Verlusten der Unternehmen hat das neuartige Coronavirus. Laut Jan Kepper kommen keine Geschäftskunden und Touristen mehr nach Dresden. Auch das öffentliche Leben steht seit den Ausgangsbeschränkungen und dem Kontaktverbot nahezu still.

So finden etwa Restaurant- und Theaterbesuche nicht mehr statt. Die Fixkosten laufen dennoch weiter: Personal und die Wartung der Fahrzeuge müssen weiter bezahlt werden.

Der Dresdner Taxifahrer Frank Noack sollte sich eigentlich vor Corona schützen. Doch wo er die Ausrüstung herbekommt, kann ihm derzeit niemand sagen. Sein bislang bester Schutz: Fahrgäste dürfen nur noch hinten einsteigen. Quelle: Anja Schneider

Fahrer müssen eigentlich Schutzkleidung tragen

„Zum Großteil absolvieren wir im Moment Kranken- vereinzelt auch Einkaufsfahrten“, sagt Jan Kepper. Um dabei Fahrer sowie Fahrgäste vor dem Virus zu schützen, sind die Mitarbeiter der Taxigenossenschaft angehalten, sich mit Handschuhen und Mundschutz einzudecken. Wie das gehen soll, wo selbst Arztpraxen und Kliniken nicht hinreichend mit Schutzausrüstung versorgt werden können, bleibt die große Frage: „Auf unsere Anliegen, die Fahrer adäquat zu schützen, konnten uns die Stadt Dresden sowie das Gesundheitsamt nicht wirklich mit konkreten Leistungen helfen“, sagt Kepper.

Immerhin: Die Fahrgäste dürfen nur noch auf der Rückbank sitzen – der Platz neben dem Fahrer bleibt bis auf Weiteres tabu.

Clevershuttle rüstet seine Fahrzeuge um

Auch bei Clevershuttle bleibt der Beifahrersitz für Fahrgäste gesperrt, doch das Unternehmen geht noch einen Schritt weiter: Um Fahrer und Fahrgast zu schützen, will Clevershuttle verstärkt Autos des Typs London Cab einsetzen. „Das Fahrzeug bietet großzügig Platz und verfügt über eine Glastrennscheibe zwischen Fahrer und Fahrgast. Damit können wir zusätzlichen Schutz gewährleisten“, sagt Fabio Adlassnigg.

Da sich die Trennscheibe jedoch nicht in allen Automodellen verbauen lässt, hat das Unternehmen damit begonnen, andere Fahrzeugtypen mit transparenten Plastikplanen auszustatten. Diese trennen nun ebenfalls Fahrer- und Fahrgastraum voneinander ab.

Fuhrparkmanager Andreas Juritz von Clevershuttle beim Einbau der Plastikplanen. Quelle: Anja Schneider

Ein Ende ist noch nicht in Sicht

Zudem fordert das Unternehmen seine Kunden auf, nicht mehr in bar zu bezahlen. Auch haben die Verantwortlichen vor einiger Zeit auf das sogenannte Non-Pooling umgestellt – bedeutet: Nachdem ein Fahrgast gebucht hat, können keine weiteren Parteien mehr zusteigen.

Normalerweise ermöglicht das Unternehmen Carpooling, sprich legt Fahrten mehrer Menschen zusammen. Durch das Coronavirus ist dies jedoch nicht mehr möglich, das Angebot also auf die klassische Fahrgastbeförderung reduziert.

Zu guter Letzt desinfizieren die Mitarbeiter von Clevershuttle ihre Fahrzeuge vor und nach jeder Fahrt, um bestmöglichen Schutz vor dem Coronavirus zu bieten.

Von Felix Franke