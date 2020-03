Wegen Corona: Diese gravierenden Einschränkungen kommen in den nächsten Tagen

Dresden

Die Menschen in Sachsen müssen sich ab den nächsten Tagen wegen des Coronavirus auf teils drastische Einschränkungen einstellen. Das geht aus einer am Montag getroffenen Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefs der Länder hervor. Demnach sollen viele öffentliche und private Einrichtungen geschlossen werden, darunter Bars, Kneipen, Schwimmbäder oder Spielplätze und eine Reihe von Geschäften. Ausdrücklich nicht betroffen sind Lebensmittelmärkte, Drogerien oder Getränkemärkte, aber auch Banken und Tankstellen.

Das sächsische Kabinett will die Regelungen am Dienstag auf einer Sitzung in Form von Allgemeinverfügungen auf den Weg bringen. Wie der Sprecher der sächsischen Staatskanzlei, Ralph Schreiber, informierte, könnten die Einschnitte dann bereits im Verlauf der Woche im Freistaat in Kraft treten. „Wir rechnen mit einer zeitnahen Umsetzung des Katalogs“, so der Regierungssprecher. Wie lange die Maßnahmen greifen werden, konnte er allerdings noch nicht sagen.

Sächsische Staatsregierung muss Regelungen in Kraft setzen

Wegen des föderalen Systems in Deutschland hätte die Bundesregierung die Maßnahmen nicht allein durchsetzen können. Deshalb müssen die Regelungen von der sächsischen Staatsregierung in Kraft gesetzt werden.

Die Maßnahmen waren am Montag in einem Telefonat zwischen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten vereinbart worden. Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen demnach der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Für dieses Geschäfte sollen sogar die Sonntagsverkaufsverbote ausgesetzt werden, heißt es in der Vereinbarung.

„Das sind gravierende Einschränkungen “

Auch viele Dienstleister und Handwerker können demnach ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Im Gegenzug werden aber auch zahlreiche Einrichtungen aufgelistet, die für den Publikumsverkehr zu schließen sind. Das betrifft neben Bars und Kneipen beispielsweise auch private und öffentliche Sporteinrichtungen, Schwimmhallen, Kinos, Tierparks und Bordelle – ebenso wie viele Geschäfte, die nicht zu den ausdrücklich in der Liste genannten gehören. Dazu zählen beispielsweise Modegeschäfte. Damit dürften auch in vielen großen Einkaufszentren in Dresden zahlreiche Geschäfte ab den nächsten Tagen dichtmachen.

Verboten werden zudem Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich. Und auch Zusammenkünfte etwa zum Gebet in Kirchen, Moscheen oder Synagogen sollen demnach untersagt werden.

Die Verantwortlichen im Freistaat sind sich dem Umfang der Einschränkungen durchaus bewusst. „Das sind gravierende Einschränkungen, die aus Infektionsschutz so aber geboten sind“, betont Regierungssprecher Ralph Schreiber.

Von Sebastian Kositz