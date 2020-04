Wegen Corona: Die Bunte Republik Neustadt steht auf der Kippe

Dresden

Selbst in der sonst so lebendigen Neustadt ist es in den letzten Wochen ruhiger geworden. Das grassierende Coronavirus sorgt für weitgehend leere Straßen und verwaiste Parks.

Wie lange die aktuelle Ausnahmesituation anhält, ist unklar – somit bleibt auch das Schicksal der Bunten Republik Neustadt (BRN) weiter ungewiss. Vom 19. bis 21. Juni sollte Dresdens größtes Stadtteilfest eigentlich steigen. Nun steht die 30. Jubiläumsauflage der BRN auf der Kippe.

Anzeige

Finale Entscheidung steht aus

Im letzten Jahr drängten sich rund 100 000 BRN-Besucher durch die Neustadt – aktuell nur schwer vorstellbar. Eine endgültige Entscheidung über die Absage steht noch aus, sie soll aber in den nächsten Tagen fallen, teilt die Stadtverwaltung Dresden mit.

„Der Freistaat Sachsen und die Kommunen stehen im Austausch darüber, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen könnte. Dazu gehört auch die Frage, wie mit Großveranstaltungen generell weiter verfahren wird“, sagt Stadtsprecher Kai Schulz.

Hunderte BRN-Gäste auf einer Straßenkreuzung in der Neustadt. Quelle: Nico Keilwagen/Archiv

Betroffene gegen Verschiebung

Unterdessen hält sich die Zuversicht der Verantwortlichen in Grenzen. Ulla Wacker vom BRN-Büro hat eine Umfrage unter betroffenen Künstlern, Veranstaltern, Anwohnern und Gewerbetreibenden gestartet. Die Grundfrage: Ist im Falle einer Absage eine Verschiebung der Bunten Republik in den Spätsommer oder Herbst erwünscht? Im Ergebnis sprechen sich über zwei Drittel der Befragten für eine ersatzlose Absage der BRN 2020 aus.

Als Hauptgründe nannten die Umfrage-Teilnehmer etwa das unberechenbare Wetter im Herbst. Auch würden die aktuellen Ausgangsbeschränkungen für Probleme bei der gemeinsamen BRN-Planung sorgen. Zudem sei nicht auszuschließen, dass die Coronasituation den Planern auch im Herbst noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Zwar ist der Stichprobenumfang mit 77 Antworten nicht repräsentativ. „Diese Umfrage dient aber vor allem dazu, ein Stimmungsbild einzufangen“, erklärt Wacker. Auch kreative Ideen zur Rettung der Bunten Republik Neustadt wurden im Rahmen der Umfrage geäußert: So könnte die BRN 2020 etwa virtuell oder als kleines Hoffest zu einem späteren Termin im Jahr stattfinden. Zurück zu den Wurzeln quasi.

„Genau der richtige Zeitpunkt“

Mittlerweile hat auch die Kommunalpolitik das Thema aufgegriffen. Linken-Stadtrat Magnus Hecht hält eine Verschiebung der BRN in den Herbst ebenfalls für unpraktikabel: „Dorthin werden gerade sowieso alle Veranstaltungen, Konzerte und Tourneen verschoben“, sagt er.

Kulturmanager Hecht appelliert an die Stadt, keine voreilige Entscheidung zu treffen: „Die Fallzahlen werden erst um Ostern herum zeigen, ob die angeordneten Corona-Maßnahmen gegriffen haben. Für Sachsen sehen die Zeichen erstmal nicht schlecht aus.“ Hecht kann sich vorstellen, dass das situationsbedingte Verbot von Großevents schon Ende Mai aufgehoben wird. „Das bedeutet: Im Juni ist genau der richtige Zeitpunkt für eine BRN.“

Nichtsdestotrotz müssten sich die Veranstalter auf Sondermaßnahmen einstellen, so Hecht weiter. „Natürlich würde ich keine externen Marktbeschicker, Künstler und Anbieter verpflichten. Dafür ist das Risiko zu groß.“ Hecht präferiert eine lokale Variante der BRN unter gesonderten Hygieneregeln. „Das würde der lokalen Wirtschaft gut tun“, sagt er. „Auch aus diesem Grund würde ich an den Planungen festhalten.“

Von Junes Semmoudi