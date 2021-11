Dresden

Manchmal stellen die falschen Personen die richtigen Fragen. Es ist richtig, die Weihnachtsmärkte in Frage zu stellen. Doch wenn diese Frage der Ministerpräsident des Freistaats Sachsens stellt, dann fragt man sich ernsthaft, was Herr Kretschmer eigentlich beruflich macht. Ist er Stammgast in Talkshows oder regiert er das Land? Und falls er vorhaben sollte, Sachsen zu regieren: Warum erlässt seine Regierung dann keine Rechtsverordnung, die die Durchführung von Weihnachtsmärkten verbietet?

Vertrauen der Bürger unumgänglich

So lässt sich Vertrauen auch zerstören: Seit Monaten tönt die Staatsregierung, dass an den Weihnachtsmärkten im Weihnachtsland Sachsen nicht gerüttelt wird, ganz egal, wie schlimm die Corona-Situation auch sein sollte. Die Staatsregierung hält sogar Wort und erlässt zum 8. November eine Corona-Schutzverordnung, in der Weihnachtsmärkte ausdrücklich privilegiert werden. Vier Tage später hält der Ministerpräsident die Weihnachtsmärkte plötzlich für nicht vertretbar. Was hat sich so schnell geändert? Die Inzidenz schießt seit Wochen durch die Decke. Gibt es etwa neue Erkenntnisse zur Infektionsgefahr an der frischen Luft?

Desorganisierte Impfkampagne in Sachsen

Wer die Corona-Krise bewältigen will, ist auf das Vertrauen der Menschen angewiesen. Die Staatsregierung verliert mehr und mehr die Menschen mit einer Politik, die aktionistisch wirkt und oft heillos überfordert. Warum hat sich der Ministerpräsident nicht bei den Tausenden Menschen entschuldigt, die in der Kälte oder dicht an dicht in geschlossenen Räumen (Infektionsgefahr!) nach einer Impfung angestanden haben, aber unverrichteter Dinge wieder heimgeschickt wurden? Weil die Impfkampagne desorganisiert ist in diesem Freistaat, übrigens von Anfang an.

Dicht gedrängt warteten Impfwillige beispielsweise im Treppenhaus der Impfstelle im Waldschlösschenareal. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Keine Handhabe für Kommunen

Der Gipfel der Unverschämtheit aber ist es, den Kommunen eine Absage der Weihnachtsmärkte zu „empfehlen“. Wie will denn Dresden bitteschön die Absage des Striezelmarktes begründen? Mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung? Der Ministerpräsident sollte sich schleunigst seinen beruflichen Verpflichtungen widmen. Wenn Weihnachtsmärkte Treiber der Pandemie sein sollten, dann müssen sie verboten werden. Und zwar von einer Staatsregierung, die politische Verantwortung übernimmt.

Ein schönes Wochenende!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Von Thomas Baumann-Hartwig