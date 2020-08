Warum mussten in Dresden Rathaus-Mitarbeiter Däumchen drehen?

Dresden

In der Stadtverwaltung besteht massiver Nachholebedarf bei den IT-Strukturen. Das findet FDP-Stadtrat Christoph Blödner. „Die bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus, die Prozesse dauern zu lange“, kritisiert der Sozialexperte der FDP-Stadtratsfraktion.

Blödner hat speziell nachgefragt, wie die Mitarbeiter des Sozialamtes von der Verwaltung in der Coronakrise eingesetzt wurden und jetzt von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) die Auskunft erhalten: „Durchschnittlich etwa 70 Beschäftigte wurden während der Zeit des Notbetriebs der Landeshauptstadt Dresden in die sogenannte „Freistellung Notbetrieb“ geschickt.

Nur zehn Sozialamtsmitarbeiter arbeiteten von zuhause

Die technischen Voraussetzungen für Homeoffice sollten heutzutage selbstverständlich sein, findet Blödner – auch im Sozialamt. Im April haben sich jedoch laut Hilbert lediglich zehn Beschäftigte des Sozialamts im Durchschnitt im Homeoffice befunden und hätten von der Stadt gestellte Informationstechnologie nutzen können.

Statt Freistellung Arbeit an strategischen Projekten

Er frage sich, so der FDP-Stadtrat, wieso die freigestellten Mitarbeiter nicht an strategischen Projekten gearbeitet hätten. Blödner verweist auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2018, der vorsieht, dass die Antragsverfahren des Sozialamts einen Zugang in einfacher Sprache erhalten. „Gerade im Sozialamt muss das zeitnah umgesetzt werden. Die freigestellten Mitarbeiter hätten beispielsweise Texte und Strukturideen entwickeln können“, findet Blödner.

Die Personalstruktur im Sozialamt müsse insgesamt auf den Prüfstand gestellt werden, zieht Blödner eine weitere Konsequenz aus dem Notbetrieb. „Obwohl eine so hohe Anzahl an Mitarbeitern freigestellt wurde, konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden. Das gibt mir zu denken“, erklärte er.

