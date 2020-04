Warum die Polizei die Einhaltung der Maskenpflicht in Dresden nicht kontrolliert

Dresden

Die Dresdner Polizei sieht trotz der seit Montag bestehenden Maskenpflicht in Geschäften sowie Bussen und Bahnen keine Veranlassung zu gesonderten Kontrollen. „Für uns stehen weiter Massenansammlungen im Fokus“, sagt Sprecher Marko Laske auf DNN-Anfrage. Hintergrund ist, dass es für eine „unzulässige Gruppenbildung“ eine klare Bußgeldregelung gibt – 150 Euro werden bei einem Verstoß fällig –, für das Nichttragen von Masken aber nicht.

Das ist offenbar eine bewusste Entscheidung der Landesregierung. Sie appelliere an die Vernunft von Geschäftsbetreibenden, Kunden und ÖPNV-Fahrgästen, die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, auch einzuhalten, sagte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Montag. Die Dresdner Polizei sieht daher prinzipiell Ladeninhaber und die Nahverkehrsbetreiber in der Verantwortung, für die Einhaltung der Maskenpflicht zu regeln. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) tun das, indem sie Kontrolleure Masken an säumige Fahrgäste verteilen lassen. Doch auch für sie gibt es bei Verstößen keine Bußgelder.

„Natürlich wird eine Streife eingreifen, wenn sie eindeutige Verstöße bemerkt“, sagt Polizeisprecher Marko Laske zwar. Aber prinzipiell sieht sich die Polizei nur in einer unterstützenden Rolle – was vom Gesundheitsministerium gedeckt wird. Auch dort wird auf die Verantwortung von Ladeninhabern verwiesen: „Sie können im Falle der Zuwiderhandlung von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Dies kann notfalls auch mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden.“ Bus- und Straßenbahnfahrer sollen analog maskenlosen Fahrgästen die Mitfahrt verweigern und auch dabei auf die Hilfe der Polizei vertrauen.

