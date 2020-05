Am 4. Mai dürfen die Friseursalons wieder öffnen. Aber die Hygienevorschriften sind äußerst streng. Der Aufwand, diese erfüllen zu können, ist enorm, wie Friseurmeisterin Madlen Wenerski schildert. Beatrice Kade von der Innung Dresden fürchtet gar, dass viele Salons nicht kostendeckend arbeiten können, wenn sie nicht die Preise erhöhen.

Waschen, Schneiden, Färben – Ab dem 4. Mai in Dresden nur maskiert

Coronakrise - Waschen, Schneiden, Färben – Ab dem 4. Mai in Dresden nur maskiert