Trotz Corona: So kreativ gestalten Dresdner Aktivisten ihren Protest

Die Coronakrise bestimmt derzeit den politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Andere Krisenherde und Probleme finden hingegen weitaus weniger Beachtung – so etwa die Situation in den Flüchtlingscamps auf den Ägäischen Inseln. Und auch die Klimadebatte scheint nunmehr in den Hintergrund zu geraten.

Dabei sind diese Entwicklungen nicht minder dramatisch, befinden Aktivisten. Sie müssen aufgrund der Coronapandemie neue Wege gehen, um Menschen mit ihren Forderungen zu erreichen. Doch wie sieht Protest in Zeiten aus, in denen das Versammlungsrecht faktisch außer Kraft gesetzt ist? Wir haben mit Aktivisten aus Dresden über die aktuelle Situation gesprochen.

Neue Protestformen gegen die Klimapolitik

Im letzten Jahr war keine Protestbewegung in Dresden derart präsent wie Fridays For Future. Schülerinnen und Schüler demonstrierten seit Januar 2019 regelmäßig auf den Straßen. Seit mehreren Wochen finden nun keine Protestzüge mehr statt. Das Demoverbot schränkt die Organisatoren massiv ein: Die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum wird geringer, infolgedessen sinkt die mediale Präsenz.

Nichtsdestotrotz geht der Protest weiter – im Internet. Unter dem Motto „Netzstreik fürs Klima“ rufen die Initiatoren dazu auf, freitags ein Bild mit einem Demoschild zu posten und sich für Klimagerechtigkeit zu positionieren.

Am Freitag setzten Fridays For Future auch erstmals wieder ein Zeichen im öffentlichen Raum: Im Rahmen des globalen Klimastreiks wurde das Stadtbild Dresdens mit Straßenkreide, Bannern und einer Plakataktion gestaltet. „Die Klimakrise wartet nicht. Sie treibt uns ungebremst auf den Abgrund zu. Deshalb sind wir weiterhin aktiv und versuchen, die uns bleibenden Räume zu nutzen“, sagt Jonathan Gut, Mitorganisator von Fridays For Future in Dresden.

Aktivisten von Fridays For Future zeigten am Freitag stadtweit mit Bannern Präsenz – wie hier am Alaunplatz. Quelle: Anja Schneider

Während die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung schon am 20. April wieder demonstrierte, halten sich Fridays For Future mit Anmeldungen zurück. „Wir verzichten momentan auf Demonstrationen, um die Gesundheit vieler Menschen zu schützen. Gleichwohl werden wir in Zukunft auch wieder verstärkt Präsenz zeigen, allerdings mit gesundheitlich unbedenklichen Protestformen“, sagt Gut.

Kreative Kritik an EU-Außenpolitik

Etwas offensiver gestalten die Mitglieder der Initiative Seebrücke Dresden ihren Protest. Am Freitag organisierten sie ihre erste Demonstration seit dem Lockdown – natürlich unter Berücksichtigung des Infektionsschutzgesetzes.

Mit einem Lautsprecherwagen und mehreren Redebeiträgen machten die Initiatoren auf die Situation der Geflüchteten in Griechenland aufmerksam. An der Aktion beteiligten sich verschiedene Gruppen, etwa Tolerave, Mission Lifeline und die Polizeiklasse Dresden.

Der Wagen steuerte neben der Neustadt auch Stadtteile wie Löbtau, Striesen, Südvorstadt und Friedrichstadt an. Die Organisatoren riefen zudem Menschen auf, von Balkonen und Fenstern aus mit zu demonstrieren.

Mit einem Lautsprecherwagen machten die Aktivisten der Seebrücke Dresden auf die Zustände in den griechischen Flüchtlingscamps aufmerksam. Quelle: Anja Schneider

Zuletzt rief die Seebrücke immer wieder zu Aktionen auf – so etwa Anfang April: Unter dem Motto „Spuren hinterlassen“ färbten sich Aktivisten ihre Schuhsohlen mit wasserlöslicher Farbe, um Fußabdrücke auf dem Asphalt der Landeshauptstadt zu hinterlassen. Damit demonstrierten sie für die Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager.

„Es ist uns wichtig, dass unser Protest im öffentlichen Raum sichtbar bleibt“, sagt Noemi Sorgo von der Seebrücke. Auch Banner, die Menschen aus dem Fenster hängen, könnten einen Teil dazu beitragen. Die neuen Protestformen bieten sogar Vorteile gegenüber herkömmlichen Demos: „Wir werden kreativer in unserem Protest und geübter im Online-Aktivismus,“ sagt Sorgo.

„Politischer Protest muss möglich bleiben“

Die derzeitige Einschränkung vieler Grund- und Freiheitsrechte sehen sowohl Fridays For Future als auch die Seebrücke Dresden grundsätzlich kritisch. Die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen müsse gewahrt werden, heißt es von den Klimaaktivisten. Entscheidungen dürften nicht zugunsten der Wirtschaft und auf Kosten sozialer Bewegungen getroffen werden.

„Politischer Protest muss auch weiterhin möglich bleiben“, findet Gut. „Es gibt genug Protestmöglichkeiten, welche die Hygiene-Auflagen erfüllen. Solange von den Aktionen keine Gefährdungen ausgehen, dürfen sie nicht verboten werden.“

