Trotz Corona: Gesundheitsamt Dresden hält Desinfektion von Ampeltastern für „unrealistisch“

Dresden

„Bitte berühren“ steht auf dem Taster der Ampel. Oder besser: Bedarfsampel, denn so heißen Anlagen, die Fußgänger nur nach vorherigem Tastendruck über die Straße lassen. Dort lassen sich jetzt die ulkigsten Verrenkungen beobachten, weil kein Fußgänger in Zeiten von Corona mehr dort anfassen will, wo es viele andere auch tun. Eine Berührung der Taster wollen Passanten in jedem Fall vermeiden. Im Gesundheitsamt der Stadt sieht man dennoch kein Problem. Eine regelmäßige Desinfektion der Taster sei nicht nötig. Die bisher üblichen Wartungsintervalle von zwölf Monaten genügten völlig, heißt es auf DNN-Anfrage.

Dabei gibt es in Dresden genug Beispiele, wo das ganz anders gehandhabt wird. So werden die Haltestangen und Griffe in Bussen und Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe täglich desinfiziert, die Bedienflächen der Fahrkartenautomaten ebenso. Um den Hautkontakt in den Verkehrsmitteln so gering wie möglich zu halten, öffnen Bus- und Straßenbahnfahrer an allen Haltestellen alle Türen. Den Haltewunschtaster müssen Fahrgäste deshalb genauso wenig betätigen wie den Türöffner. Alles mit dem Ziel, das Ansteckungsrisiko im Nahverkehr so gering wie möglich zu halten.

Nicht ins Gesicht fassen und regelmäßig Hände waschen

Im städtischen Gesundheitsamt kommt man da zu einer anderen Einschätzung. Die Schmierinfektion – etwa über den Griff an eine Türklinke oder eben an einen Ampeltaster – sei „ein möglicher aber ein untergeordneter Übertragungsweg“, teilt die Behörde auf DNN-Anfrage mit. „Aus diesem Grund lauten die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes auch genau dahingehend, dass man sich auch im öffentlichen Raum nach dem Berühren von Gegenständen nicht ins Gesicht fassen und stattdessen regelmäßig und gründlich die Hände waschen soll.“

Mehr noch: Eine Desinfektion der Ampeltaster bewertet das Gesundheitsamt als „unrealistisches Szenario“. Die Taster würden so häufig berührt, dass eine Desinfektion „keinen gesteigerten Wert“ hätte. „Daher sollte jeder Einzelne in dieser Zeit sein hygienisches Verhalten überdenken und intensivieren.“

„Unrealistisches Szenario“

Das tun tatsächlich viele und wollen die Taster deshalb nicht mehr berühren. Zumal viele von ihnen auch ohne drohende Coronagefahr mit tiefen Scharten, Kleberesten oder sonstigen Verunreinigungen keinen vertrauenserweckenden Eindruck machen. Kann man die betreffenden Ampeln nicht so umstellen, dass sie Fußgängern auch ohne Tastendruck eine Grünphase gewähren? „Nein“, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Grund dafür sei, dass die Ampeln der Stadt mit „verkehrsabhängigen Steuerungen“ betrieben werden. „Diese passen die Freigabezeiten dem aktuellen Verkehrsaufkommen an und beschleunigen den Öffentlichen Personennahverkehr“, heißt es auf DNN-Anfrage.

So wird beispielsweise ein zusätzliches Freigabefenster für eine Straßenbahn geschaltet, wenn sonst auf der Straße kein Verkehr weiter unterwegs ist. Der jeweilige Bedarf an Grünlichtphasen werde über verschiedene Wege ermittelt, so über Induktionsschleifen in der Fahrbahn für den Autoverkehr und eben über Ampeltaster für den Fußverkehr, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Ein starres System, bei dem jeder Verkehrsteilnehmer vorher festgelegte Grünzeiten bekommt, würde dieses am realen Aufkommen orientierte System aushebeln und wird deshalb von der Behörde abgelehnt.

„Signal kommt“

Wer die Taster nicht berühren will, dem empfiehlt das Straßen- und Tiefbauamt, doch zunächst einmal zu schauen, ob der Schriftzug „Signal kommt“ am Taster oder der Ampelanzeige leuchtet. Tut sie das, bekommt der Fußgänger auch ohne Tastendruck Grün. Viele Ampeln seien so eingestellt, dass sie Fußgängern im Tagesverkehr eine Freigabe auch ohne Anforderung geben, obwohl ein Taster vorhanden sei. Beispiele dafür seien die Ampeln an Postplatz und Altmarkt über die Wilsdruffer Straße, die beide von sehr vielen Fußgängern frequentiert werden, aber dennoch über Anforderungstaster verfügen. Diese kommen nur in der „verkehrsschwachen Zeit“ zum Tragen. Allerdings zeigt der Feldversuch: An der Fußgängerampel über die Wilsdruffer Straße auf Höhe der Schloßstraße leuchtet der Schriftzug im Tagesverkehr nicht. Ob der Taster betätigt werden muss oder nicht, kann ein Fußgänger so nicht erkennen.

Von Uwe Hofmann