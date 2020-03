Corona: Diese Groß-Events in Dresden finden statt und diese nicht

Dresden

Trotz der Ausbreitung des Coronavirus sollen viele bevorstehende Groß-Events planmäßig stattfinden. Das haben mehrere Organisatoren auf DNN-Anfrage bestätigt. Weil die Stadt bislang keine Absagen erteilt hat, stehen die meisten Veranstaltungen weiterhin auf dem Plan.

Dies gilt unter anderem für den Dresdner Citylauf, der für den 15. März angesetzt ist. „Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen stehen wir mit den Gesundheitsbehörden im engen Kontakt“, sagt Stefanie Stein vom Veranstalter Laufszene Events GmbH. Die Organisatoren können für das diesjährige Lauf-Event ein Teilnehmer-Plus verbuchen: „Wir rechnen mit 4000 Laufbegeisterten. Im letzten Jahr waren es noch rund 3800“, so Stein weiter.

„Die Risiken werden täglich neu bewertet“

Auch die Betreiber des Alten Schlachthofs sowie die Dresdner Philharmonie reagieren abwartend auf die neue Krankheit: „Im Kulturpalast gibt es derzeit keinerlei Einschränkungen aufgrund des Coronavirus. In der Frage, ob ein Konzert abgesagt wird, handeln wir nach den Empfehlungen der behördlichen Stellen“, so Philharmonie-Sprecherin Claudia Woldt. Im großen Saal der Philharmonie finden knapp 1800 Menschen Platz, im Alten Schlachthof rund 1900.

Die Messe Dresden hat bislang ebenfalls keine Absagen angekündigt. Diese Option halte man sich jedoch offen: „Die Risiken werden täglich neu bewertet und mit den Behörden abgestimmt. Solange das Gesundheitsamt keine Empfehlung zur Absage erteilt, finden alle Veranstaltungen wie geplant statt“, so Messe-Sprecherin Antje Andrich. Im März sind mehrere Konzerte geplant, zudem steht die Ostermesse bereits in den Startlöchern. Im vergangenen April lockte das Event etwa 55.000 Gäste in die Messehallen.

Die externen Organisatoren der Baumesse „Haus“, die am Sonntag zu Ende ging, bekamen erste Folgen des Coronavirus zu spüren: Nur 20.000 Menschen besuchten die Veranstaltung – gut ein Drittel weniger als im letzten Jahr. Seit der Baumesse werden die Räumlichkeiten stärker gereinigt, außerdem wurden zusätzliche Desinfektionsspender auf dem Messe-Areal angebracht, informiert Andrich.

Physiker sagen ab, Connect-Messe später

Das Corona-Virus kostet Dresden aber auch weitere Großveranstaltungen: Europas größter Physikerkongress im März fällt ganz aus, die Technologiemesse „Connect EC“ wird von Ende April auf den Herbst verschoben. Das haben die Veranstalter angekündigt.

Die „ Deutsche Physikalische Gesellschaft“ (DPG) hatte zu ihrer Frühjahrstagung in Dresden über 5000 internationale Wissenschaftler erwartet. Zur „Connect EC“ hatte die Weka-Verlagsgruppe auf 10 000 Besucher gehofft.

Der Vorstand habe sich „schweren Herzens dazu entschieden“, informierte DPG-Präsident Dieter Meschede. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmenden der DPG-Frühjahrstagung, aber auch die Gesundheit der Bevölkerung am Tagungsort liegen der DPG sehr am Herzen“, betone er. „Der Situation geschuldet nahmen die Stornierungszahlen von Teilnehmenden und Absagen von Vorträgen in den letzten Tagen signifikant zu.“

Ähnlich war der Tenor bei der „Connect EC“-Absage: „Die derzeitige Besorgnis in der Bevölkerung über eine Ausbreitung des Corona-Virus ist hoch“, erklärte Marc-Oliver Bender, der Chefredakteur der Zeitschrift „Connect“. Die „Weka Media Publishing“ fühle sich als Veranstalter „mit Blick auf die Risiken für die Aussteller, Besucher“ und eigene Mitarbeiter „in der Pflicht, die auf Ende April angesetzte Telekommunikationsmesse auf den Oktober zu verschieben“.

Bereits vor einer Woche waren die für Mitte März geplanten 19. Dresdner Erbrechtstage wegen des Coronavirus abgesagt worden.

Von Junes Semmoudi