Die Coronakrise macht erfinderisch: Ein besonders außergewöhnlicher Einfall stammt von dem in Dresden geborenen Biersommelier Jens Zimmermann. Der 56-Jährige will seine Passion auch in Zeiten des Abstandhaltens weitergeben und veranstaltet deshalb – passend zum Tag des Bieres – am Donnerstag seine erste digitale Biersprechstunde.