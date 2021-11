Dresden

Die Vertrauensbasis sei endgültig zerstört, sagt Holger Zastrow, nicht nur Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, sondern auch Veranstalter des Augustusmarktes auf dem Neustädter Markt und der Hauptstraße. Vor zwei Tagen erst habe er von der Stadtverwaltung das klare Signal erhalten: Die Landesregierung privilegiere Weihnachtsmärkte, er solle aufbauen.

Zastrow hat die seit Montag geltende Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats studiert. „Es werden hohe Anforderungen an uns gestellt. Aber es ist machbar“, sagt er. Als Veranstalter stehe er gegenüber seinen Händlern in der Pflicht. Diese hätten im Vertrauen auf die Ansagen, die die Sächsische Staatsregierung seit Monaten zum Thema Weihnachtsmärkte gemacht habe, Waren bestellt und Personal geordert. „Da sind hohe Verbindlichkeiten aufgelaufen“, weiß der Veranstalter, der auch gegenüber der Landeshauptstadt in der Pflicht steht, weil er die Konzession für den Augustusmarkt erhalten hat.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich halte Herrn Kretschmer für nicht mehr tragbar“

Mitten in die Vorbereitungen des Marktreibens platzte am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). In einem Fernsehinterview forderte der Politiker angesichts der drastischen Zunahme von Corona-Neuinfektionen die Absage von Weihnachtsmärkten. „Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen“, erklärte Kretschmer wortwörtlich.

Zastrow ist fassungslos. „Da setzt einer am Montag eine Corona-Schutz-Verordnung in Kraft und erklärt am Donnerstag das blanke Gegenteil. Wer berät diesen Ministerpräsidenten? Ich halte Herrn Kretschmer für nicht mehr tragbar“, schimpft der Veranstalter. Besonders hinterhältig sei die Aussage deshalb, weil Kretschmer eben mit keinem Wort Kommunen, Veranstalter, Händler und Mitarbeiter der Händler erwähne. „Wenn ich für die Absage der Weihnachtsmärkte plädiere, dann muss ich als Ministerpräsident im zweiten Satz sagen: Der Freistaat kommt für den entstandenen Schaden auf“, findet Zastrow.

Schaden für Tourismuswirtschaft und Gastronomie

Genau das ist aber nicht geschehen. Bisher handelt es sich nur um die Einzelmeinung eines Ministerpräsidenten. Und nicht um eine Verordnung. „Für uns zählt nur, ob der Freistaat die Rechtsverordnung ändert oder nicht“, hieß es aus dem Dresdner Rathaus. Die Landeshauptstadt könne den Striezelmarkt nur dann absagen, wenn das in einer Corona-Schutz-Verordnung auch formuliert werde. Sage die Stadt den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands ohne Rechtsgrundlage ab, stünde sie komplett in der Schadensersatzpflicht – und alleine mit einem enormen Schaden da.

Nicht nur Händler müssten mit enormen Ausfällen zurechtkommen, sondern eine Absage des Striezelmarktes und der konzessionsgebundenen Weihnachtsmärkte würde auch die Tourismuswirtschaft und Gastronomie schwer schädigen. Die Hotels sind für Dezember gut gebucht. Sollten die Märkte ausfallen, ist eine Stornierungswelle zu erwarten. Restaurants im Umfeld des Altmarkts würden ohne Striezelmarkt deutlich an Frequenz verlieren.

Weihnachtshauptstadt Dresden ruiniert

„Was ist denn die Konsequenz, wenn die Märkte ausfallen?“, fragt ein Mitarbeiter aus dem Rathaus und gibt gleich die Antwort: „Die Menschen drängen sich dicht an dicht in den Einkaufszentren und trinken Glühwein zusammen in der Wohnung. Ist das besser als ein Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel?“

Kretschmer, meint Zastrow, ruiniere das Weihnachtsland Sachsen und die Weihnachtshauptstadt Dresden. Das, so der Veranstalter, bekomme er selbst unmittelbar zu spüren. „In diesem Jahr fehlen uns 25 Prozent der Händler auf dem Augustusmarkt. Die Menschen haben einfach keine Lust mehr, ständig Versprechungen zu hören, die dann doch nicht erfüllt werden.“

Die Dresdner SPD – auf Landesebene Dritter im Bunde in der Regierung – stärkt Kretschmer den Rücken. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) müsse eine Absage der Weihnachtsmärkte prüfen oder die Durchführung unter Anwendung eines 2G-Plus-Konzeptes durchsetzen, erklärte der Dresdner SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas. Ähnliche Forderungen stellte die Dissidenten-Fraktion in einem Eilantrag. Paradox: Dieser Antrag wird erst am 25. November im Stadtrat verhandelt, während der Striezelmarkt am 22. November eröffnet werden soll.

Hygiene-Konzept für Striezelmarkt schon im Oktober genehmigt

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger erklärte, bei aller Verbundenheit mit dem Striezelmarkt dürfte die Stadt die Situation nicht aus dem Blick verlieren. „Wenn es die Corona-Lage nicht zulässt, dann muss man die Absage ins Auge fassen.“ Zuvor sollte die Stadt aber alle Möglichkeiten prüfen, den Markt coronagerecht zu veranstalten.

Nach DNN-Informationen hat das städtische Gesundheitsamt das Hygiene-Konzept für den Striezelmarkt schon im Oktober genehmigt. Hilbert hatte dafür die Marktfläche in Flanier- und Verweilmeilen unterteilt. Es komme darauf an, größere Menschenansammlungen zu unterbinden und für viel Bewegung beim Publikum zu sorgen, hatte der OB erklärt. In der vergangenen Woche wollte Wirtschaftsförderer Robert Franke das aktuelle Marktkonzept vorstellen. Doch dann wurde der Termin ersatzlos gestrichen. Und die Inzidenz in Dresden kletterte in schwindelerregende Höhen.

Von Thomas Baumann-Hartwig