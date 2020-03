Pirna

Um trotz der Schließung für den Besucherverkehr weiterhin für ihre Nutzer da zu sein, bietet die Stadtbibliothek Pirna ab sofort den Medienversand nach Hause an. Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und DVDs aus dem Bibliotheksbestand werden bei Bedarf zuzüglich anfallender Portogebühren nach Hause geschickt.

Die Verfügbarkeit der Leihmedien kann über den Online-Katalog WebOPAC eingesehen werden. Der Zugang erfolgt hier über die Website der Bibliothek. Bestellungen werden per E-Mail an stadtbibliothek@pirna.de oder telefonisch unter 03501/55 63 75 entgegengenommen. Die auf diese Weise entliehenen Medien sollen jedoch nicht zurückgesendet werden. Die Abgabe erfolgt bei Wiederöffnung in der Bibliothek.

Darüber hinaus werden selbstverständlich alle bereits entliehenen Medien so lange automatisch verlängert, bis eine Rückgabe wieder möglich ist. Während der Schließzeit fallen keine neuen Säumnisgebühren an. Vormerkungen und Bestellungen bleiben erhalten; die Bereitstellung der Medien erfolgt ab Wiedereröffnung. Eine Anmeldung von neuen Nutzern ist online möglich.

www.pirna.de/bibliothek

Von S.K.