Viele nutzten und nutzen die Zeit, die sie aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu Hause verbringen (müssen), zum Aufräumen und Ausmisten. Gut erhaltene, vielleicht sogar nie benutzte Dinge sind aber zu schade zum Wegwerfen. Eine Möglichkeit ist, sie den Sozialkaufhäusern zu spenden. Und das tun offensichtlich viele.

Zahl der Spenden hat zugenommen

„In unseren Sozialkaufhäusern stapeln sich die Sachen. Schon mit Ende des ersten Lockdowns wurden wir mit Sachspenden zugeschüttet. Das hat dann die folgenden Monate angehalten. Und das Telefon steht auch jetzt nicht still. Immer wieder rufen Leute an und fragen, ob sie was vorbeibringen können“, sagt Peggy Büchner.

Sie ist Fachbereichsleiterin soziale Dienstleister beim Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden (SUFW). Bei dem Verein, der Aus- und Weiterbildung, Berufsvorbereitung und Beschäftigungsmaßnahmen anbietet, hat sie unter anderem den Hut für die drei Sozialkaufhäuser und den Möbeldienst in Dresden auf.

Zahl der Kunden in Sozialkaufhäusern gestiegen

Peggy Büchner freut sich auf die zweite große Spendenwelle, wenn die Sozialkaufhäuser wieder öffnen dürfen. Bedarf an den Waren gebe es genug. Nach ihrer Beobachtung habe die Zahl der Kunden der Sozialkaufhäuser in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich zugenommen.

Die angeordneten Geschäftsschließungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie gelten auch für die Sozialkaufhäuser. „Wir können jetzt weder Artikel verkaufen, noch Spenden annehmen“, bedauert SUFW-Vorstand Martin Seidel. „In Notfällen funktionieren aber unsere sozialen Netzwerke. Wir arbeiten mit den Suppenküchen zusammen und packen da, wenn es einen Notfall gibt, auch schon mal eine Kiste mit dringend benötigten Dingen“, ergänzt Peggy Büchner.

click & collect-Service in kleinem Umfang

Um bedürftigen Menschen eine Möglichkeit zu geben, jetzt an größere Waren des Grundbedarfes wie Waschmaschine, Kühlschrank oder auch ein Bett zu kommen, will das SUFW jetzt in einem kleinen Umfang den click & collect-Service nutzen, was in Sachsen laut Corona-Verordnung ab Montag möglich ist.

Das heißt, online oder telefonisch bestellte Ware darf dann unter Beachtung strenger Regeln im Sozialkaufhaus abgeholt werden. „Ich liefere Martin Seidel gerade Fotos und Produktbeschreibungen und er stellt das dann auf unsere Internetseite“, sagt Peggy Büchner.

Vorbereitung auf eine zweite große Spendenwelle

Spenden können allerdings noch nicht wieder angenommen werden. Aber die Sozialkaufhausmitarbeiter bereiten sich auf eine weitere große Spendenwelle vor. In den vergangenen Wochen hatten sie erst mal genug damit zu tun, Kisten voller gespendeter Dinge auszuräumen und diese aufzuarbeiten. Jetzt werden die Winterklamotten wieder eingepackt. „Einiges werden wir, wenn wir wieder öffnen dürfen, in den Ausverkauf nehmen, anderes bis zum nächsten Winter einlagern“, sagt Büchner.

„Wir waschen die Textilien, die wir bekommen, reparieren sie wenn nötig“, erklärt die Fachbereichsleiterin. Das SUFW hält dafür Industriewaschmaschinen, Trockner, Bügeleisen und auch Nähmaschinen vor. Ebenso wird jedes Haushaltsgerät unter die Lupe genommen, ob es noch funktioniert, und gereinigt. „Unsere Elektrogeräte gehen nur mit Prüfplakette und Protokoll raus“, betont die Sozialkaufhaus-Chefin.

Durch Wiederaufarbeitung 200 Tonnen weniger Müll

Zudem arbeiten die über verschiedene Fördermaßnahmen angestellten Mitarbeiter Möbel wieder auf. „Man muss ja nicht eine ganze Couchgarnitur wegwerfen, nur weil ein Sessel kaputt ist. Oder eine ganze Küche, wenn eines von mehreren Schrankteilen nicht mehr so, wie ursprünglich vorgesehen, verwendet werden kann. Oft wirkt bei einer Küche eine neue Arbeitsplatte Wunder“, erklärt Peggy Büchner. Und sie ist stolz, dass durch das Wiederaufarbeiten und Reparieren in einem Jahr 200 Tonnen Müll eingespart werden konnten.

Auf der anderen Seite sei die Qualität der abgegebenen Spenden gestiegen. „Die Ansprüche unserer Kunden aber auch“, hat Martin Seidel beobachtet. Und das sei gut so. „Unsere Kunden sollen sich nicht wie Menschen zweiter Klasse fühlen“, ist Peggy Büchner sehr wichtig. Deshalb bemühe man sich auch, das Ambiente wie in einem normalen Kaufhaus zu gestalten. Eine große Hilfe sei dabei eine Ladeneinrichtung aus einem Sportgeschäft gewesen, die gespendet wurde.

Zelte erweitern Verkaufsfläche

Trotzdem musste sich auch Peggy Büchner was einfallen lassen, um die Corona-Hygienebestimmungen erfüllen zu können, damit das Sozialkaufhaus vergangenes Jahr überhaupt Kunden empfangen durfte. „Wir haben im Hof drei Zelte aufgebaut, um die Verkaufsfläche zu erweitern“, sagt sie. Jetzt stehen von den Zelten nur die Gestelle im Schnee. Aber sobald es wieder losgehen kann, werden die Planen aus dem Lager geholt, damit das Sozialkaufhaus wieder öffnen kann.

Stichwort Sozialkaufhaus Das mit 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche größte Sozialkaufhaus des Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V. (SUFW), in dem auch gebrauchte Möbel angeboten werden, befindet sich im Gebäude Industriestraße 17 im Stadtteil Trachau. An der Finsterwalder Straße 41 in Prohlis und am Leutewitzer Ring 35 in Gorbitz gibt es jeweils eine kleinere Außenstelle. Die Sozialkaufhäuser bieten zum einen langzeitarbeitslosen Menschen über verschiedene Förderprogramme eine Beschäftigung. Zum anderen können dort bedürftige Menschen gebrauchte Konsumgüter jedweder Art für einen nahezu symbolischen Preis erwerben. Etwa 90 Prozent der in den Sozialkaufhäusern angebotenen Konsumgüter sind Spenden aus privater Hand. Voraussetzung für einen Einkauf im Sozialkaufhaus ist, dass die Kunden ihre Bedürftigkeit anhand eines ALGII-Bescheides oder des Dresden-Passes nachweisen. Ebenso können Menschen, die eine Grundsicherung bekommen, weil die Rente sonst nicht ausreicht, hilfebedürftige Asylbewerber und auch Studenten, die Bafög beziehen, in den Sozialkaufhäusern einkaufen. „Bei uns gibt es wie in einem richtigen Kaufhaus Waren jedweder Art, von der Kleidung über Bücher und Spielzeug, Haushaltwaren und -geräte bis hin zu Möbeln“, sagt Peggy Büchner, Fachbereichsleiterin Soziale Dienste im SUFW. Derzeit ist das Sozialkaufhaus geschlossen. Spenden können nicht angenommen werden. Für Kunden soll jedoch ab Montag ein „click & collect“-Service angeboten werden. https://www.sufw.de/sozialer-moebeldienst-kaufhaus.html

