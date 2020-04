So stabil sind die Corona-Zahlen in Dresden

Dresden

In Dresden hat die Stadtverwaltung von Mittwoch zu Donnerstag 5 Neuinfektionen registriert. Damit sind jetzt bei 538 Dresdnerinnen und Dresdnern Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen. Die Zahl der Erkrankten mit schweren Krankheitsverläufen, die in einer Klinik behandelt werden müssen, liegt weiter stabil bei 64. Die Zahl der Todesfälle bleibt mit 6 ebenfalls stabil.

237 Männer und 234 Frauen stehen in der Statistik

Das Robert-Koch-Institut hat inzwischen 483 Infektionen in Dresden ausgewertet. Den Angaben zufolge wurden 237 Männer und 234 Frauen über 14 Jahre positiv auf das Virus getestet. Am Häufigsten tritt das Virus in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen auf: 118 Männer und 105 Frauen sind davon betroffen.

98 Personen aus der Risikogruppe positiv getestet

In der Risikogruppe der Personen ab 60 Jahre wurden in Dresden 98 Personen positiv getestet. 36 Männer zwischen 60 und 79 Jahren sowie 31 Frauen aus dieser Altersgruppe und 12 Männer sowie 9 Frauen, die 80 Jahre und älter sind. Bei den 15- bis 34-Jährigen sind 71 infizierte Männer und 79 Frauen erfasst. Hinzu kommen 12 Kinder im Alter bis 14 Jahre.

Dresden liegt unter dem sächsischen Durchschnitt

Mit einer Quote von 95 infizierten Personen auf 100 000 Einwohner liegt Dresden unter dem Sachsendurchschnitt, der aktuell 107,9 beträgt. Die anderen beiden sächsischen Großstädte weisen niedrigere Werte auf. Leipzig liegt bei 89,3 und Chemnitz bei 76,4.

Von Thomas Baumann-Hartwig