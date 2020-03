So soll Dresdens Stadtratsarbeit in den Krisenmodus versetzt werden

Dresden

Bis Mittwoch 10 Uhr sollen die Stadtratsfraktionen ihre Teilnehmer an der Stadtratssitzung am Donnerstag melden. Hintergrund: Wegen der Corona-Krise sollen so wenig Stadträte wie möglich im Plenarsaal erscheinen. Darauf haben sich die Fraktionsvorsitzenden verständigt.

Die Stadtverwaltung plant trotzdem, zehn Sitzreihen mit jeweils sieben Tischen zu stellen. An jedem Tisch könnte ein Stadtrat sitzen. Heißt: Theoretisch könnte das Parlament in voller Besetzung mit allen 70 Stadträten tagen. Was durchaus nicht unrealistisch ist. Niemand kann einem Stadtrat die Ausübung seines Mandats verbieten. Stadträte, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder bei denen sich Symptome des Coronavirus zeigen, werden indes gebeten, der Sitzung fernzubleiben.

Die Mitarbeiter der Fraktionen sollen am Donnerstag im hinteren Bereich des Saales Platz nehmen, während die Pressevertreter auf der Besuchertribüne ihrer Arbeit nachgehen sollen.

Die Fraktionsvorsitzenden haben sich am Montag mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) darauf geeinigt, dass auf Redebeiträge verzichtet wird. Bestehe trotzdem dringender Debattierbedarf, sollte eine Redezeit von zwei Minuten nicht überschritten werden. Normalerweise beträgt die Redezeit in Stadtratsdebatten fünf Minuten.

Kommt der Krisenausschuss?

Und wie geht es in den nächsten Wochen mit der Arbeit des Dresdner Parlaments weiter? Die Ausschüsse des Stadtrats sollen nur noch Tagesordnungspunkte behandeln, die dringlich sind. Deshalb hat der OB die für nächste Woche geplanten Sitzungen des Umweltausschusses und des Petitionsausschusses abgesagt. In anderen Ausschüssen nimmt er mehrere Vorlagen der Verwaltung, für die ausführlicher Beratungsbedarf besteht, von der Tagesordnung.

Beim nächsten Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden will Hilbert wissen, wie die Stadtrats- und Ausschussarbeit minimiert werden kann. Seine Vorschläge: Die Ausschüsse werden immer beschließend tätig. Bisher beraten die Ausschüsse viele Vorlagen und sprechen Empfehlungen für den Stadtrat aus. Oder: Es wird ein Ausschuss als Krisenausschuss bestimmt, der alle eilbedürftigen Entscheidungen verabschiedet.

Hilbert will die Fraktionen mit den relevanten Informationen versorgen und hat deshalb angewiesen, dass sich die Fraktionsvorsitzenden mit ihm ab sofort jeden Montag im Rathaus treffen.

Von Thomas Baumann-Hartwig