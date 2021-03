Dresden

Ein besonderes Angebot gibt es für Dresdner Lehramtsstudenten jetzt in der Coronazeit: Sie können ihre Praktika über ein Projekt von den Machern der Universitätsschule Dresden absolvieren. „Ich bin schon fast eine halbe Schulleiterin jetzt“, scherzte Erziehungswissenschaftsprofessorin Anke Langner. Es ist im übertragenen Sinn ein Baustein für die Schule der Zukunft – im wahrsten Sinne des Wortes sammelt die Unischule dafür derzeit auf andere Weise ganz viele Bausteine.

Prof. Anke Langner: „Wir können uns danach richten, was die Schüler wünschen.“ Quelle: Anja Schneider

Hinter dem Praktika-Angebot steht ein ernstes Problem. Normalerweise sind Lehramtsstudenten im März und im September für die praktische Ausbildung an Schulen eingesetzt. In Coronazeiten funktioniert das jedoch alles nicht wie üblich. Niemand weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, ob dann bei massenhaften Verschiebungen der Praxismodule ein Stau entsteht und Studenten mit dem Ablauf ihres Studiums ins Trudeln geraten. Um die Praktika zu retten und den Studenten damit auch die Möglichkeit zur Einhaltung der Regelstudienzeit zu bieten, hat die Professorin eine besondere Initiative gestartet.

Reaktion auf Hilferuf von Eltern

Die Studenten können für Schüler Nachhilfeangebote und Workshops anbieten und damit ihre praktischen Erfahrungen sammeln. Das Prinzip ist fast wie im echten Schulleben derzeit. Die Studenten müssen bei ihren Schülern erkennen und ergründen, welchen Bedarf es gibt und dann ein entsprechendes Angebot machen. Großer Vorteil beim Praktikumsprojekt: Es gibt keinen Lehrplan. Langner: „Wir können uns wirklich danach richten, was die Schüler wünschen“.

Außerdem profitieren auch viele Beschäftigte der TU Dresden. Sie erhalten Hilfe beim Homeschooling ihrer Kinder. Viele Eltern hatten sich mit der Bitte um Entlastungsangebote an die Gleichstellungsbeauftragten des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) gewandt, die dann auch an der Entwicklung des Projekts beteiligt waren.

In regulären Zeiten ist die Universität nach Langners Angaben dafür zuständig, dass die Studenten vernünftig in ihr Praktikum starten und anschließend wird es ausgewertet. Jetzt bietet die Uni auch die Phase dazwischen an und Langner und ihr Team kommen in die Rolle von Praxismentoren – nebenher zu ihren sonstigen Aufgaben.

Ministerium begrüßt Initiative

Vom sächsischen Kultusministerium werden „alle Bemühungen sehr begrüßt, die in dieser schwierigen Situation auf die Ermöglichung praktischer Erfahrungen für die Studierenden zielen“, hieß es auf DNN-Anfrage.

Zugleich hat die Durchführung der Praktika in Präsenz weiterhin Priorität. Der Freistaat hat drei Szenarien festgelegt. Als oberste Priorität wird dabei angestrebt, dass Präsenzunterricht in den für das Praktikum vorgesehenen Klassen genutzt werden kann, die als Mentoren vorgesehenen Lehrkräfte zur Verfügung stehen und es kein Betretungsverbot für Studierende an den Schulen gibt. So können derzeit beispielsweise an Grundschule Praktika regulär stattfinden. Dafür seien unterstützend die Studenten auch in die Riege der Testberechtigten aufgenommen worden.

Bei Szenario 2 ist aufgrund des Infektionsgeschehens Präsenzunterricht nicht möglich, dann können Studierende beispielsweise die Schulen bei der Vorbereitung und Durchführung digitaler Lehrformate für den Wechselunterricht oder die Distanzbeschulung unterstützen.

Sollten seitens der Schulen keine Möglichkeiten zur Unterstützung der Praktikanten bestehen, hätten für Szenario 3 die Universitäten zugesichert, dass die Studierenden hochschulintern eine Ersatzleistung zum Praktikum absolvieren könnten.

300 Minuten Videokonferenz

Für die Studenten geht es dabei keinesfalls um eine Nebensache. Im Konzept von Professorin Langner sollen sie mindestens 300 Minuten Videokonferenzen mit den Schülern anbieten, Lernmaterial austauschen und die Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen führen. Die Altersspanne der interessierten Schüler reicht vom 1. bis zum 11. Jahrgangsstufe. Deutsch, Mathe, Englisch und Chemie werden am meisten nachgefragt. Die Kurse sind übergreifend für zwei, meistens drei Jahrgangsstufen ausgelegt. „Im sächsischen Schulsystem sind die Klassen sehr homogen auf einen Jahrgang bezogen, das machen wir nicht“, erklärte Langner. Sowohl Lehramtsstudenten als auch Schüler „können davon nur profitieren“.

Das ist natürlich kein Zufall, sondern hat unmittelbar mit der Universitätsschule zu tun, die von Langner maßgeblich initiiert worden ist und in der ebenfalls die herkömmlichen Klassenstrukturen aufgelöst sind. Jahrgangsübergreifende Arbeit an Projekten gehört dort zur Normalität. Vom Verein Universitätsschule Dresden e.V. kommt auch die digitale Infrastruktur für das Praktikumsprojekt und erfährt somit einen Mehrwert, von dem die Studenten profitieren.

Geld ist wie immer knapp

So wie die Universitätsschule hier an einem Baustein für die Lehramtsausbildung beteiligt ist, so arbeitet sie derzeit auch an den Bausteinen für ihre eigene Ausstattung. Gegenwärtig ist die Schule an der Cämmerswalder Straße angesiedelt. Der Standort muss jedoch saniert werden. Es gibt deshalb Überlegungen, die Unischule nach der Sanierung eines Schulgebäudes am Höckendorfer Weg dorthin umziehen zu lassen. Vorteil: Die Unischule würde sich die zwischenzeitliche Auslagerung während der Sanierung an der Cämmerswalder Straße sparen. Und das gilt auch im doppelten Wortsinn.

Denn Geld ist natürlich sowieso knapp. Während es für einen Neubau eines Lernhauses an der Cämmerswalder Straße schon Pläne für ein Projekt mit Kosten von mehr als 40 Millionen Euro gab, stehen derzeit lediglich 24 Millionen Euro für eine Sanierung im Haushalt der Stadt Dresden, sie ist der Träger der Unischule, bereit. Nun wird an allen Ecken der kurzen Decke gezogen, um so viel Wünsche wie möglich realisieren zu können. Schließlich geht es um ein Modellprojekt in Sachsen, mit dem neue Wege des Lehrens und Lernens mit wissenschaftlicher Begleitung erforscht werden sollen.

Einmalige Chance bliebe ungenutzt

Den Machern der Schule schwebt ein Lernhaus vor, in dem die räumlichen Gegebenheiten auch zur Offenheit und grenzübergreifenden Anlage des Forschungsprojektes passen. Denn der auf 15 Jahre angelegte Schulversuch der Stadt Dresden und der TU Dresden soll auch belastbare Erkenntnisse über „den Einfluss des Unterrichtsraums als 3. Pädagogen“ liefern, wie es in der Bildungsforschung heißt. Ohne ein entsprechendes Lernhaus sei dies „schlicht nicht möglich“. Eine einmalige Chance bliebe aus Sicht der Initiatoren „in dem deutschlandweit einmaligen Schulversuch zur Schule der Zukunft ungenutzt“. Mit dem kürzlich gestarteten Projekt #PixelSpenden will die Unischule selbst eine Menge Finanzierungsbausteine für das „Lernhaus“ zusammentragen.

Auf der Webseite https://bausteine.universitaetsschule.org können Privatpersonen, Firmen oder Vereine bis Ende März das Million-Pixel-Bild „Blick in die Schule der Zukunft“ mit einer Spende ab 5 Euro nach und nach aufdecken, eine Botschaft und einen Link zu ihrer Webseite hinterlassen. So können sie öffentlichkeitswirksam ihre Unterstützung zeigen. Über 150 Bausteine sind schon aufgedeckt. Das dahinterliegende Bild, es war bei einem Wettbewerb ausgewählt worden, ist noch nicht zu enträtseln. Dafür sind noch eine ganze Menge Bausteine notwendig. Einer der Spender meint: „Sinnvoller kann man nicht investieren.“

Von Ingolf Pleil