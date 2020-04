So lange wird die Coronakrise in Dresden nachwirken

Dresden

120 Millionen Euro weniger in diesem Jahr. Allein bei der Gewerbesteuer. Hinzu kommen Verluste bei der Einkommensteuer, der Bettensteuer, den Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) schwört Dresden auf schwere Zeiten ein. Er erklärte am Donnerstagnachmittag vor dem Stadtrat: „Wir müssen uns alle Einnahmen und besonders alle Ausgaben intensiv anschauen.“

Krise wird Dresden noch 3 Jahre beschäftigen

Zumal, so Hilbert, die Folgen der Coronakrise selbst dann noch drei Jahre zu spüren wären, wenn die Konjunktur Ende 2020 wieder anspringen würde. „Unsere Ausgaben laufen im Moment noch unverändert weiter. Wir müssen jetzt besonderes finanzpolitisches Augenmaß wahren“, forderte er.

Rathausspitze regiert nicht am Rat vorbei

Der OB verwahrte sich gegen Vorwürfe, er und die Fachbürgermeister würden am Stadtrat vorbei regieren. Unter anderem Grünen-Finanzpolitiker Michael Schmelich hatte kritisiert, die Verwaltung schließe den Stadtrat von wichtigen Entscheidungen aus. „Dem kann ich nicht zustimmen“, sagte Hilbert. Dresden habe im Gegensatz zu anderen sächsischen Kommunen die Arbeit des Stadtrats und seiner Gremien aufrecht erhalten. „Wir haben gar kein Interesse daran, den Stadtrat nicht ausreichend zu beteiligen. Wir können die Krise nur gemeinsam bewältigen“, so Hilbert.

Besonderes Augenmerk auf älteren Menschen

Der OB mahnte, dass die Gefahr durch das Coronavirus noch nicht gebannt sei. Der Krisenstab der Stadtverwaltung habe zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie einzudämmen. Ein besonderes Augenmerk liege auf den älteren Menschen und den Senioren- und Pflegeheimen. Deshalb sei die Teststation im Ostragehege eingerichtet worden, in der sich auch die Mitarbeiter der Heime testen lassen können.

Der Krisenstab habe Schutzbekleidung für das Personal des Städtischen Klinikums beschafft. Die Wirtschaft in der Stadt verfüge über die Kapazitäten, genügend Mund- und Nasenmasken für Bedürftige zu produzieren.

„Da kann ich nur den Kopf schütteln“

Kritik an der Verteilungsaktion am Montag, als sich Tausende vor dem Rathaus versammelten und sich zwei Atemmasken aushändigen ließen, wollte Hilbert nicht gelten lassen. „Wenn ich höre, dass es sich um eine Show gehandelt haben soll, dann kann ich nur den Kopf schütteln.“ Dresden habe schnell reagiert und für Menschen gesorgt, die einen Bedarf an Masken gehabt hätten.

Verwaltung vom Ansturm überrascht

Hilbert räumte ein, dass die Verwaltung von dem Ansturm überrascht worden sei. Die eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die lange Schlange aber in kurzer Zeit abgebaut. Es sei auch weitgehend gelungen, die Einhaltung der Mindestabstände durchzusetzen, so der OB.

7000 Anträge auf Soforthilfe bearbeitet

Die Verwaltung habe inzwischen 7000 Anträge auf Soforthilfe für kleine Unternehmen und Freiberufler abgearbeitet und zur Auszahlung gebracht. Am Bürgertelefon seien über 10 000 Telefonate mit Rat suchenden Bürgern geführt worden. In den Kindertagesstätten würden an über 400 Standorten inzwischen rund 4000 Kinder betreut, damit deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten könnten.

