So erlebt eine Dresdner Schauspielerin den coronabedingten Ausnahmezustand

Durch die großen Fenster im Eckzimmer zeigt sich die Sonne angenehm unberührt von irdischen Problemen. Julia Amme sitzt am östlichen Ende der dunklen Couch, weit genug entfernt vom Gast. Ihr Willkommen ist herzlich, trotzdem bleibt diese ambivalente Distanz in Zeiten, wo der Handschlag als besonders unrein gilt.

Kontaktverbot heißt das Zauberwort der Gegenwart

Das benachbarte Konferenzzimmer wird umrahmt von Schwarz-Weiß-Fotografien und einer Büste in der Ecke, die vor allem eine Frau zeigen: Mary Wigman, Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin. Das Haus an der Bautzner Straße trägt ihren Namen, Villa Wigman. Hier soll, mit maßgeblicher Hilfe der Kommune, das Dresdner Tanzerbe gepflegt und fortgeführt sowie eine bezahlbare Produktionsstätte für die Freie Szene angeboten werden.

Doch wer hier derzeit durchs Haus huscht, der muss sich das Gewusel hinzuphantasieren. Gänge und Räume sind leer, Roter Saal und Gelber Saal als Proben- und Auftrittsorte liegen verwaist. Eine Tür führt zum rückwärtigen Flachdach, aber ein Schild warnt: Betreten verboten.

Für Julia Amme und ihre Kollegen des Performancekollektivs missingdots, die in der Villa Wigman ihre Heimstatt haben, gilt ein ähnliches Verbot. Sie dürfen, wie so viele andere Künstler, ihre Arbeit derzeit nicht ausüben. Das betrifft nicht nur die Auftritte, sondern auch die Proben. Kontaktverbot heißt auch hier das Zauberwort der Gegenwart.

Amme hat alles absagen müssen: eine „Faust“-Produktion in Meißen, Vorstellungen von „Pfiffikus räumt auf“, einem Theaterstück zur Mülltrennung, in Kindergärten Mittelsachsens. Und nun heißt es ja auch: keine Großveranstaltungen bis Ende August. „Was bedeutet das für uns?“ fragt die 55-Jährige stellvertretend für die freiberuflichen Künstler. Eine genaue Antwort ist offen. Der Freistaat Sachsen muss noch exakter definieren, was unter „Großveranstaltungen“ zu verstehen ist, die weniger als 1000 Besucher haben.

Hilfen von Stadt und Land

„Die Auswirkungen sind unterschiedlich, in der freien Szene aber massiv“, erzählt die dreifache Mutter und spricht von „einer Art Schock“. Sie selbst sei zwei Wochen lang im Ausnahmezustand gewesen, sagt Amme. Dann aber habe sie sich aufgerafft, auch um Möglichkeiten auszuloten, „wie ein Notpuffer beschaffen sein kann“. Ihr Lob geht dabei direkt an die Stadt. Dort habe sie die einmalige Hilfe von 1000 Euro beantragt, wegen ihrer nachgewiesenen Honorarausfälle, „und gleich bekommen“. Dazu kommen andere Initiativen wie zum Beispiel „Wir gestalten Dresden“ oder der Bundesverband Freie Darstellende Künste, über die ebenfalls Geld gesammelt wird. „Ich hatte erstmal zu sortieren, was für Formate es gibt und wo ich was beantragen kann.“

Auch der Freistaat hat über die Sächsische Aufbaubank ein Förderprogramm aufgelegt, „ Sachsen hilft sofort“. Dort heißt es unter anderem: „Bei Einzelunternehmen/Solo-Selbstständigen und Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft kann der Unternehmerlohn gefördert werden, wenn dieser in den nächsten vier Monaten 6500 Euro nicht übersteigt.“ Diese Ergänzung der Förderkriterien, die zuvor nur den Liquiditätsbedarf im Blick hatten und damit für freischaffende Künstler unpassend waren, ist erst wenige Tage alt. Da hat die Politik auf öffentliche Hinweise reagiert, immerhin.

Die angebotene Finanzhilfe bleibt aber immer noch ein Darlehen. Anders ist das beim Nothilfeprogramm des Bundes, das auch über die Bundesländer läuft. Dort können Soloselbstständige einen einmaligen Zuschuss von bis zu 9000 Euro für drei Monate beantragen. Diese Summe muss nicht zurückgezahlt werden.

Ob es jetzt wieder kleine Proben geben kann?

„Die Arbeit versackt in Corona-Gedanken“, umreißt Amme ihre Gemütslage. „Ich treffe auch keinen Kollegen mehr, sie sind alle zu Hause.“ Nicht einmal Nora Otte oder Anna Till, mit denen sie sich das Büro teilt. Irgendwann aber habe sich der Gedanke immer stärker geregt, das Team treffen zu müssen, und wenn es virtuell sei. Absprachen werden per Skype getroffen, die dringend notwendige Probenarbeit bleibt aber weiter unmöglich. „Wir können nur Gedanken austauschen, im eigentlichen Sinn aber nicht kreativ werden“, beklagt Amme.

Ob es Proben geben kann, mit aktuell maximal sechs Leuten, ist ihr derzeit ebenfalls nicht klar. „Wer schreibt das vor? Oder liegt das in unserer Eigenverantwortung?“ Das neue Stück der missingdots ist eigentlich gerade mitten in der Produktion. Im September soll es im Societaetstheater Premiere feiern. „Ich glaube und hoffe, dass sie stattfinden wird.“ Diese Hoffnung ist wichtig, dass bis dahin wieder halbwegs gesellschaftlicher Normalzustand herrscht. Doch der Satz klingt natürlich auch wie das bekannte Pfeifen im Wald.

Sie berichtet noch vom Landesverband Freie Theater Sachsen, wo sie mit im Vorstand sitzt. Den vertretenen Akteuren, die freischaffend und selbständig arbeiten, breche derzeit alles weg. Bei ihnen greifen laut Amme die Hilfsangebote nicht, weil dort nicht unternehmerisch gewirtschaftet werde. „Die breit gefächerte freischaffende Kulturszene, inklusive der Soziokultur, fällt damit völlig hinten runter“, resümiert sie.

Die Hände in den Schoß legt Amme aber nicht, ganz im Gegenteil. Sie hofft jetzt vor allem auf die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die unter dem Titel „Denkzeit“ demnächst ein neues Stipendien-Programm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler mit Hauptwohnsitz in Sachsen auflegen will. Das Angebot soll ihnen explizit ermöglichen, an ihrer künstlerischen Arbeit auch in Pandemiezeiten festhalten zu können. „Ich schaue jeden Tag auf die Homepage, ob das Formular schon zu finden ist“, sagt sie. Besonders für Recherchen zu Projekten ist das in ihren Augen „sehr hilfreich“, weil damit dann wiederum ein Ziel verbunden wäre.

